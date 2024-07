A lo largo de los años, el camino de Joe Biden hacia la Presidencia

El presidente Joe Biden decidió poner fin a su campaña presidencial, una medida que impacta significativamente la carrera hacia las elecciones de 2024. (Melina Mara/The Washington Post)

“Creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como Presidente durante el tiempo que me quede de mandato”, dijo Biden en un comunicado.

Durante su mandato como Presidente, ha supervisado audiencias del Tribunal Supremo, ha redactado leyes de gran alcance y trabajado con ocho presidentes. He aquí un repaso a su larga carrera, desde que fue elegido como uno de los senadores más jóvenes del país en 1972 hasta convertirse en el presidente de más edad del país en 2021.

3 de noviembre de 1970: Como joven abogado reclutado por los demócratas locales, Biden ganó un escaño en el Consejo del Condado de New Castle. Fue la primera vez que ocupó un cargo electo, e incluso antes de jurar su cargo en el condado, no tardó en aspirar a un cargo más alto.

7 de noviembre de 1972: Biden ganó por un estrecho margen al popular senador republicano J. Caleb Boggs. Biden había tenido problemas para recaudar fondos y estaba muy por debajo en las encuestas, pero hizo una campaña agresiva conduciendo por el pequeño estado y, la noche de las elecciones, ganó por poco más de 3.000 votos. Cumplió 30 años, la edad mínima para ser senador, menos de dos semanas después de las elecciones.

18 de diciembre de 1972: Mientras se encontraba en Washington instalando su oficina del Senado, la esposa y los hijos de Biden sufrieron un accidente de coche en Hockessin, Del. Su mujer, Neilia, y su hija, Naomi, murieron; sus dos hijos, Beau y Hunter, fueron hospitalizados. Prestó juramento desde la cama de sus hijos.

El senador Demócrata de Delaware, Joe Biden, desembarca del tren de Wilmington de camino al Capitolio en julio de 2005. (Melina Mara/The Washington Post)

Enero de 1975: Biden fue nombrado miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Su trabajo en asuntos exteriores sería un aspecto definitorio de su carrera en el Senado, y más tarde se convertiría en presidente del comité.

1975: Biden se convirtió en el demócrata más destacado que se opuso al transporte en autobús ordenado por los tribunales como forma de integrar las escuelas. “Es un concepto absurdo, cuya utilidad nunca me ha sido demostrada”, afirmó en una entrevista. Presentó y apoyó varias leyes sobre el tema, en algunos casos trabajando con senadores segregacionistas.

17 de junio de 1977: Se casó con Jill, un matrimonio que, según él, se produjo en parte a instancias de sus hijos, Beau y Hunter. Cuatro años más tarde, él y Jill tuvieron una hija, Ashley.

El presidente Biden firmó la Ley de Control de la Delincuencia Violenta el 13 de septiembre de 1994. (Salwan Georges/The Washington Post)

7 de noviembre de 1978: Biden ganó la reelección. A diferencia de su primera victoria, esta contienda no fue reñida y le afianzó en un escaño del Senado que ocupó durante 36 años.

9 de junio de 1987: Biden, que en años anteriores había sido rumoreado como candidato presidencial, anunció su primera candidatura a la presidencia. Tuvo un comienzo rápido y prometedor, presentándose como la nueva generación que podría tomar el relevo tras la marcha de Ronald Reagan, pero su campaña se hundió por un escándalo de plagio y abandonó el 23 de septiembre de 1987.

Febrero de 1988: Biden fue operado de urgencia de dos aneurismas cerebrales. La situación fue tan grave que se llamó a un sacerdote católico para que le administrara la extremaunción. Volvería a trabajar en el Senado a finales de año.

Biden fue nombrado compañero de fórmula de Obama. (Nikki Kahn/The Washington Post)

11 de octubre de 1991: Anita Hill fue llamada a declarar sobre las acusaciones de acoso sexual relacionadas con el candidato al Tribunal Supremo Clarence Thomas. Como presidente del Comité Judicial del Senado, Biden supervisó las audiencias.

