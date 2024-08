Todo lo que hay que saber sobre la Convención Nacional Demócrata

La convención se llevará a cabo en el United Center de Chicago, con programación principal del 19 al 22 de agosto. (REUTERS/Vincent Alban)

Esta semana se espera que decenas de miles de personas viajen a Chicago para asistir a la Convención Nacional Demócrata de 2024, donde 5.000 delegados y suplentes se reunirán para aprobar una plataforma del partido, y donde la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz aceptarán formalmente las nominaciones del partido.

A principios de este mes, Harris se aseguró el número suficiente de delegados comprometidos para convertirse en la candidata presidencial demócrata, tras dos semanas de campaña frenética que inició después de que el presidente Joe Biden anunciara el 21 de julio que no se presentaría a la reelección. Biden apoyó a Harris, y el partido se unió rápidamente en torno a la vicepresidenta, que nombró a Walz su compañero de fórmula el 6 de agosto. Al día siguiente, los demócratas certificaron a Harris y Walz como candidatos del partido.

Se espera que la convención sea una oportunidad para que los demócratas promocionen los logros de Biden, así como una oportunidad para celebrar al propio Biden tras su trascendental decisión de hacerse a un lado y apoyar a Harris. A pesar del cambio de candidato, los manifestantes propalestinos han prometido acudir a Chicago para protestar contra la gestión del gobierno de Biden de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

Esto es lo que hay que saber sobre la convención demócrata:

Biden y Jill Biden darán discursos el lunes, seguidos por Doug Emhoff el martes. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cuándo es?

La programación principal de la convención se llevará a cabo del lunes 19 de agosto al jueves 22 de agosto de 2024.

¿Dónde será?

La convención se llevará a cabo en Chicago. El lugar principal de la misma será el United Center, que tiene una capacidad para más de 20.000 personas y es el estadio de los Chicago Bulls de la NBA y los Chicago Blackhawks de la NHL. Solo los delegados y suplentes acreditados, así como los invitados y miembros de los medios de comunicación, podrán asistir en persona.

Otros espacios de Chicago también albergarán eventos oficiales relacionados con la convención para delegados e invitados. Una programación diurna separada, abierta al público, denominada “DemPalooza”, se llevará a cabo en el centro de convenciones McCormick Place , a unos ocho kilómetros del United Center.

DemPalooza contará con obsequios y un ambiente más festivo, con manicuras gratuitas, elaboración de pulseras de la amistad y sesiones de capacitación sobre la campaña. Los eventos de McCormick Place son gratuitos y están abiertos al público de 9:00 a.m. a 4:45 p.m.

Los delegados emitirán votos ceremoniales para Harris y Walz el martes. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Quiénes son los oradores?

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson , dará la bienvenida a los demócratas el lunes, mientras que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, hablará el martes. Biden tiene previsto pronunciar el discurso inaugural el lunes por la noche. La primera dama Jill Biden también tiene previsto hablar esa noche, y el segundo caballero Doug Emhoff tiene previsto hablar en la convención el martes.

También el martes, los demócratas llevarán a cabo lo que ellos llaman una “celebración de lista de nominaciones” para Harris y Walz. La medida será ceremonial porque la lista oficial se realizó virtualmente a principios de este mes para garantizar que aparecieran en todas las boletas estatales. El martes, los miembros de las 57 delegaciones pronunciarán discursos y emitirán votos ceremoniales para Harris y Walz como candidatos presidenciales y vicepresidentes del partido.

Otros oradores confirmados para la convención incluyen a los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton; la ex secretaria de estado y candidata presidencial demócrata de 2016 Hillary Clinton; el líder de la mayoría del Senado, Charles E. Schumer; el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; y la ex primera dama Michelle Obama.

La convención será transmitida en vivo por varias plataformas digitales. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Cómo puedo verlo?

La transmisión oficial en vivo de la convención será en DemConvention.com , así como en YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch y Prime Video. El Washington Post cubrirá la convención a partir de las 7:00 p.m., hora del Este, de lunes a jueves. La programación estará a cargo de Libby Casey, Rhonda Colvin y James Hohmann en vivo desde Chicago. Puede verla aquí, en YouTube y en Washington Post Television, disponible en televisores conectados.

La convención de este año también albergará a cientos de personas influyentes en línea, quienes probablemente publicarán contenido no oficial relacionado con la convención en sus canales durante toda la semana.

¿Cuándo hablará Harris?

Se espera que Harris hable el jueves por la noche para aceptar formalmente la nominación presidencial del Partido Demócrata, el día después de que Walz pronuncie su discurso de aceptación de la nominación a la vicepresidencia el miércoles.

Para aquellos en Chicago que no puedan ingresar al United Center para ver el discurso de nominación de Harris, la organización sin fines de lucro GoChiLife está planeando una fiesta para ver el partido esa noche en Soldier Field, según el Chicago Sun-Times. El estadio, sede del equipo de la NFL Chicago Bears , tiene capacidad para más de 60.000 personas.

Manifestantes propalestinos planean acudir a Chicago en protesta durante el evento. (REUTERS/Alan Freed)

La agenda de Harris indica que planea estar en Chicago durante los cuatro días de la convención. El martes viajará a Milwaukee (la ciudad que albergó la Convención Nacional Republicana del mes pasado) para un evento de campaña antes de regresar a Chicago más tarde ese mismo día.

¿Importan las convenciones?

La función principal de la convención es que los delegados nominen formalmente a un candidato presidencial y aprueben la plataforma del partido. En algunos casos excepcionales, ningún candidato político tiene una mayoría de delegados que ingresan a la convención.

Eso se llama convención disputada, y los delegados seleccionan al candidato de su partido mediante una o más rondas de votación. Si un candidato se retira, se llevaría a cabo un proceso conocido como convención abierta, en el que se podría elegir un nuevo candidato sobre la marcha, históricamente con negociaciones y regateos tras bastidores.

En este caso, cuando un candidato a las elecciones generales como Harris ya ha sido determinado como el candidato del partido antes de una convención, el espectáculo que implica el evento puede parecer innecesario. Pero los políticos sostienen que , si bien el trabajo real de una convención podría condensarse, la agenda de varios días brinda grandes oportunidades para que los miembros menos conocidos del partido se presenten a los populares estadounidenses y permita al partido dinamizar su base y exponer su visión. para el país.

