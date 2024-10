Teri Garr, actriz de comedia en ‘Young Frankenstein’ y ‘Tootsie’, murió a los 79 años

Teri Garr falleció el 29 de octubre a los 79 años en Los Ángeles debido a esclerosis múltiple. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT HEADSHOT)/File Photo

Teri Garr, una actriz rubia y vivaz que bailó en musicales de Elvis Presley, pasó a la atención pública como la asistente de laboratorio de acento alemán y atractiva en la farsa de Mel Brooks “El joven Frankenstein” y recibió una nominación al Óscar por su interpretación de una feminista llena de dudas en “Tootsie”. Murió este 29 de octubre en su casa en Los Ángeles. Tenía 79 años.

La causa fue esclerosis múltiple, dijo su publicista, Heidi Schaeffer. La Sra. Garr comenzó a mostrar síntomas del trastorno degenerativo dos décadas antes de que hiciera pública su condición en 2002, y atribuyó los rumores generalizados sobre su salud al rápido declive de su carrera a finales de los años 1980.

En la pantalla, la Sra. Garr cultivó una personalidad atractiva y con los pies en la tierra que a veces era cómicamente discursiva y otras veces frustrada hasta impacientarse por los hombres en su vida, incluyendo maridos en la pantalla como John Denver (“Oh, God!”), Richard Dreyfuss (“Encuentros cercanos del tercer tipo”) y Michael Keaton (“Estoy hecho un demonio”). La crítica de cine del New Yorker, Pauline Kael, describió una vez a la Sra. Garr como “quizás la mujer más divertida y neuroticamente atolondrada de la pantalla”.

Nacida en lo que llamó una “familia gitana del mundo del espectáculo”, incluyendo a su padre de vodevil, bailó en compañías de ballet profesional y producciones de teatro musical en su adolescencia, fue una bailarina go-go enjaulada en el programa de televisión “Shindig!” a mediados de los años 1960 y fue una corista que movía las caderas en una serie de películas de Presley, incluidas “Viva Las Vegas” (1964) y “Clambake” (1967).

Su primer papel significativo fue como la novia infeliz de un experto en vigilancia paranoico (Gene Hackman) en el sombrío thriller de la era de Watergate de Francis Ford Coppola “La conversación” (1974), pero se convirtió en una sensación de la noche a la mañana ese mismo año como la ingenua en “El joven Frankenstein”.

Su agente le advirtió que no se molestara en hacer una audición, diciendo que Brooks era un “artículo demasiado caliente” y la Sra. Garr -que entonces aparecía regularmente en el programa de variedades “The Sonny and Cher Comedy Hour”- aún era demasiado desconocida. Pero su madre, que entonces trabajaba como diseñadora de vestuario en la película, le confió que Brooks aún no había encontrado a la Inga ideal, la asistente de laboratorio teutónica que se convierte en el interés amoroso del Dr. Frankenstein.

Garr fue nominada al Oscar por "Tootsie" en un papel que desafió estereotipos. (HOFFMAN TRIBUTE/File Photo)

“Cuando leí el papel, me di cuenta de que todo era sobre los senos, y no estaba dispuesta a dejar que mi falta de ellos obstaculizara mi actuación”, señaló en sus memorias de 2005, “Speedbumps”, escritas junto a Henriette Mantel.

Debajo de un suéter rosa peludo, llenó su sujetador con calcetines - y pasó la inspección de Brooks. “La gente paga más de 5.000 dólares por una operación de senos hoy”, escribió. “La mía costó menos de 5 dólares en Woolworth’s, y fue dinero bien gastado”.

Un homenaje en blanco y negro a las películas de terror de los años 1930, “El joven Frankenstein” es ampliamente considerada una de las mejores comedias corales de todos los tiempos. El elenco incluía a Gene Wilder como Frederick Frankenstein, el nieto estadounidense de Mary Shelley, científico loco; Madeleine Kahn como su prometida quebradiza; Marty Feldman como su descarado sirviente, Igor (“se pronuncia Aigor”); y Cloris Leachman como la ama de llaves loca Frau Blücher, cuyo mismo nombre hace que los caballos relinchen de miedo.

La película estaba repleta de bromas visuales y verbales con doble sentido, como cuando la atractiva Inga invita a Frederick Frankenstein a una literal “revolcada en el heno” o cuando él, mirando los enormes aldabones del castillo detrás de ella, exclama: “¡Qué aldabones!”. Ella le agradece por lo que supone es un cumplido sobre su pecho.

Décadas después, la Sra. Garr fue abordada con diversos grados de sutileza por fanáticos -y sus esposas-. “De vez en cuando”, escribió, “una mujer llevará a su marido hasta mí y dirá: ‘Mi esposo quiere decirte algo. Adelante, cariño’. Avergonzado, pero siguiendo el guion, el esposo murmurará, ‘Qué aldabones’, y ambos se reirán como colegialas”.

La Sra. Garr luego interpretó a la esposa irritada de un taxista (Denver) en “Oh, God!” (1977), que coprotagonizó con George Burns como la deidad, y la frustrada esposa de Dreyfuss obsesionado con los OVNIs en “Encuentros cercanos” (1977). Steven Spielberg la eligió para esta última, dijo, porque la había visto en un comercial de café -uno de los muchos anuncios de televisión que hizo para pagar las cuentas- y “pensó que sería una buena ama de casa de Indiana”.

Fue ascendido a un papel protagónico junto a Frederic Forrest en “Un romance muy peligroso” de Coppola (1981), sobre una pareja insatisfecha de clase trabajadora que experimenta con nuevas parejas en Las Vegas. El drama fue un notorio fracaso comercial.

