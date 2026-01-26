La masacre de Rasht: cómo fuerzas iraníes asesinaron a manifestantes que huían de un mercado en llamas

Manifestantes en la calle Takhti, en Rasht, Irán, corean en apoyo al príncipe heredero exiliado: "Pahlavi regresará" el 8 de enero. Fuente: Washington Post

Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a tiros a decenas de manifestantes que intentaban escapar de un incendio devastador en la ciudad de Rasht, en el mar Caspio, durante un levantamiento nacional a principios de este mes, según cuatro testimonios proporcionados a The Washington Post.

El derramamiento de sangre se produjo después de días de crecientes protestas públicas en la ciudad contra el gobierno iraní, incluido el cierre masivo de tiendas por parte de comerciantes en el histórico bazar de Rasht.

Tras el incendio del mercado al aire libre, los manifestantes, que se habían refugiado de las fuerzas de seguridad en sus laberínticos callejones, comenzaron a huir y se encontraron con policías antidisturbios uniformados y agentes vestidos de civil, tanto en motocicleta como a pie, armados con escopetas y rifles de asalto, según el relato de un manifestante. Las fuerzas de seguridad disparaban directamente contra la gente, según otro residente de Rasht.

“Las fuerzas de seguridad disparaban con Kalashnikovs contra el bazar”, dijo en una entrevista Saman, un testigo que participó en las protestas. “Fue aterrador. Mataron a muchísima gente, incluso a quienes escapaban”.

Las fuerzas también impidieron que los camiones de bomberos acudieran de inmediato al incendio, según dos testigos. Más de 30 negocios acabaron incendiándose dentro del bazar, que quedó reducido a un desolador gris, o a lo largo de la calle Shariati, justo en las afueras, según una revisión del Post de las imágenes visuales disponibles.

Protestas en el Bazar Rasht el 7 de enero. Comerciantes del bazar hicieron huelga en solidaridad con las manifestaciones en curso. Fuente: Washington Post

El Post analizó más de 40 fotos y videos, y recopiló los testimonios de seis testigos y residentes para reconstruir detalladamente la represión del régimen durante el punto álgido de los disturbios en Rasht. Debido al corte de internet y el servicio telefónico por parte del gobierno, hasta ahora han surgido pocos relatos tan detallados de Irán, especialmente fuera de la capital, Teherán.

Sin embargo, los trágicos acontecimientos en Rasht, ubicada a unas 200 millas al noroeste de Teherán, fueron sólo una pequeña muestra de la asombrosa represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en docenas de pueblos y ciudades de todo Irán mientras las autoridades reprimían las protestas masivas este mes.

Datos recopilados por el personal médico de Rasht y sus alrededores, y compartidos con The Post por un intermediario, muestran más de 80 muertes en tan solo dos hospitales de la ciudad durante los dos días en que la violencia alcanzó su punto álgido. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 392 muertes en Rasht, prácticamente todas ocurridas a partir del 8 de enero, cuando comenzó el apagón de comunicaciones.

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr declaró a principios de este mes que los “malintencionados y alborotadores del régimen” en Rasht habían atacado el bazar de la ciudad y las mezquitas cercanas, culpando a Estados Unidos e Israel de enviar “a sus mercenarios para matar a este bazar y a su gente”.

Así es como se desarrollaron los acontecimientos.

Las llamas estallan en el Bazar Rasht la madrugada del 9 de enero. Fuente: Washington Post

Las protestas se extienden al bazar

Las protestas iraníes estallaron por primera vez el 28 de diciembre en Teherán, provocadas por el desplome de la moneda nacional. Se extendieron rápidamente por todo el país, y los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir un cambio total del gobierno iraní.

En Rasht, se produjeron protestas menores a principios de enero, que luego se intensificaron cuando los comerciantes del bazar comenzaron a hacer huelga en solidaridad, según informaron a The Post dos residentes. Al igual que otros entrevistados para este artículo, los residentes hablaron bajo condición de anonimato o que solo se revelara su nombre de pila por temor a represalias de las autoridades.

“Mis amigos comerciantes me dijeron que agentes de inteligencia los llamaban para presionarlos a reabrir sus tiendas y poner fin a la huelga. Había tensión entre el bazar y el estado”, dijo Saman.

