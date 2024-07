Los medios estatales chinos atacan a Kamala Harris

Pekín considera la vicepresidencia de Harris como una candidatura sin grandes logros. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

China evitó oficialmente comentar la tardía incorporación de Kamala Harris a la carrera presidencial estadounidense. Pero los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales respaldados por el Estado la presentaron como una vicepresidenta débil cuya candidatura no representaba una gran amenaza para la segunda economía mundial.

El Global Times, un medio de comunicación respaldado por el Partido Comunista, citó a expertos chinos que calificaron de “mediocre” la actuación de Harris en la Casa Blanca y afirmaron que carecía de la “experiencia y los logros necesarios para servir como presidenta.” Otro medio estatal destacó la afirmación de Donald Trump durante la campaña electoral de que Harris sería “más fácil de derrotar” que el presidente en funciones.

“¿Significa esto que Trump va a ganar?”, preguntó una persona en la red china Weibo, donde el hashtag “Salida de Biden” cosechó unos 490 millones de visitas mientras los ciudadanos trataban de analizar qué significaba el cambio para la nación asiática. Una encuesta en línea realizada a 12.000 usuarios de esa plataforma reveló que casi el 80% creía que los republicanos se impondrían ahora en las elecciones de noviembre, sin que ello supusiera un resultado negativo.

La Vicepresidenta Harris sólo se reunió con Xi Jinping al margen de una cumbre en Tailandia, y no ha visitado Pekín en su cargo actual. (The White House/REUTERS)

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, eludió el lunes 22 de julio una pregunta sobre la decisión del presidente Joe Biden de retirarse de la carrera para 2024 y apoyar a su compañero de fórmula, calificándola de “asunto interno”. “No haremos comentarios al respecto”, dijo en una reunión informativa periódica en Pekín.

La mayoría de los analistas coincidieron en que Harris aportaría, al menos en un principio, continuidad en materia de comercio y política exterior, lo que significa un escaso impacto para Pekín del cambio en el probable candidato demócrata.

“Hay una continuidad estratégica bien establecida que está impulsando la posición de Estados Unidos en estos momentos”, dijo Josef Gregory Mahoney, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Normal de China Oriental de Shanghái. “Y a nivel de si es Biden o Trump o Harris, es realmente sólo una cuestión de estilo”. Fundamentalmente, el próximo presidente tiene que representar los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos, añadió.

Las tensiones entre China y Estados Unidos se han recrudecido debido a cuestiones como la agresión militar de China a Taiwán y las exportaciones. (REUTERS/Aly Song)

Las tensiones entre las mayores economías del mundo se han recrudecido en los últimos años por la agresión militar de China a Taiwán y la campaña de Washington para cortar el acceso de Pekín a los chips de alta tecnología. Aunque Biden aprovechó una reunión con el Presidente Xi Jinping en San Francisco el año pasado para estabilizar los lazos, las nuevas quejas estadounidenses sobre el aumento de las exportaciones chinas baratas están añadiendo fricción a la relación.

La Vicepresidenta Harris sólo se reunió con Xi al margen de una cumbre en Tailandia, y no ha visitado Pekín en su cargo actual. Aunque Biden será el primer presidente estadounidense desde Jimmy Carter que no viaja a China durante su mandato, ha afirmado en repetidas ocasiones que ha pasado “más tiempo” con Xi que con cualquier otro líder mundial, “unas 90 horas”.

La ex fiscal Harris tendrá que ganarse rápidamente la confianza de los asesores de seguridad nacional para que la guíen en la política hacia China, dijo Drew Thompson, profesor de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de Singapur.

Harris buscará apoyo en asesores de seguridad nacional ante su inexperiencia con China. (EFE/Will Oliver)

“Harris no tiene un historial en China, y no es un área en la que se sienta especialmente cómoda”, añadió el ex funcionaro del Pentágono. “Biden tiene instintos agudos y relaciones de larga data con líderes mundiales, incluido Xi Jinping, pero Harris no”.

Una baza que podría aprovechar es el gobernador californiano Gavin Newsom, cuyo viaje a China el año pasado mereció elogios dentro de la nación asiática por llevar un mensaje de cooperación más constructivo que las visitas de otros funcionarios de la administración Biden.

Mientras los ciudadanos chinos promocionaban a Newsom como sustituto de Biden tras la mala actuación del presidente en el debate, el californiano ha apoyado a Harris para la candidatura. “Dura. Intrépida. Tenaz”, escribió sobre la vicepresidenta en su página oficial en X. “Nadie mejor para llevar adelante el caso contra la oscura visión de Donald Trump”.

Newsom en un alto cargo del gabinete podría ayudar a Harris a aprovechar la relación que ha establecido con los líderes chinos. Ambos demócratas construyeron sus carreras en California, el único estado de Estados Unidos que envió a un gobernador a Pekín para reunirse con Xi durante el mandato de Biden y uno con fuertes lazos empresariales con la nación asiática.

Joe Biden ha afirmado en repetidas ocasiones que ha pasado "más tiempo" con Xi que con cualquier otro líder mundial, "unas 90 horas". (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los comentarios públicos del vicepresidente muestran una voluntad de mantener la dura postura de la actual administración en materia de comercio, que ha visto a Biden basarse en los aranceles impuestos por Trump. Esos recortes se han justificado como necesarios para proteger tanto la seguridad nacional como el empleo estadounidense.

Tras una cumbre de países del sudeste asiático en Indonesia el año pasado, Harris dijo que era necesario proteger los intereses estadounidenses y garantizar que “somos un líder en términos de las reglas del camino, en lugar de seguir las reglas de otros.”

Durante ese acto, arremetió contra Pekín por su “intimidación”, citando sus intentos de controlar el acceso al Mar de China Meridional, donde China tiene amplias pretensiones de soberanía. Harris también visitó Palawan, en Filipinas, una isla cercana a una zona que es objeto de fuertes disputas entre China y los países vecinos.

En general, se espera que la política exterior del vicepresidente se alinee con la de Biden, especialmente en lo que respecta a China, según Zhu Junwei, antiguo investigador del Ejército Popular de Liberación que ahora es director de investigación sobre Estados Unidos en la Institución Grandview. “Los dos partidos no tienen grandes diferencias sobre China”, dijo refiriéndose a republicanos y demócratas. “Sobre China son bastante iguales”.

©2024 Bloomberg