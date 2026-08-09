Combustibles volverán a subir de precio en Honduras a partir del 10 de agosto; diésel registra el mayor incremento

Gasolinas, diésel y kerosene aumentarán de precio esta semana. (FOTO: La Tribuna)

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La Secretaría de Energía (SEN) anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 10 de agosto de 2026, con aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio gubernamental.

La nueva tabla de precios refleja incrementos tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula, siendo el diésel el combustible que experimentará el mayor ajuste de la semana.

En la capital, la gasolina Súper aumentará L0.42, alcanzando un precio de L138.83 por galón (USD 5.63), mientras que la Regular subirá L1.35, para comercializarse a L127.42 (USD 5.17).

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Diésel registra el mayor incremento

El diésel será el combustible con el mayor ajuste semanal en Tegucigalpa, al incrementar L4.80, por lo que su nuevo precio será de L134.25 por galón (USD 5.44).

La Secretaría de Energía informó que este combustible continuará recibiendo un apoyo económico temporal de L4.80, con el propósito de reducir el impacto del alza internacional sobre los consumidores.

Por su parte, el kerosene también reflejará un incremento de L4.31, situando su precio en L119.97 por galón (USD 4.87).

La gasolina Súper tendrá un nuevo ajuste en ambas ciudades. (FOTO: La Prensa)

GLP doméstico mantiene subsidio

El GLP doméstico conservará su precio en L249.62 (USD 10.13) en Tegucigalpa, gracias al subsidio estatal vigente.

De acuerdo con la estructura oficial, el apoyo económico para este combustible continuará siendo de L35.22 (USD 1.43) por cilindro.

En tanto, el GLP vehicular registrará un leve aumento de L0.12, alcanzando un precio de L48.39 por galón (USD 1.96).

Precios también aumentan en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina Súper subirá L0.26, hasta L135.09 por galón (USD 5.48), mientras que la Regular aumentará L1.19, alcanzando L123.84 (USD 5.03).

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El diésel incrementará L4.63, fijando su nuevo precio en L130.62 (USD 5.30), mientras que el kerosene aumentará L4.14, para venderse a L116.20 por galón (USD 4.71).

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 10 de agosto. (FOTO: El Heraldo)

El GLP doméstico permanecerá congelado en L228.47 (USD 9.27), con un subsidio de L35.58 (USD 1.44), y el GLP vehicular aumentará L0.12, hasta L44.86 por galón (USD 1.82).

La Secretaría de Energía explicó que el Gobierno continuará aplicando un Apoyo Económico Temporal para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales en los precios de los combustibles.

En esta nueva estructura, el subsidio se mantiene para la gasolina regular, el diésel y el GLP doméstico, con el objetivo de reducir el efecto del incremento sobre el presupuesto de los hogares hondureños y de los sectores productivos.

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La Secretaría de Energía publicó la nueva estructura semanal de combustibles. (FOTO: Secretaría de Energía)

De acuerdo con la institución, estas medidas buscan proteger parcialmente la economía de las familias, especialmente en un contexto en el que los combustibles tienen un impacto directo en el costo del transporte, la distribución de mercancías y otros servicios.

Sin este apoyo estatal, los aumentos que enfrentarían los consumidores serían mayores a los anunciados para la próxima semana.

Las autoridades recordaron que la estructura de precios de los combustibles se actualiza de forma semanal con base en el comportamiento del mercado internacional del petróleo y sus derivados, así como en otros factores que inciden en los costos de importación.

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La nueva tabla de precios comenzará a aplicarse a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y San Pedro Sula.