13 de septiembre de 1994: El presidente Bill Clinton promulgó la Ley de Control de la Delincuencia Violenta y Aplicación de la Ley. Se trató de un amplio proyecto de ley contra la delincuencia que Biden ayudó a impulsar en el Congreso y que incluyó la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, una de las leyes más emblemáticas de Biden.

11 de octubre de 2002: Biden, miembro durante muchos años de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, apoyó la resolución que autorizaba la fuerza militar en Irak y, como presidente de la comisión, ayudó a garantizar su aprobación. Fue un voto del que se arrepintió más tarde.

El 20 de enero de 2009 Biden juró su cargo como el 47º vicepresidente de los Estados Unidos. (Linda Davidson/The Washington Post)

31 de enero de 2007: Biden anunció su segunda campaña presidencial, esta vez centrada en su larga experiencia. Pero luchó contra las candidaturas de Barack Obama y Hillary Clinton, de mayor potencia y que habían hecho historia, y, tras un pésimo quinto puesto en los caucus de Iowa, abandonó la carrera el 3 de enero de 2008.

22 de agosto de 2008: Biden fue nombrado compañero de fórmula de Obama, aportando a la candidatura un historial más dilatado en Washington y la capacidad de llegar a los votantes blancos de clase trabajadora de los estados industriales indecisos del Medio Oeste. Debatió contra la candidata del Partido Republicano a la vicepresidencia, Sarah Palin, e hizo campaña contra su viejo amigo y colega en el Senado, John McCain.

20 de enero de 2009: Biden juró su cargo como 47º vicepresidente. Unos días antes, en un discurso de despedida del Senado de Estados Unidos, donde era uno de los senadores que más tiempo llevaba en el cargo de la historia, dijo: “todo lo bueno que he visto ocurrir aquí, cada paso valiente que se ha dado en los más de 36 años que llevo aquí, no ha sido fruto de la presión de grupos de interés, sino de la maduración de las relaciones personales”.

Biden inició su tercera campaña presidencial el 25 de abril de 2019. (Toni L. Sandys/The Washington Post)

23 de marzo de 2010: Durante una ceremonia de firma de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, Biden se inclinó y susurró al oído de Obama un comentario que captaron los micrófonos, calificando el logro de “una jodida gran cosa”. Fue un símbolo del papel de Biden con Obama, que era un poco más contundente y mucho más fuera de guión.

6 de mayo de 2012: Durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC News, Biden dijo que se sentía “absolutamente cómodo” con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se convirtió así en uno de los políticos de más alto perfil en adoptar esta postura, lo que irritó a algunos ayudantes de Obama, que se había movido en esa dirección pero no lo había declarado públicamente.

11 de octubre de 2012: Biden debatió con el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador Paul D. Ryan, Republicano de Wisconsin. El intercambio se produjo cinco días después del primer debate de Obama con el exgobernador de Massachusetts Mitt Romney, que fue muy criticado, y la buena actuación de Biden dio alas a los demócratas, preocupados por sus posibilidades de reelección.

Biden derrotó a Trump en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2020. (Jonathan Newton/The Washington Post)

21 de octubre de 2015: En declaraciones pronunciadas en la Rosaleda, Biden anunció que no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2016, poniendo fin a meses de especulaciones sobre si entraría en la carrera. El anuncio se produjo en medio de un momento de dolor familiar, unos cinco meses después de que su hijo Beau muriera de cáncer cerebral.

25 de abril de 2019: Biden anunció que lanzaría su tercera campaña presidencial. Entró como favorito en un campo demócrata abarrotado, pero su ventaja disminuyó. Tras perder las tres primeras contiendas por la nominación, consiguió una contundente victoria en Carolina del Sur, lo que se convirtió en un impulso imparable que le llevó a la nominación.

20 de enero de 2021: Biden juró su cargo como 46º presidente de la nación.

