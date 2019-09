“Es absolutamente posible ganar peso en tus muslos y trasero sin tener una sección media gruesa. Últimamente he aumentado mis calorías sólo para hacer una prueba. ¡Me encanta cómo me veo con muslos gruesos pero desprecio sentir la parte de arriba como un muffin! Así que empecé a comer mucho y no restringir mi ingesta de calorías. Funcionó absolutamente. Mis muslos y caderas se han hecho notar y evité la hinchazón de la panza al no permitirme azúcar innecesaria, carbohidratos innecesarios y comida rápida”, explicó en la primera parte de su mensaje para motivar a las personas que quieren tener un estilo de vida más saludable.