Otro residente de Rasht declaró en una entrevista haber escuchado un relato similar de un comerciante cerca del bazar, quien afirmó que miembros de la fuerza paramilitar Basij y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que estaban reprimiendo las protestas, habían amenazado a los comerciantes en huelga y les habían ordenado que reabrieran. Los comerciantes se resistieron y las fuerzas de seguridad les dijeron que se arrepentirían mucho de negarse, relató el residente de Rasht.

El miércoles 7 de enero, decenas de personas marcharon por el bazar aplaudiendo y coreando: “No tengan miedo, no tengan miedo. Estamos todos juntos en esto”, según muestra un video publicado en redes sociales y verificado por The Post.

Un vehículo calcinado después del incendio (Fuente: Washington Post)

Cientos de personas salieron a las calles esa noche, coreando consignas y exigiendo la caída del régimen. El ambiente en la ciudad, de más de 700.000 habitantes, se tornó inestable a medida que aumentaba el número de manifestantes, según comentó un residente de Rasht.

“Desde el miércoles, las protestas se intensificaron y mucha más gente salió a las calles”, declaró el residente de Rasht a The Post. Añadió que, para el jueves, el comercio en la ciudad estaba prácticamente paralizado por la huelga de comerciantes. “Solo unas pocas farmacias y pequeños supermercados estaban abiertos”.

Las fuerzas de seguridad abren fuego

Al anochecer del jueves 8 de enero, las protestas en todo Irán alcanzaban un punto crítico, y en Rasht, también habían llegado en un momento crucial. Los manifestantes inundaron las calles del sur de la ciudad y marcharon hacia el centro, deteniendo el tráfico y los vehículos circundantes, haciendo sonar las bocinas, según muestran videos verificados por The Post.

Otros se unieron a las protestas caminando hacia el sur por la calle Takhti hacia el bazar, según un relato escrito de un dueño de tienda involucrado en la protesta proporcionado a The Post por el Centro Abdorrahman Boroumand, un grupo de derechos humanos centrado en Irán, y verificado en video por The Post.

“Había una avalancha de gente que venía de todas las calles que conectaban con la carretera principal”, dijo la persona, según el relato escrito.

Cerca de un edificio gubernamental en Rasht hubo disparos contra los manifestantes el 8 de enero (Fuente: Washington Post)

“La multitud era tan grande que en cada calle o callejón que pasábamos, se nos unía más gente”, dijo otro residente de Rasht, añadiendo que vio familias con niños y personas de todas las edades entre la multitud. Señaló que la situación estuvo relativamente tranquila hasta después de las 8:30 p. m., cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar directamente contra la gente.

Un manifestante dijo que, a medida que la multitud se acercaba al bazar, las fuerzas de seguridad intentaron dispersarla con gas lacrimógeno, pero que los manifestantes estaban decididos a seguir adelante. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar directamente contra la multitud, según el relato del hombre, proporcionado por el Centro Abdorrahman Boroumand. La gente cayó al suelo.

Al noreste del bazar, cerca de un edificio gubernamental, un grupo más pequeño de manifestantes deambulaba por la mediana de una calle vacía, según un video. Algunos portaban escudos improvisados ​​mientras se movían entre escombros dispersos y pequeñas hogueras.

Entonces, estallaron gritos entre ráfagas de disparos y explosiones. La persona que grababa sostuvo su teléfono firmemente y dijo: “Están disparando a un joven. Le dieron en la pierna. ¡Acaban de disparar a un joven! Rasht, gobernación provincial. Hemos visto a casi ocho o diez personas muertas o heridas en los últimos cinco minutos. La Guardia, la Guardia está disparando”, refiriéndose al CGRI.

“Masacrado ante mis ojos”

El bazar había sido durante mucho tiempo un vibrante centro de la vida urbana de Rasht y era famoso en todo Irán por su oferta culinaria y cultural. Cuando se desató el incendio, las llamas envolvieron no solo el mercado, sino también los edificios y coches a lo largo de las calles que conducían a él, según muestran vídeos geolocalizados por The Post.

Las llamas envuelven el Bazar Rasht la madrugada del 9 de enero. Fuente: Washington Post

Saman, quien marchaba hacia el bazar, dijo haberlo visto incendiarse alrededor de las 9 p. m. Otro manifestante afirmó que algunos de ellos estaban dentro del bazar buscando refugio de los disparos cuando se incendió. No quedó claro de inmediato cómo se originó ni se propagó el siniestro. La ciudad fue azotada por fuertes vientos cálidos esa noche, según dos testigos, lo que sugiere que el fuego se propagó rápidamente.

