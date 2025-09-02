Los hisopos de algodón pueden dañar los oídos: cómo limpiarlos sin afectar el canal auditivo y el tímpano

El uso de hisopos de algodón puede causar acumulación y obstrucción del cerumen en los oídos (Ilustración de Aaron Steckelberg - The Washington Post)

La mayoría de nosotros hemos visto o usado productos para limpiar el cerumen en redes sociales: kits de lavado de alta tecnología, cucharas con cámara para smartphones, dispositivos de succión, velas para los oídos o incluso los clásicos hisopos de algodón.

Pero muchos de estos instrumentos no son efectivos y pueden empeorar ciertos problemas de cerumen o causar lesiones, especialmente si no se utilizan correctamente y bajo la supervisión de un profesional, advirtieron los expertos.

“Si bien todas estas tecnologías son ingeniosas y atractivas, no son las más seguras”, afirmó Ana H. Kim, neurotóloga y profesora de otorrinolaringología en la Universidad de Columbia.

El cerumen (esa sustancia amarilla o marrón claro) es producido por glándulas en el tercio externo del conducto auditivo, donde se mezcla con el sudor, las células cutáneas muertas y el vello suelto, entre otras sustancias. Y el cerumen tiene una función: hidratar la piel del interior del conducto auditivo, atrapar la suciedad y los residuos, y ayudar a proteger contra bacterias y hongos, según demuestran las investigaciones.

Los dos tercios internos del conducto auditivo están compuestos de hueso y piel fina y no producen cerumen. Según los expertos, no debería haber cerumen tan adentro.

Médicos advierten sobre los peligros de introducir objetos en el canal auditivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oído es un órgano que se autolimpia. Al masticar o hablar, el movimiento de la mandíbula ayuda a empujar el cerumen hacia la abertura del conducto auditivo externo, conocida como orificio meatal. Desde allí, el cerumen suele desprenderse o, si se atasca, se puede estimular suavemente para que lo haga, explicó Kim.

“Después de ducharse, cuando todo esté húmedo, puede usar una toalla o un hisopo y frotar alrededor del punto de entrada, sin profundizar en el conducto auditivo”, explicó. Cuando se insertan herramientas para la extracción de cerumen, como hisopos de algodón, en el canal auditivo, no solo se interrumpe el proceso natural de limpieza, sino que también se puede revertir al empujar el cerumen hacia el interior, lo que podría causar una acumulación de cerumen o una impactación, explicó Kim. Esto puede provocar pérdida o reducción de la audición, añadió.

Además, dado que los cabezales de los hisopos de algodón tienen fibras abrasivas, pueden rayar la delicada piel del canal auditivo, comprometiendo la barrera protectora contra la invasión de bacterias y hongos, añadió.

Limpiar con hisopos de algodón también puede provocar lesiones más graves. Kim, especialista en el oído interno y los nervios que conectan con el cerebro, comentó que ha visto cabezales de hisopos de algodón retenidos dentro del canal auditivo. Un estudio informó que los hisopos de algodón se encontraban entre los objetos extraños más comunes encontrados en los oídos de adultos que acudían a urgencias.

Las nuevas tecnologías para limpieza de oídos no reemplazan la consulta con especialistas (Ilustración de Aaron Steckelberg - The Washington Post)

En casos más graves, Kim comentó que ha visto cómo un hisopo de algodón se introduce demasiado en el canal auditivo o se introduce accidentalmente cuando alguien, sin darse cuenta, abre la puerta del baño o golpea el brazo de quien lo sostiene. Esto puede perforar el tímpano e incluso desalojar los huesecillos, lo que puede causar pérdida de audición, entre otros problemas, explicó.

Las tecnologías que utilizan pequeñas herramientas similares a cucharas para raspar el cerumen pueden causar problemas similares; las velas óticas, que son conos huecos que se colocan en el canal auditivo y luego se encienden por el otro extremo, no funcionan y pueden quemar la piel dentro del canal; y la irrigación con agua, si no se usa correctamente, puede ser incómoda y causar síntomas como mareos, según los expertos.

