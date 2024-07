Las gigantes tecnológicas afirmaron que la IA está en auge, pero Wall Street empezó a ver una burbuja

Las acciones de Google, Microsoft y Nvidia han subido significativamente este año, atrayendo alta inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo cada vez mayor de analistas de Wall Street e inversores en tecnología está empezando a hacer sonar la alarma de que la inmensa cantidad de dinero que están invirtiendo en inteligencia artificial las grandes empresas tecnológicas, los inversores bursátiles y las empresas de capital riesgo podría estar conduciendo a una burbuja financiera.

El martes, los analistas en la conferencia telefónica trimestral de Google acribillaron al presidente ejecutivo Sundar Pichai con preguntas sobre cuándo la inversión de 12.000 millones de dólares al trimestre de la compañía en IA comenzaría a dar sus frutos.

Y en las últimas semanas, grandes bancos de inversión de Wall Street, incluidos Goldman Sachs y Barclays, así como sociedades de capital riesgo como Sequoia Capital, han publicado informes que plantean preocupaciones sobre la sostenibilidad de la fiebre del oro de la IA, argumentando que la tecnología podría no ser capaz de hacer el tipo de dinero que justifique los miles de millones que se están invirtiendo en ella. Los precios de las acciones de las grandes empresas de inteligencia artificial, como Google, Microsoft y Nvidia, han subido considerablemente este año.

“A pesar de su alto precio, la tecnología no está ni cerca de lo que necesita para ser útil”, dijo Jim Covello, el analista de acciones más veterano de Goldman Sachs y con 30 años de experiencia en la cobertura de empresas tecnológicas, en un informe reciente sobre la IA. “Construir en exceso cosas para las que el mundo no tiene uso o no está preparado suele acabar mal”.

Los comentarios de Covello contrastan fuertemente con otro informe de Goldman Sachs de hace poco más de un año, en el que algunos de los economistas del banco afirmaban que la IA podría automatizar 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y aumentar la producción económica mundial en un 7% en los próximos 10 años, lo que provocó una avalancha de noticias sobre el potencial disruptivo de la IA.

Según Barclays, los analistas de Wall Street prevén que las grandes empresas tecnológicas inviertan unos 60.000 millones de dólares al año en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de aquí a 2026, pero para entonces sólo obtendrán unos 20.000 millones de dólares al año en ingresos procedentes de la IA. Esa inversión bastaría para impulsar 12.000 productos de tamaño similar al ChatGPT de OpenAI, según escriben los analistas de Barclays en un informe reciente.

OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022, dando el pistoletazo de salida a una carrera en Silicon Valley para crear nuevos productos de IA y conseguir que la gente los utilice. Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en esta tecnología.

Informes de Goldman Sachs y Barclays cuestionan la sostenibilidad de la fiebre del oro en el sector de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inversores minoristas han subido el precio de esas empresas y de sus proveedores, especialmente Nvidia, que fabrica los chips informáticos utilizados para entrenar los modelos de IA. En lo que va de año, las acciones de Google han subido un 32%, las de Microsoft un 20% y las de Nvidia más de un 150%.

Los inversores de capital riesgo también han invertido miles de millones en miles de nuevas empresas de IA. El auge de la IA ha contribuido a que los inversores de capital riesgo invirtieran 55.600 millones de dólares en start-ups estadounidenses en el segundo trimestre de 2024, la mayor cantidad en un solo trimestre en dos años, según la firma de datos de capital riesgo PitchBook.

Los ejecutivos del sector insisten en que la IA cambiará sectores enteros de la vida moderna, del mismo modo que lo hicieron Internet o los teléfonos móviles. De hecho, la tecnología de IA ha mejorado drásticamente y ya se utiliza para traducir documentos, escribir correos electrónicos y ayudar a los programadores a codificar.

Pero la preocupación sobre si la industria tecnológica podrá recuperar pronto -o nunca- los miles de millones de dólares que está invirtiendo en IA ha aumentado entre algunas empresas que apenas el año pasado anunciaban el boom.

“Esperamos muchos servicios nuevos, pero probablemente no 12.000″, escribieron los analistas de Barclays. “Percibimos que Wall Street es cada vez más escéptico”, añadió.

En abril, Meta, Google y Nvidia señalaron su compromiso de apostar fuerte por la IA al comunicar a los inversores, durante las convocatorias de resultados trimestrales, que aumentarían la cantidad de dinero que gastan en la construcción de centros de datos para entrenar y ejecutar algoritmos de IA. Google reiteró el martes que gastaría más de 12.000 millones de dólares al trimestre en su desarrollo de IA.

OpenAI y su ChatGPT han sido protagonistas en el mercado de productos de IA en los últimos meses. (REUTERS/Dado Ruvic)

Microsoft y Meta presentarán sus propios resultados la semana que viene y podrían dar más pistas sobre sus planes en materia de inteligencia artificial.

Pichai afirmó el martes que los productos de IA tardarán en madurar y ser más útiles. Reconoció el alto coste de la IA, pero dijo que incluso si el auge de la IA se ralentiza, los centros de datos y los chips informáticos que la compañía estaba comprando podrían destinarse a otros usos.

