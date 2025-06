Seis grandes productos tecnológicos para disfrutar de tu verano

Estos productos y servicios tecnológicos serán de gran ayuda en muchas actividades que te harán pasar un buen rato en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia de compras casi nunca es la solución. Pero a veces, tu verano puede ser mucho más divertido con el descubrimiento del producto perfecto.

Con la ayuda de algunos expertos del The Washington Post, he reunido una lista de equipo o servicios tecnológicos que pueden llevar tu verano al siguiente nivel. Además, todavía podrías conseguir uno de estos para el Día del Padre.

Waterpik Cordless Water Flosser

Shane O’Neill, quien escribe el excelente boletín Style Memo de The Post, habla con entusiasmo persuasivo sobre un artefacto para irrigación bucal:

“Lo mejor que le ha pasado a mi boca en los últimos 12 meses es este irrigador bucal.

La frescura que siento después de limpiar a fondo la línea de las encías con agua a presión es justo el tipo de ritual que necesito para sentirme un poco más cuerdo al interrumpir mi rutina durante los viajes.

Sí, es un poco voluminoso para viajar, pero nunca me arrepiento de llevarlo conmigo. ¡Solo consigue un neceser un poco más grande!

Divulgación completa: Originalmente compré la versión más cara y elegante de Sonicare, pero terminé rompiendo accidentalmente la boquilla al viajar. Quédate con el Waterpik, y que Dios te acompañe.”

La aplicación AllTrails y su suscripción

Trisha Thadani, reportera de tecnología en The Post, elogió AllTrails, la aplicación con mapas de senderismo y direcciones de navegación para senderos, disponible para iPhones y teléfonos Android.

Trisha mencionó que AllTrails fue de gran utilidad durante un viaje de mochilero por los Alpes que duró 10 días y cruzó tres países. Explicó que la aplicación fue útil para descargar la ruta del viaje, organizada con mapas para la caminata planificada de cada día.

La aplicación puede avisarte si has tomado un desvío equivocado, incluso si no tienes cobertura móvil. (Asegúrate de descargar el mapa de caminata antes de salir al sendero.)

Puedes utilizar AllTrails de forma gratuita, pero necesitarás una suscripción, que comienza en $2,99 dólares al mes o $35,99 dólares al año, para todas las funciones más allá de las más básicas.

Si tus aventuras al aire libre incluyen acampar, Trisha también es fan de Jetboil Fast Boil para preparar comidas.

Un GPS que funcione sin problemas en zonas de poca recepción telefónica podría ser de ayuda para prevenir accidentes o desorientarte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fujifilm Instax Mini Link 3

Las fotos de tus aventuras veraniegas o tu hermoso jardín son demasiado buenas como para quedarse atrapadas en tu teléfono inteligente.

Por eso, Junne Joaquin Alcantara, editor de diseño de The Post, recurre a esta Fujifilm Instax Mini Link 3. La impresora, cuyo precio de lista ronda entre $90 y $100 dólares, convierte una instantánea de tu teléfono inteligente en una fotografía impresa del tamaño de una tarjeta de crédito u otros tamaños.

Si eres lo suficientemente mayor para recordar las cámaras Polaroid, es algo similar.

Aclara que los precios del papel fotográfico necesario han aumentado, y este cuesta aproximadamente entre $1,25 y $2 dólares por cada foto. También necesitarás usar la aplicación para teléfonos inteligentes Instax para imprimir.

“He declarado que todas las impresoras deben ser destruidas, pero esta es una rara excepción.”

Garrett Pro-Pointer AT

La escritora de tecnología personal Heather Kelly declaró que este detector de metales portátil de $128 dólares es “diversión para toda la familia, pero principalmente mantiene a los niños ocupados mientras tú lees.”

Sus hijos han encontrado numerosos clavos y trozos de metal, pero “todavía ningún artefacto invaluable”, según Heather.

Termómetro de lectura instantánea ThermoPro

Un termómetro de cocina rápido y preciso es la clave para que los cocineros caseros se aseguren de no intoxicar a nadie con carne poco cocida y preparen pan perfectamente horneado.

Will Oremus, escritor de análisis de noticias tecnológicas en The Post, dice que su familia aprecia su termómetro de lectura instantánea ThermoPro de aproximadamente $20 dólares. Además, se adhiere al refrigerador con imanes, por lo que no termina enterrado en el cajón de utensilios de la cocina.

Becky Krystal, editora de recetas en Washington Post Food, es fan del clásico termómetro de cocina Thermapen One.

Banco de energía Anker

Una batería portátil asegura que tu dispositivos no se quedaran sin energía sin importar en donde te encuentres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes una mente ansiosa como yo, el mejor regalo que puedes darte es una batería portátil de calidad para no preocuparte nunca porque tu teléfono se quede sin energía.

Recientemente estuve en un vuelo de siete horas sin enchufes en el asiento, y pude recargar mi teléfono para asegurarme de que estuviera listo para la aventura tan pronto como aterrizara.

El experto residente en gadgets de The Post, Chris Velazco, recomienda esta batería portátil Anker de $45 dólares. Los productos de esta compañía tienden a ser de calidad, aunque debes verificar los detalles de un reciente retiro del mercado de un modelo de sus baterías Anker.

Otra marca confiable para baterías portátiles es Nimble, que incluye una etiqueta de envío prepagada para enviar tus dispositivos electrónicos antiguos para un reciclaje adecuado.