Saman dijo haber visto a las fuerzas de seguridad, con el rostro cubierto, disparar contra la gente que intentaba escapar del incendio. “Cualquiera que saliera del bazar estaba bajo fuego. [Las fuerzas de seguridad] les disparaban desde la calle Shariati”, dijo. Añadió que conocía a cuatro personas que murieron a tiros esa noche.

Otro manifestante relató una escena similar en el relato del Centro Abdorrahman Boroumand. Obligados por el fuego a huir del bazar, los manifestantes aparecieron ante las fuerzas de seguridad armadas, algunos en motocicletas, dijo. “Mis contemporáneos fueron masacrados ante mis ojos”, dijo el hombre, según el relato.

Un estudiante de la Universidad de Rasht contó a The Post que también vio a las fuerzas de seguridad disparar a sus compañeros en medio del fuego. “La gente no sabía si correr o abalanzarse sobre las fuerzas de seguridad. Todo parecía apocalíptico”, dijo el estudiante.

Saman recordó que las fuerzas de seguridad no permitieron que los camiones de bomberos acudieran al lugar hasta pasada la 1:00 a. m. Una transmisión en directo de la televisión estatal a las 00:52 del 9 de enero, unas cuatro horas después de que, según él, viera el mercado incendiarse, muestra las llamas aún ardiendo al fondo, y columnas de llamas anaranjadas y rojas seguían elevándose sobre el bazar cuando finalmente llegaron los camiones de bomberos, según muestran otros vídeos. Al mismo tiempo, se ve a peatones corriendo junto a ellos y rodeando los escombros quemados que bordean la calle Shariati.

Reportan cientos de muertos por la represión del régimen iraní

Otro residente de Rasht, que vive cerca del bazar, dijo que vio a personas muertas y heridas mientras se dirigía a casa el jueves por la noche. “Cuanto más nos acercábamos, más fuertes e intensos se volvían los disparos, y la calle estaba cubierta de sangre”, dijo.

Las secuelas

A la mañana siguiente, la calle Shariati estaba sembrada de escombros de techos, puertas y ventanas de tiendas que se habían incendiado. Las tiendas de color beige habían quedado reducidas a carbón, como muestra un video publicado en X y verificado por The Post.

El humo seguía elevándose sobre el bazar mientras el fuego seguía ardiendo, según muestran las imágenes de drones publicadas por la televisión estatal en X. Dentro del bazar, las persianas metálicas enrollables de las tiendas estaban destrozadas y fragmentos de vidrio cubrían el suelo, según muestra el video.

No mucho antes, los manifestantes habían estado coreando consignas en esos mismos lugares.

Dos testigos dijeron a The Post que las autoridades presionaron a las familias de las víctimas para que no hicieran público lo sucedido.

Una gran cantidad de iraníes marcharon en el norte de Toronto en solidaridad con el pueblo iraní

“Conozco personalmente a casi 10 personas que murieron durante las protestas del jueves o viernes, cuyas familias, bajo presión, se han negado a que sus casos se hagan públicos”, dijo el residente de Rasht que vive cerca del bazar.

Asimismo, Saman relató: “Conozco personas que no llevaron a sus hijos [fallecidos] a un hospital ni a un médico oficial por temor a que [las autoridades] confiscaran sus cuerpos y no se los devolvieran. Se llevaron el cuerpo y lo enterraron en sus jardines o fincas para que no cayera en manos del Estado”.

Un número indeterminado de manifestantes en Rasht fueron arrestados y se desconoce su paradero. Un residente de Rasht comentó que una familia que conoce ha estado buscando a su hijo en las morgues y hospitales de la ciudad, solo para enterarse de que lo habían detenido, aunque aún desconocen dónde se encuentra retenido.

En los días posteriores al incendio del bazar, los residentes de Rasht continuaron protestando, según muestra un video, a pesar del estricto toque de queda que, según ellos, han impuesto las autoridades.

“Una ciudad se convirtió en cenizas ante nuestros ojos, y nosotros ardimos con ella”, dijo el estudiante universitario. “Fuimos testigos del derrumbe y la quema de este bazar mientras la gente estaba aterrorizada y bajo fuego”.

(c) The Washington Post