La mayor muestra de su rango actoral llegó el año siguiente en “Tootsie” del director Sydney Pollack, protagonizada por Dustin Hoffman como un actor desempleado que se hace pasar por mujer para conseguir un empleo en una telenovela. La Sra. Garr interpretó a una feminista en ciernes que es rutinariamente abandonada para papeles y eventualmente por su novio (Hoffman).

“Mucho de eso fue improvisado”, dijo más tarde al Boston Globe. “Como el discurso de exasperación de mi personaje: ‘Leí “El segundo sexo”. Leí “El complejo de Cenicienta”. ¡Soy responsable de mi propio orgasmo!’ Se trata realmente de una chica enojada por cómo está cambiando el mundo”.

“Tootsie” fue un gran éxito de taquilla y recibió nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor (Hoffman). La Sra. Garr perdió el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto frente a su co-estrella Jessica Lange, quien interpretó a una actriz de la que Hoffman se enamora.

Llamó a la derrota del Oscar una decepción aplastante, compensada solo por la realización de lo improbable que su nominación pudo haber parecido solo unos pocos años antes. “Yo era la chica que había bailado en películas de Elvis”, escribió en su libro. “Me habían enterrado en la arena para una película de Annette Funicello. ¿Realmente iba a ganar un Premio de la Academia?”

Irreverencia y buena apariencia

Terry Ann Garr nació en Lakewood, Ohio, el 11 de diciembre de 1944, y creció en Franklin Lakes, Nueva Jersey, y Los Ángeles. Su madre, Phyllis Lind, era una Rockette y modelo de medias conocida como “Piernas”; su padre, Eddie Garr, era un comediante de vodevil en apuros que interpretó al padre de Marilyn Monroe en la película de 1948 “Ladies of the Chorus”.

La Sra. Garr escribió en su autobiografía que la adicción al alcohol de su padre y sus pérdidas en el juego crearon tensiones familiares que ella intentó aliviar realizando espectáculos de canción y danza en su garaje. “Vi que, cuando me lo proponía”, observó, “podría tener un efecto real en las personas a mi alrededor”.

A los 16 años, cinco después de la muerte de su padre, apareció en la compañía itinerante de la Costa Oeste del musical de Broadway “Amor sin barreras”. Cuando a su profesor de danza, David Winters, se le pidió coreografiar películas de Presley, la Sra. Garr fue reclutada como bailarina de fondo.

Desesperada por ir más allá de los papeles de baile, y con la esperanza de desarmar a los productores de cine, infló humorísticamente su currículum para incluir apariciones en Broadway en dramas emocionales y tortuosos como “El deseo bajo los olmos” de Eugene O’Neill y “Las tres hermanas” de Anton Chekhov, y dijo que los agentes de casting nunca miraron con escepticismo sus dudosas credenciales, ni se rieron de las notas al pie admitiendo la mentira piadosa.

La enfermedad afectó su carrera profesional en los años 80 y 90. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT)/File Photo

Su aire de irreverencia y su llamativa buena apariencia le proporcionaron un círculo social que incluía escritores-intérpretes como Buck Henry y Albert Brooks. Fue elegida como la perpleja amiga en la cena de Henry en el cortometraje nominado al Oscar “The Absent-Minded Waiter” (1977), con Steve Martin como un camarero preposteramente olvidadizo. En el falso documental de 1985 de Martin Mull para la cadena Cinemax, “La historia del pueblo blanco en América, Parte I”, se presentó: “Hola, soy Teri Garr, y soy una de las pocas personas blancas en América que sabe bailar”.

Comenzando en los años 1970, la Sra. Garr se convirtió en un elemento básico de los programas de entrevistas nocturnos de televisión. David Letterman una vez la convenció en televisión en vivo para desnudarse y ducharse en su cabina privada, y el dúo mostró una química tan picante que la gente pensó que eran pareja.

Pero pronto su salud y su carrera decayeron. Tropezaba con frecuencia desconcertante y comenzó a cojear. Trató de desestimar las preocupaciones con bromas como, “Me lesioné en la revolución sexual”.

Los rumores sobre su salud tuvieron un “efecto inmediato y devastador” en su vida profesional, escribió en su libro. Dijo que su agencia de talentos prácticamente la abandonó, y ganó pocos papeles significativos - una madre trabajadora en “Estoy hecho un demonio”, una camarera enigmática en la oscura comedia de Martin Scorsese “Después de hora” (1985) - en medio de una avalancha de películas y programas de televisión por lo demás olvidables. Hizo apariciones como madre de Lisa Kudrow en la comedia de situación “Friends”.

Un breve matrimonio en los años 1990 con John O’Neil, un contratista, terminó en divorcio. Le sobreviven una hija, Molly O’Neil, y un nieto.

La Sra. Garr reveló su condición en el programa de entrevistas de CNN de Larry King en 2002 y se convirtió en portavoz de MS LifeLines, un servicio educativo de apoyo, y las compañías de biotecnología Serono y Pfizer, fabricantes de medicamentos para tratar la EM.

Después de sufrir un aneurisma cerebral en 2006 -aparentemente no relacionado con su enfermedad- apareció en Letterman. Dijo que estuvo inconsciente durante aproximadamente una semana y soportó dos meses de rehabilitación, agregando, “Tuve que aprender a caminar de nuevo y hablar de nuevo - y pensar de nuevo. Todavía estoy trabajando en eso, aunque no estoy segura de que sea tan importante en Hollywood”.

