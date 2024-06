Por qué no se debe tirar los lentes de contacto por el desagüe

Los lentes de contacto no deben desecharse con materiales reciclables comunes. (Archivo)

Hay diminutos trozos de plástico por todas partes, y es posible que ningún grupo de personas esté más familiarizado con esta realidad que los usuarios de lentes de contacto.

No sólo las lentillas están hechas de plástico, sino que los pequeños discos se envasan en blísteres de plástico de un solo uso, se guardan en estuches de plástico y se mantienen húmedos con una solución envasada en una botella de plástico.

A diferencia de las botellas de bebidas y las jarras de detergente, estos pequeños artículos de plástico no deben tirarse junto con el resto de los materiales reciclables porque pueden caer a través del equipo de las instalaciones de clasificación de reciclaje, según Judith Enck, ex alta funcionaria de la Agencia de Protección Medioambiental durante la presidencia de Barack Obama y actual directora de la organización Beyond Plastics.

Por lo general, las instalaciones de reciclaje no aceptan artículos de plástico que midan aproximadamente cinco centímetros o menos. Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer con plásticos diminutos como las lentillas?

He aquí algunos consejos.

Reciclar los lentes de contacto adecuadamente reduce el impacto ambiental del plástico. (Archivo)

No tire las lentillas por el sanitario o el desagüe

Otra prohibición: No tire las lentillas a la basura. Al menos una gran empresa se ofrece a recoger sus lentillas y reciclarlas a través de un programa especializado. Si en el envase de las lentillas no aparecen instrucciones sobre cómo deshacerse de ellas, consulte la página web de su marca, ya que algunas ofrecen orientación sobre qué hacer.

Si usted no dispone de un programa de reciclaje, tire las lentillas a la basura. Tenga en cuenta que los residuos generados por el uso de lentes de contacto representan sólo una pequeña parte del plástico que se tira a la basura.

Buscar programas de reciclaje especializados

Están surgiendo iniciativas para reciclar lentes de contacto y otros tipos de plásticos pequeños asociados a su uso.

Un programa, fruto de la colaboración entre Bausch and Lomb y TerraCycle, una empresa de reciclaje con sede en Estados Unidos, anima a la gente a llevar las lentillas usadas y los pequeños blísteres de cualquier marca a las consultas de los médicos o a otros centros oftalmológicos que participen en el programa. Los blísteres suelen estar hechos de plástico de tipo 5, que no se recicla mucho en Estados Unidos.

Cambiar el estuche plásticos de los lentes de contacto cada tres meses es recomendado por los médicos para evitar infecciones. (Archivo)

El programa también acepta estuches de plástico, según Kathy Pazakis, directora comercial de TerraCycle. Los médicos recomiendan cambiar el estuche cada tres meses. A pesar de estar hechos de plástico de tipo 2, que se recicla mucho en Estados Unidos, estos estuches son demasiado pequeños para ir a reciclar a la acera.

Si no hay un punto de recogida cerca, Pazakis explica que también se pueden devolver por correo.

La empresa procesa cada trimestre una media de un camión de 18 ruedas de residuos de lentes de contacto, lo que equivale aproximadamente a 40.000 libras. Estos productos suelen convertirse en madera de plástico o materias primas para fabricar tuberías de desagüe industriales o grandes contenedores de almacenamiento, explica Pazakis.

TerraCycle afirma que no hay límites en la cantidad de residuos de lentes de contacto que recoge y recicla, y sus procesos se someten a auditorías de terceros.

Puedes depositar las cajas de papel utilizadas para empaquetar las lentes de contacto y los frascos de solución en el contenedor de reciclaje. Si su solución para lentillas está en un envase de plástico de tipo 2, o HDPE, también pueden unirse al resto de materiales reciclables de su hogar.

Las lentillas duras pueden durar un año o más con el cuidado adecuado. (Shutterstock)

Considerar las repercusiones de los distintos tipos de lentes

Las lentillas blandas desechables, que suelen estar fabricadas con plásticos blandos y flexibles, están diseñadas para cambiarse a intervalos determinados, ya sea diaria, quincenal o mensualmente.

Laura Di Meglio, optometrista de atención primaria y profesora adjunta de oftalmología en el Wilmer Eye Institute de Johns Hopkins, afirma que muchos de sus pacientes expresan su preocupación por la basura que generan las lentillas desechables, sobre todo las diarias. “Sienten que es un desperdicio o que generan mucha basura”, afirma Di Meglio.

Pero la solución no es tan sencilla como cambiar a una lente de mayor duración.

Las lentillas diarias pueden generar más residuos de lentillas y blísteres, pero no suelen requerir estuches de almacenamiento ni frascos de solución, explica Di Meglio. También puedes acabar generando más basura si cambias a lentillas quincenales o mensuales y no las usas a menudo. La vida útil de las lentillas comienza cuando se sacan del blíster, explica Di Meglio.

Si le preocupan los residuos, las lentillas duras pueden ser una opción a tener en cuenta, dijo. Estas lentillas pueden durar un año o más sin necesidad de cambiarlas, siempre que usted las cuide adecuadamente. “Hay muchas cosas que sopesar y tener en cuenta, y sólo se trata de pensar qué es lo mejor para tus ojos y para tu uso”, dijo.

(c) 2024 , The Washington Post