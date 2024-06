Lo que hay que saber sobre la decisión del Tribunal Supremo que limitó las normas medioambientales

Con un voto de 6-3, el Tribunal Supremo dio una una sentencia que podría alterar las estrategias para enfrentar el cambio climático. (REUTERS/Anna Rose Layden)

El Tribunal Supremo recortó el viernes el poder de las agencias federales para regular el medio ambiente, la salud pública y otros aspectos fundamentales de la vida estadounidense.

Según los juristas, el fallo de 6-3, redactado por el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., podría facilitar a los tribunales el bloqueo de normativas destinadas a abordar la contaminación atmosférica, combatir el cambio climático y proteger las especies en peligro de extinción.

Esto es lo que hay que saber sobre la sentencia y su posible impacto en la protección del medio ambiente en Estados Unidos:

¿Qué decidió el Tribunal Supremo?

Los dos casos -Loper Bright Enterprises contra Raimondo y Relentless, Inc. contra el Departamento de Comercio- impugnaban una norma federal que obliga a la industria del arenque a sufragar los costes de los observadores en los barcos pesqueros.

En la sentencia hecha pública el viernes, el Tribunal Supremo anuló la norma, dictada por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, por considerarla excesivamente gravosa. Los tribunales inferiores habían confirmado anteriormente la norma, considerándola una interpretación razonable de la legislación federal.

La decisión anula un antiguo precedente conocido como doctrina Chevron.

¿Qué es la doctrina Chevron?

Según esta doctrina, los tribunales deben aceptar la interpretación de una ley por parte de un organismo, siempre que dicha interpretación sea razonable. Fue establecida por la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 1984 en el caso Chevron U.S.A. contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

La decisión de 1984 supuso una victoria para la administración Reagan y una derrota para los grupos ecologistas, entre ellos el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales. Bajo la presidencia de Ronald Reagan (R), la Agencia de Protección del Medio Ambiente había promulgado una norma que permitía a las fábricas instalar o modificar una pieza de equipo sin obtener un permiso federal.

Los grupos ecologistas habían impugnado la norma, alegando que infringía la Ley de Aire Limpio y provocaría más contaminación atmosférica. Pero en la decisión unánime (6-0), el juez John Paul Stevens escribió que el Tribunal debía atenerse a la interpretación de la Ley de Aire Limpio por parte de la EPA y a las interpretaciones de otras leyes por parte de otros organismos.

En su momento, Chevron no se consideró una sentencia histórica. Pero se convirtió en un precedente importante una vez que se filtró por los tribunales inferiores, y acabó dando a las administraciones futuras más poder para dictar normas medioambientales más estrictas que las de la era Reagan.

La decisión del Tribunal Supremo restringe el poder de las agencias federales para imponer normativas ambientales. (REUTERS/Will Dunham)

¿Quién apoyó la anulación de Chevron?

Un amplio abanico de grupos de defensa conservadores han instado al tribunal a anular Chevron. Pero el multimillonario del sector petroquímico Charles Koch ha desempeñado un papel especialmente influyente.

Ambos casos fueron respaldados por organizaciones legales conservadoras -el Cause of Action Institute y la New Civil Liberties Alliance- que han recibido millones de dólares de la red Koch, fundada por Charles Koch y su difunto hermano, David Koch. Charles Koch es el director general de Koch Industries y un feroz crítico de la normativa federal.

Preguntado por esta financiación, Ryan Mulvey, abogado del Cause of Action Institute, dijo que la atención debería centrarse en los pescadores.

“Como cualquier bufete de abogados de interés público, el Instituto Causa de Acción tomó este caso para defender los derechos de las personas que no tienen los recursos para desafiar las acciones inconstitucionales por su cuenta”, dijo Mulvey en una declaración enviada por correo electrónico. “Este caso siempre ha tratado de reivindicar sus intereses”, añadió.

