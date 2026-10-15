Panamá fortalece la capacitación en salud con tecnología de simulación de última generación

La actividad combina formación especializada para el personal sanitario, con programas dirigidos a ciudadanos sin formación médica previa. (Minsa)

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El Centro Regional para Adiestramiento y Simulación en Salud (CREASS-AIP) abre sus salas de simulación a la población panameña para capacitarla en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y respuesta ante emergencias.

La iniciativa busca ampliar la preparación de quienes pueden intervenir antes de la llegada de los equipos de socorro.

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El centro regional es una asociación de interés público adscrita al Ministerio de Salud de Panamá (Minsa).

Se informó que la actividad combina formación especializada para el personal sanitario, con programas dirigidos a ciudadanos sin formación médica previa.

Una nota de prensa oficial señala que el centro ofrece cursos básicos y avanzados de soporte vital, primeros auxilios y formación para primeros respondientes.

Los espacios reciben tanto a trabajadores del sector salud como a personas interesadas en aprender RCP, maniobras ante atragantamientos y primeros auxilios. (Minsa)

Las capacitaciones están disponibles para médicos, técnicos, otros profesionales de la salud, personal administrativo y particulares.

Al detallar la propuesta, se manifestó que permite que cualquier persona aprenda a actuar frente a accidentes, atragantamientos, fracturas o paros cardíacos.

La preparación busca que los asistentes puedan brindar ayuda inicial mientras se trasladan al lugar los servicios de emergencia.

La doctora Lourdes Cortés, asesora del Despacho Superior del Minsa y presidenta de la Junta Directiva del CREASS-AIP, explicó junto con la directora del centro, la doctora Melva Cruz, que la oferta académica contempla distintos niveles de capacitación según el perfil de cada participante.

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La formación ciudadana ocupa un lugar central en el proyecto. Los conocimientos básicos pueden resultar determinantes ante una situación crítica que ocurra en el hogar, en una escuela, en un centro comercial o en cualquier otro espacio de uso público.

Tres cirujanos en uniforme quirúrgico azul realizan una operación con la asistencia de un sistema robótico Da Vinci en un quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los primeros minutos son vitales”, señaló la doctora Anabelys Batista, médica general e instructora de Soporte Vital Básico y Cardiovascular Avanzado del CREASS-AIP. La profesional indicó que una intervención inicial puede ayudar a preservar la vida hasta que lleguen los equipos especializados.

La doctora Batista afirmó que el CREASS-AIP es un centro de entrenamiento acreditado por la American Heart Association (AHA). Esa certificación respalda los programas de reanimación cardiopulmonar y atención de emergencias cardiovasculares que dicta la institución.

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“Nuestras salas de simulación están abiertas a todo público”, sostuvo la instructora. Según explicó, los espacios reciben tanto a trabajadores del sector salud como a personas interesadas en aprender RCP, maniobras ante atragantamientos y primeros auxilios.

El desarrollo del proyecto surgió de un convenio interinstitucional en el que participan la Caja de Seguro Social, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Ciudad del Saber.

Las instalaciones están equipadas para reproducir escenarios clínicos y de emergencia en condiciones controladas. Los participantes pueden practicar procedimientos, corregir errores y mejorar sus respuestas antes de aplicar esas destrezas en situaciones reales.

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El público interesado puede aprender a realizar la reanimación cardiorrespiratoria (RCP). (Freepik)

El CREASS-AIP cuenta con espacios destinados a que médicos, técnicos y otros profesionales fortalezcan habilidades para la atención de pacientes. Los ejercicios permiten recrear circunstancias que requieren decisiones rápidas y coordinación entre integrantes de un equipo.

La práctica mediante simulación busca mejorar las competencias del personal sanitario y reforzar la seguridad de la atención.

El modelo también facilita el aprendizaje de protocolos para responder ante eventos de gravedad.

El centro incorporó la plataforma de simulación de cirugía robótica Da Vinci, diseñada para entrenar procedimientos quirúrgicos tridimensionales en un entorno seguro. La herramienta permite que los profesionales practiquen técnicas antes de trasladarlas a la actividad clínica.

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El CREASS-AIP del Ministerio de Salud es un centro de entrenamiento acreditado por la American Heart Association (AHA). (Minsa)

El doctor Francisco Yanisselly, especialista del equipo de simulación, explicó que la tecnología abre opciones de formación en urología, ginecología y cirugía general. El sistema reproduce con precisión los movimientos que realiza el cirujano durante una intervención.

“La tecnología robótica permite operar en tres dimensiones”, indicó Yanisselly. El especialista afirmó que la disponibilidad de este recurso permite capacitar a médicos del país en distintas especialidades y fortalecer la seguridad de los procedimientos para los pacientes.

El CREASS-AIP mantiene programas de formación continua con costos accesibles para hospitales, escuelas, centros comerciales y personas interesadas en aprender a responder ante emergencias. La iniciativa apunta a extender estos conocimientos fuera de los entornos asistenciales.

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