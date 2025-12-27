The Washington Post

Por qué vale la pena preocuparse por África Occidental

Los ataques contra objetivos del ISIS en Nigeria son bienvenidos, pero insuficientes

Guardar
EEUU atacó posiciones del Estado
EEUU atacó posiciones del Estado Islámico en Nigeria (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Un grupo nada insignificante de asesores del presidente Donald Trump quiere que Estados Unidos abandone los compromisos generalizados en el extranjero y, en cambio, se convierta en una potencia regional centrada en el hemisferio occidental. El ataque justificado del presidente contra objetivos del Estado Islámico en Nigeria es un recordatorio de que Estados Unidos es capaz de mucho más.

“FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa la masacre de cristianos”, escribió Trump en las redes sociales después de atacar a yihadistas en el estado de Sokoto, que ha sido un punto crítico por el secuestro de escolares. Dejando de lado el lenguaje sectario flagrante, Washington llevó a cabo la operación de manera responsable en coordinación con el gobierno nigeriano.

Es un cambio bienvenido en una parte del mundo que siempre ha sido poco más que una idea tardía para el presidente. La pregunta es si se trata de una decisión aislada o del inicio de una política más consistente y coherente.

Entendemos el deseo de abandonar toda la región. Las fuerzas estadounidenses y francesas se habían coordinado con los gobiernos de Níger y Malí, pero fueron expulsadas cuando nuevos líderes tomaron el poder tras golpes de Estado. Puede ser difícil seguir la pista de todos los grupos yihadistas.

Los ataques estadounidenses en Nigeria tuvieron como objetivo a la rama de la Provincia del Sahel del Estado Islámico, que en los últimos años se ha enfrentado violentamente por territorios con JNIM, un afiliado de al-Qaeda que actualmente intenta tomar el control de Malí bloqueando el ingreso de combustible a la capital, Bamako. Si Malí cae, marcaría la primera toma de control de un país por parte de un grupo terrorista islámico antioccidental desde que los Talibanes tomaron Afganistán.

Los residentes inspeccionan los daños
Los residentes inspeccionan los daños tras el ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses contra terroristas del Estado Islámico en Nigeria a petición del Gobierno nigeriano (REUTERS/Abdullahi Dare Akogun)

La región del Sahel, que se extiende desde Mauritania pasando por Malí, Burkina Faso y Níger hasta Chad, se ha convertido en el mayor epicentro del terrorismo global del mundo. La mitad de todas las muertes por terrorismo ocurren en ese tramo mayormente olvidado y descuidado. Habiendo perdido el territorio que controlaban en Irak y Siria, los grupos terroristas han encontrado terreno fértil en África Occidental.

La historia del Estado Islámico demuestra que cuando el grupo establece una presencia estable, es solo cuestión de tiempo antes de que busque causar estragos en todo el mundo. Es tentador querer fingir que el caos en África Occidental no es un problema estadounidense, pero el mundo no es tan simple.

Estados Unidos alguna vez tuvo un plan regional contra el terrorismo conocido como Alianza Antiterrorista Transahariana, pero una auditoría reciente determinó que el programa carecía de financiación, liderazgo y era mayormente ineficaz. El Pentágono también ha estado considerando fusionar el Comando África de nuevo con el Comando Europeo, del cual se separó en 2008. Esto podría significar menos recursos y menor atención para la región. Además de las razones de seguridad para continuar el compromiso, sería una tontería que Estados Unidos ceda el continente joven y en crecimiento a China y Rusia.

Nigeria, un país relativamente rico en la región, todavía lucha contra la inseguridad en varios frentes. El gobierno central ha sido ineficaz a la hora de restaurar la seguridad. Es bueno que Abuya esté dispuesto a trabajar de cerca con Washington para detener la masacre, y Trump haría bien en mantenerse involucrado.

© 2025, The Washington Post.

Temas Relacionados

Estado IslámicoISISNigeriaterrorismoEstados Unidos

Últimas Noticias

Argentina le ofrece a Trump un modelo a seguir

Javier Milei está liderando una dramática revolución conservadora en la economía de su país

Argentina le ofrece a Trump

El dictador Nicolás Maduro utiliza la presión militar de Estados Unidos para reprimir la disidencia en Venezuela

El régimen chavista ha convertido las advertencias de la Casa Blanca en un pretexto para desplegar al Ejército, señalar como traidores a sus críticos y detener a decenas de opositores

El dictador Nicolás Maduro utiliza

La empresa de redes sociales y criptomonedas de Trump se integra con un desarrollador de energía de fusión

La compañía matriz de Truth Social se combinará con TAE Technologies con el objetivo de poner en funcionamiento plantas de energía

La empresa de redes sociales

Las reuniones secretas entre el FBI y el negociador de Ucrania encendieron alertas en las gestiones de paz

El director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, y su adjunto, Dan Bongino, se reunieron con el principal negociador de paz de Kiev en medio de una campaña de presión de Estados Unidos para poner fin a la guerra

Las reuniones secretas entre el

Maduro refuerza su seguridad mientras Trump evalúa planes para una transición en Venezuela

La mayor presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha llevado al mandatario venezolano a limitar sus apariciones públicas y a rodearse de un círculo de confianza, mientras descarta el exilio como opción inmediata

Maduro refuerza su seguridad mientras
DEPORTES
El tierno momento de Van

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

Las dos fenomenales atajadas del Dibu Martínez para el triunfo del Aston Villa que lo deja a tiro de la cima en la Premier League

El momento de furia de la estrella del ajedrez Magnus Carlsen tras perder una partida en el Mundial de Qatar

El tenis comenzará el 2026 a pura acción en suelo argentino: todo listo para la doble cita internacional en el TCA de Palermo

Faustino Oro brilló en el segundo día del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar con una serie de resultados resonantes

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler tras estar cinco días en terapia intensiva

La China Suárez mostró como pasa la tarde en Argentina: bikini, sol y mascotas

Luego de la polémica por el video manejando en la ruta, Valeria Aquino compartió una carta de su hija Alma

Ricky Maravilla contó una increíble anécdota sobre un encuentro que habría tenido con Mick Jagger: “¿Cómo conocés mis temas?"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas después de que estuvieran una semana con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El robo al Louvre puso

El robo al Louvre puso en alerta máxima la seguridad de los museos más famosos del mundo

El Museo Arqueológico de Atenas emprende la mayor transformación arquitectónica de su historia

El hallazgo de un fresco paleocristiano revela una imagen inédita de Jesús

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Por qué la IA podría hacer que el jazz vuelva a ser popular y admirado