¿Quién apoyó el mantenimiento de Chevron?

Irónicamente, muchos grupos ecologistas apoyaron mantener Chevron, a pesar de que la decisión original de 1984 les supuso una derrota.

Dos pesos pesados del movimiento ecologista -el Environmental Defense Fund y el Natural Resources Defense Council- presentaron sendos amicus curiae instando a los jueces a no revocar Chevron. El bufete de abogados Earthjustice también presentó un escrito conjunto en defensa de la doctrina en nombre de Conservation Law Foundation, Ocean Conservancy y Save the Sound.

Chevron recibió apoyo adicional de un amplio abanico de personas y grupos, entre ellos senadores demócratas, la Sociedad Americana contra el Cáncer y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles.

¿Afectará esto a la lucha contra el cambio climático?

Probablemente.

Eso es lo que opina David Doniger, director estratégico del programa de clima y energía limpia del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, que defendió el caso Chevron.

Doniger dijo que la sentencia publicada el viernes podría impedir que las agencias utilicen leyes ambientales más antiguas para abordar problemas ambientales más nuevos -como el cambio climático- a medida que surgen.

“El verdadero objetivo de los grupos de interés de la derecha que respaldan este litigio es debilitar la capacidad del gobierno federal para hacer frente a los problemas que nos plantea el mundo moderno”, dijo Doniger. “Podríamos acabar con un gobierno federal más débil, y eso significaría que los grupos de interés tendrían más libertad para contaminar sin restricciones”.

Aun así, la ley climática firmada por el presidente Biden dio a la EPA más autoridad para frenar las emisiones que calientan el planeta, dijo Doniger. Por primera vez, la ley climática, conocida como Ley de Reducción de la Inflación, definió los gases de efecto invernadero como contaminantes atmosféricos que la EPA puede regular en virtud de la Ley de Aire Limpio.

La revocación de normas como Chevron podría afectar la regulación de industrias y el panorama económico. (EFE/Antonio García)

¿Afectará esto a los esfuerzos por proteger las especies amenazadas?

Probablemente.

En los litigios sobre la protección de plantas y animales vulnerables, los tribunales se han remitido a menudo a la interpretación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción realizada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Esto podría cambiar tras la sentencia del viernes, según Damien Schiff, abogado de la Pacific Legal Foundation, un bufete conservador de interés público que apoyó la anulación de Chevron.

“Chevron se ha invocado para justificar un nivel muy amplio de discrecionalidad sobre cómo se protegen las especies en peligro”, dijo Schiff.

¿Afectará esto a los esfuerzos por regular los productos químicos tóxicos?

Probablemente no.

Según Madeleine Boyer, directora del bufete Beveridge & Diamond, que representa a clientes de la industria química, la EPA evalúa los riesgos para la salud de sustancias químicas concretas interpretando estudios científicos, no leyes ambiguas.

Chevron “no pretende abordar la deferencia que debe otorgarse a la interpretación que hace una agencia de sus propios hechos y datos científicos”, dijo Boyer.

¿Cuál será el impacto a corto plazo de la sentencia?

Podría producirse un aumento de las demandas por actuaciones de organismos federales, no solo de organismos medioambientales como la EPA, sino también de los Departamentos de Educación, Trabajo y Sanidad y Servicios Humanos. Estos litigios podrían tardar años en resolverse.

Mientras tanto, la sentencia podría incitar a los legisladores republicanos del Capitolio a intensificar su vigilancia de las normas medioambientales de la administración Biden, según escribió el personal del Comité de Estudios Republicanos de la Cámara de Representantes en un memorándum publicado el lunes.

“Si Chevron es anulado o revocado, será una decisión histórica que podría abrir la puerta al Congreso... a hacer retroceder la despierta y armada agenda administrativa de Biden”, dice el memorándum.

(*) The Washington Post

(*) Maxine Joselow es redactora especializada en cambio climático y medio ambiente.