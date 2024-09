Más de 3.000 sustancias químicas procedentes de envases alimentarios se han infiltrado en nuestro organismo

Los científicos hallan alrededor de 3.601 sustancias químicas de envases alimentarios en el cuerpo humano. (Shutterstock)

Envoltorio retráctil sellado alrededor de un trozo de carne cruda. Envases de comida para llevar llenos de sobras de restaurante. Botellas de plástico llenas de refrescos.

Éstos son sólo algunos de los tipos de envases alimentarios que rodean a los seres humanos cada día. Un nuevo estudio publicado el lunes muestra la carga química de todos estos envoltorios y cómo pueden afectar al cuerpo humano.

Investigadores suizos y de otros países descubrieron que de las aproximadamente 14.000 sustancias químicas conocidas en los envases alimentarios, 3.601 -es decir, alrededor del 25%- se han encontrado en el cuerpo humano, ya sea en muestras de sangre, pelo o leche materna.

Estudio sugiere que las sustancias químicas de los envases alimentarios podrían filtrarse peligrosamente en los alimentos. (Freepik)

Entre esas sustancias químicas figuran metales, compuestos orgánicos volátiles, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), ftalatos y muchas otras conocidas por alterar el sistema endocrino y provocar cáncer u otras enfermedades.

El estudio, publicado en la revista Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, no examinaba directamente la relación con estas enfermedades. Pero los investigadores afirman que su inventario de sustancias químicas puede ayudar a futuras investigaciones sobre los riesgos para la salud.

Jane Muncke, directora científica del Foro de Envasado de Alimentos y una de las autoras del artículo, afirma: “Hay sustancias químicas peligrosas que se sabe que están relacionadas con resultados adversos para la salud humana. Y estas sustancias químicas se filtran fuera de los envases”.

PFAS, ftalatos y compuestos volátiles fueron detectados en muestras de sangre, pelo y leche materna. (Europa Press)

Los científicos saben desde hace muchos años que las sustancias químicas de los envases alimentarios pueden derramarse en los propios alimentos. Cuántas sustancias químicas -y en qué cantidades- depende del tipo de envase y del tipo de alimento.

Las altas temperaturas pueden hacer que las sustancias químicas se filtren más rápidamente en los alimentos, por lo que los científicos recomiendan evitar el microondas en los envases de comida para llevar.

Los alimentos ricos en grasa o muy ácidos también tienden a absorber más sustancias químicas de sus envases, al igual que los alimentos que se meten en recipientes más pequeños: cuanto más estrecho es el recipiente, más contacto tiene con los alimentos de su interior.

Expertos piden mejorar las regulaciones y pruebas de seguridad en envases alimentarios. (EFE/Ahmad Yusni)

Muncke recuerda un vuelo reciente en el que le dieron un envase diminuto de aliño para ensalada. “Servían la ensalada con una botellita de plástico de 15 mililitros con aceite de oliva y vinagre que se podía echar por encima”, explica. “Pensé: ‘Bueno, yo no voy a hacer eso’”.

Para llevar a cabo su análisis, los científicos hicieron un inventario de las sustancias químicas que se sabe que están en los envases de alimentos o en los equipos de procesamiento de alimentos, y luego buscaron en las bases de datos mundiales de tejidos pruebas de que esas sustancias químicas se habían encontrado en el cuerpo humano.

R. Thomas Zoeller, profesor emérito de biología de la Universidad de Massachusetts en Amherst que no participó en la investigación, afirma en un correo electrónico: “No pensamos en cómo los envases (en su mayoría) de plástico añaden sustancias químicas a nuestros alimentos, pero son una fuente importante de exposición humana. Se trata de un primer indicio de que las sustancias químicas nocivas, en gran medida no reguladas, están llegando a la población humana”.

Evitar calentar alimentos en envases plásticos puede reducir el riesgo de filtración de sustancias. (iStock)

La mayoría de las sustancias químicas que se filtran de los envases alimentarios proceden de los plásticos, pero no todos. “Probablemente, los peores son el papel y el cartón reciclados”, afirma Muncke. “Y sé que es difícil de digerir”. El reciclado de papel, cartón o plástico para envasar alimentos hace que las tintas no alimentarias se mezclen junto a los alimentos, explicó, lo que aumenta los riesgos químicos.

En una declaración en respuesta al estudio, Erich Shea, portavoz del American Chemistry Council, un grupo de comercio químico, señaló que sus miembros realizan exhaustivos análisis científicos para verificar la seguridad de sus materiales. “El informe hace referencia a amplias categorías de productos químicos, cada uno con usos y perfiles únicos, por lo que resulta problemático agruparlos a todos”, añadió.

Los científicos afirman que es necesario mejorar las pruebas de los envases alimentarios y establecer más normas sobre lo que se considera seguro para introducir alimentos en ellos. “Tenemos que pensar en formas constructivas de avanzar, en cómo podemos garantizar la seguridad de estos materiales”, dijo Muncke. “Lo que me preocupa mucho es que eso no esté ocurriendo”.

