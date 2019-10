Matias Lamouret, vocero de Second Love en América Latina, declaró: "Comenzamos a observar que cada vez más usuarios practican este nuevo concepto en sus relaciones y que se convertía en un patrón que se repetía en varios casos y comenzamos a indagar sobre esta tendencia. Por ejemplo en Second Love Europa hace 10 años atrás no se observaban parejas que tengan una relación abierta, eran sólo personas que buscaban tener una aventura por fuera de su relación. Actualmente, eso se modificó y hasta se encuentran parejas que participan de nuestro sitio por separado y ambos buscan lo mismo: conocer a alguien para cumplir sus fantasías. Lo mismo sucede en Latinoamérica”.