“Para nosotros, el riesgo de no invertir lo suficiente es mucho mayor que el riesgo de invertir en exceso”, afirmó Pichai. “No invertir para estar al frente aquí tiene desventajas mucho más significativas”.

Un portavoz de Microsoft declinó hacer comentarios. Un portavoz de Meta no respondió a una solicitud de comentarios.

Expectativas poco realistas

Vinod Khosla, cofundador de la empresa de sistemas de redes informáticas Sun Microsystems y uno de los inversores de capital riesgo más influyentes de Silicon Valley, comparó la IA con los ordenadores personales, Internet y los teléfonos móviles en cuanto a su impacto en la sociedad.

“Son plataformas fundamentalmente nuevas. En cada una de ellas, cada nueva plataforma provoca una explosión masiva de aplicaciones”, afirmó Khosla. La fiebre por la inteligencia artificial puede provocar una burbuja financiera en la que los inversores pierdan dinero, pero eso no significa que la tecnología subyacente no vaya a seguir creciendo y adquiriendo importancia, afirma.

“Hubo una burbuja puntocom, según Goldman Sachs, porque los precios subieron y los precios bajaron. Según yo, el tráfico de Internet no bajó en absoluto”.

A medida que la IA cambie la forma en que la gente trabaja, hace negocios e interactúa entre sí, muchas start-ups fracasarán, dijo. Pero, en general, la industria ganará dinero con la IA. Predice que la IA acabará generando varios billones de dólares, como los robots humanoides, los asistentes de IA y los programas capaces de replicar por completo el trabajo de ingenieros de software muy bien pagados.

El costo de implementar IA sigue siendo alto, lo que afecta el rápido retorno de la inversión esperada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero hasta ahora, la IA no está contribuyendo a que el capital riesgo obtenga un rendimiento de esas inversiones. La cantidad de dinero obtenida en salidas de capital riesgo, que representan ofertas públicas iniciales o adquisiciones de start-ups tecnológicas, descendió a 23.600 millones de dólares en el segundo trimestre, ligeramente por debajo de los 25.400 millones del trimestre anterior, según PitchBook.

David Cahn, socio de la empresa de capital riesgo Sequoia Capital, escribió el mes pasado en un blog que el sector tecnológico tendría que generar unos 600.000 millones de dólares de ingresos al año para compensar todo el dinero que se está invirtiendo en IA en estos momentos, pero está lejos de acercarse a esa cifra.

“Los frenesíes especulativos forman parte de la tecnología, por lo que no hay que tenerles miedo”, afirmó Cahn. “Pero debemos asegurarnos de no creer en el espejismo que se ha extendido desde Silicon Valley al resto del país y, de hecho, del mundo. Ese delirio dice que todos vamos a hacernos ricos rápidamente”, agregó.

Los ingresos de Microsoft y Google están creciendo, especialmente en sus negocios en la nube, donde venden acceso a algoritmos de IA y el espacio de almacenamiento para utilizarlos. Los ejecutivos de estas empresas afirman que la IA está generando un nuevo interés por sus productos y que se convertirá en una importante fuente de ingresos en el futuro.

Pero algunos analistas señalan que ha habido muy pocos productos independientes de gran éxito, aparte de ChatGPT de OpenAI y GitHub Copilot, el asistente de codificación de Microsoft.

“Wall Street se muestra cada vez más escéptico, dado que ChatGPT y GitHub Copilot son los dos productos que más éxito han tenido en el mercado de consumo y empresarial en los últimos 20 meses”, escriben los analistas de Barclays en su informe.

El coste de desarrollar y ejecutar programas de IA bajará a medida que otras empresas compitan con Nvidia y la tecnología sea más eficiente, afirma Vineet Jain, consejero delegado de Egnyte, una empresa de gestión de datos e IA. Por ahora, el coste de suministrar productos de IA es demasiado elevado, y no espera obtener ingresos específicos de IA este año. Pero a medida que bajen los costes y aumente la demanda, la situación cambiará, afirma Jain.

“La propuesta de valor está absolutamente ahí, pero las expectativas actuales siguen siendo poco realistas”, afirmó en referencia al frenesí por vender productos de IA a consumidores y empresas.

Algunas start-ups ya han bajado de las alturas de la primera parte del boom de la IA. Inflection AI, una start-up fundada por veteranos del famoso laboratorio de IA DeepMind de Google, recaudó 1.300 millones de dólares el año pasado para desarrollar su negocio de chatbot.

Pero en marzo, los fundadores de la empresa se marcharon a trabajar a Microsoft, llevándose consigo al gigante tecnológico a algunos de sus mejores empleados. Otras empresas de IA, como Stability AI, que fue una de las primeras en crear un generador de imágenes de IA muy popular, han tenido que despedir a trabajadores. El sector también se enfrenta a demandas judiciales y problemas de regulación.

Las empresas más grandes, como Google y Microsoft, podrán seguir gastando dinero hasta que aumente la demanda de productos de IA, pero las nuevas empresas más pequeñas que han recibido mucho capital riesgo podrían no sobrevivir a la transición, afirmó Jain.

“Es como un suflé que no para de crecer y crecer, tiene que bajar un poco”.

(*) The Washington Post