“Si se introduce un hisopo en el oído, notará que tiene algo de cerumen, pero está sacando la mitad y luego empujando la otra mitad más profundamente”, explicó Tiffany Chao, profesora adjunta del Departamento de Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Pensilvania. “Lo más seguro es dejar la limpieza más profunda en manos de alguien con formación especializada”.

Ciertas afecciones cutáneas, como el eccema, la dermatitis y la psoriasis, pueden dificultar la salida del cerumen por sí solo, lo que puede provocar su acumulación con el tiempo y causar una obstrucción, explicó Kim.

Las fibras de los hisopos de algodón pueden dañar la delicada piel del conducto auditivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, señaló, ciertas diferencias anatómicas o dispositivos como los audífonos pueden dificultar el proceso natural de limpieza.

En estos casos, Kim añadió que una limpieza rutinaria realizada por un otorrinolaringólogo (médico especialista en oído, nariz y garganta, otorrinolaringólogo) puede ser necesaria.

Qué más debe saber

Si desea autolimpiarse los oídos, consulte primero con un especialista, como un otorrinolaringólogo, para asegurarse de que no tenga problemas anatómicos ni acumulaciones de cerumen, según los expertos.

Luego, considere algunos de estos remedios caseros que, si se realizan con cuidado, son recomendados por profesionales del cuidado de los oídos:

Use una toalla húmeda o un hisopo de algodón para retirar con cuidado el cerumen visible. Después de ducharse, cuando el cerumen esté blando, humedezca un hisopo de algodón con aceite mineral o aceite de bebé y frote suavemente con movimientos circulares solo en la abertura del conducto auditivo, que es la sombra oscura a la entrada del canal auditivo, dijo Kim. “Pero nunca lo introduzca”, dijo. Al mirarse al espejo, “si no puede ver la punta del hisopo, significa que se ha introducido demasiado”, dijo.

El oído humano es un órgano que se limpia solo de forma natural (Ilustración de Aaron Steckelberg - The Washington Post)

Pruebe con aceite mineral o aceite de bebé, o un remedio casero con peróxido de hidrógeno, para disolver suavemente los depósitos de cerumen. Use un gotero para aplicar una o dos gotas de aceite mineral o aceite de bebé en el canal auditivo. O mezcle pequeñas cantidades de solución salina y peróxido de hidrógeno en una proporción de 1:1 y use un gotero para aplicar unas cinco gotas en el canal auditivo.

Luego, con cualquiera de los dos métodos, coloque una bolita de algodón en el oído externo y espere unos 10 minutos. Retire la bolita de algodón antes de ducharse, dejando que el agua tibia elimine la cera disuelta, dijo Kim. Como alternativa, existen gotas para eliminar la cera de los oídos que se venden sin receta. Estos métodos se pueden usar semanal o mensualmente, dependiendo de la cantidad de cera que produzca el oído, pero con demasiada frecuencia “pueden causar una sensación de obstrucción si el aceite se retiene en el conducto auditivo”, dijo Kim.

Tenga cuidado al usar kits de lavado de oído, que se pueden comprar sin receta. Sea cuidadoso y use agua limpia, como agua destilada o incluso solución salina estéril, que esté a temperatura corporal. El agua demasiado fría puede ser incómoda y causar mareos temporales, pero a veces intensos, dijo Chao. Además, si el agua se introduce en el conducto auditivo con demasiada fuerza, puede causar lesiones en el conducto auditivo o el tímpano, dijo.

En resumen: Si bien el oído se limpia solo y no suele requerir la extracción de cerumen, los expertos afirman que generalmente es seguro limpiar suavemente la abertura del conducto auditivo con una toalla húmeda o un hisopo de algodón, pero no entrar en el conducto auditivo.

*Lindsey Bever (c) 2025, The Washington Post