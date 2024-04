¿Su perro necesita más amigos?

Los perros pueden tener necesidades sociales variadas que afectan su bienestar. (Freepik)

Hace poco, una amiga me dijo que le preocupaba que su perro se sintiera solo. Es el único perro de la casa y no hay ningún parque cerca donde pueda relacionarse con otros cachorros. “¿Mi perro necesita amigos?”, me preguntó. “¿Debería organizarle, por ejemplo... una cita de juegos para perros?”.

Tuve que admitir que no tenía mucha experiencia con esta ansiedad en particular. Ahora vivo en un hogar con dos perros, pero antes de vivir con mi marido y su mezcla de pastor, a mi perro no parecía molestarle su soledad canina, incluso se alegraba de ella. Era el tipo de perro que prefería olisquear el perímetro del parque canino antes que jugar en él. Aun así, la interacción social es obviamente importante para la salud física y mental de los humanos. ¿Podría ser lo mismo para los perros? ¿Debería haberme preocupado más?

“Hay mucha variación en lo que los perros pueden necesitar”, afirma Noah Snyder-Mackler, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona. “No todos los perros domésticos están necesariamente mejor o son más felices con otros perros”. Aun así, según los resultados de un estudio dirigido por Snyder-Mackler, que se publicó el año pasado, la compañía social (tanto canina como humana) tiene un gran impacto en la salud y la esperanza de vida de un perro.

Un estudio sugiere la importancia de las interacciones sociales en la salud canina. (Shutterstock)

El estudio, publicado en la revista Evolution, Medicine, and Public Health, encuestó a los tutores de más de 21.000 perros sobre diversos aspectos de la vida de su mascota: si vivía con otro perro, su actividad física y su salud, entre otras cosas. Los padres de las mascotas también facilitaron información sobre sí mismos. Los investigadores utilizaron estos datos para determinar cinco factores clave que influyen en el entorno social de un perro: estabilidad del vecindario, ingresos totales del hogar, tiempo social con adultos y niños, tiempo social con animales y edad de los padres de las mascotas.

De todos ellos, se determinó que la compañía social de humanos adultos y otros perros tenía el mayor impacto positivo en la salud de los perros a medida que envejecían. De hecho, era cinco veces mayor que cualquier otro factor considerado. “Los perros son animales sociales”, afirma Snyder-Mackler. “Es algo debilitante, y no bueno para su salud y bienestar, no tener compañeros sociales cercanos”.

Snyder-Mackler tuvo cuidado de señalar que los resultados de su estudio no significaban necesariamente que adoptar un segundo perro mejoraría o alargaría la vida del animal. (Aunque afirma que su mujer, profesora de psicología, utilizó los resultados como excusa para tener un segundo perro).

También señala que los humanos pueden ser tan buenos (y para algunos perros, mejores) compañeros sociales para sus mascotas; cada animal es único, y no todos los perros disfrutan de la compañía de sus congéneres. Pero lo que los resultados muestran claramente es que una compañía social fuerte tiene un efecto positivo general en la salud y el bienestar del perro.

La compañía humana puede ser tan beneficiosa para los perros como la de otros caninos. (Shutterstock)

Entonces, ¿cómo saber si está dando a su perro la cantidad de compañía que necesita? “Cuando falta algo en la rutina de un perro, vemos que se manifiesta en forma de ‘mal comportamiento’ o respuestas relacionadas con la ansiedad”, dice Zachary Silver, profesor adjunto de psicología en el Occidental College, donde está poniendo en marcha un laboratorio de cognición canina.

“Y no siempre es obvio cuál puede ser su origen”. Aunque debes consultar al veterinario si te preocupa el comportamiento de tu perro, una posible razón para que se porte mal podría ser la falta de compañía social, que Silver compara con la falta de ejercicio adecuado.

Al igual que Snyder-Mackler, Silver señala que las necesidades sociales de un perro a menudo pueden ser satisfechas por su dueño, sobre todo si éste pasa con él una buena cantidad de tiempo a solas. Pero en el caso de los perros que se llevan bien con otros cachorros, es como si un niño pequeño sólo estuviera con sus padres, en lugar de jugar con otros niños de su edad. Para algunos cachorros, otros perros pueden ofrecer una compañía intraespecífica y comportamientos de juego que los humanos no pueden reproducir.

Esto deja a los cuidadores de perros solitarios ávidos de compañía en un aprieto: ¿cómo facilitar las sesiones de juego canino? Se pueden visitar parques caninos, pero tanto retozo sin correa puede intimidar a algunos cachorros, y además no hay forma de garantizar la seguridad del perro.

La interacción social con otros perros y humanos puede contribuir significativamente al bienestar de las mascotas. (Getty Images)

Una alternativa, dice Silver, podría ser organizar citas de juego seguras y controladas con un amigo o un miembro de la familia, exactamente el tipo de cita por el que mi amigo sentía curiosidad. Salir a pasear con un amigo y su perro también podría tener un efecto positivo, o ir de excursión juntos.

Si no dispone de estas opciones, reserve algo más de tiempo para interactuar con su perro. “Hay muchas formas de proporcionar al perro las experiencias que necesita para ser feliz”, dice Silver. “Y para algunas personas, eso puede existir fuera del ámbito de las interacciones directas con otros animales”.

Otras formas de proporcionar compañía y enriquecimiento cognitivo incluyen dar largos paseos llenos de olfato, participar en sesiones de adiestramiento o simplemente jugar a lo largo del día. La clave está en asegurarse de que se hace con la regularidad suficiente para satisfacer las necesidades diarias del perro.

Aunque creo que mi perro, ligeramente introvertido, se siente más tranquilo cuando olisquea en solitario o cuando tiene toda mi atención, veo que se abre más cuando está con su hermanastro canino. Le sigue obedientemente en las excursiones, con un poco más de valentía de la que tendría solo, y tiende a querer jugar más tiempo al aire libre cuando su hermanastro está con él. Aunque describiría su relación más como la de compañeros de piso que como la de amigos, puedo decir que mi perro está mejor gracias a ello. Me alegro de que se tengan el uno al otro.

(c) 2024, The Washington Post