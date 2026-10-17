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De correr maratones a batir un récord Guinness: la mujer de 51 años que hizo 5.023 saltos de tijera

Judy Crawford-King es profesora de matemática y se preparó durante varios meses para alcanzar su objetivo. Su rutina habitual combina ejercicios cardiovasculares y entrenamiento con pesas. Durante la prueba, contó con el apoyo de su familia

Tiene 51 años y batió dos récords mundiales al hacer 5.023 saltos de tijera en una hora
Judy Crawford-King estableció el récord Guinness femenino tras completar 5.023 saltos de tijera en una hora continua (Guinness World Records)
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Una profesora de matemáticas de Estados Unidos, madre y atleta de larga trayectoria, estableció el récord Guinness de más saltos de tijera en una hora en la categoría femenina al completar 5.023 repeticiones el 24 de abril. Judy Crawford-King, de 51 años, también superó por 269 movimientos la marca masculina vigente, según informó Guinness World Records.

La marca masculina correspondía desde 2021 a Luis Portela, de Panamá, quien había realizado 4.754 saltos en una hora. Crawford-King se había propuesto superar ese resultado y lo consiguió sin hacer pausas a lo largo de los 60 minutos de la prueba.

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Familiares y amigos siguieron el intento y la alentaron durante toda la jornada. Para llevar un registro preciso, los cronometristas y testigos se relevaron cada cinco minutos, tal como exigen las reglas de validación de la organización.

Tiene 51 años y batió dos récords mundiales al hacer 5.023 saltos de tijera en una hora
La marca de 5.023 repeticiones superó por 269 movimientos el registro masculino previo del panameño Luis Portela (Guinness World Records)

Judy Crawford-King dejó atrás la marca masculina por 269 repeticiones

Crawford-King explicó a Guinness World Records que su meta era superar el récord masculino. “Durante mi intento estaba concentrada y decidida a vencerlo”, afirmó la atleta en declaraciones recogidas por la organización.

“Si digo que voy a hacer algo, voy a darlo todo, y eso hice. Mi objetivo era 5.000 y alcancé 5.023”, añadió la docente. Su mejor ritmo se produjo en los minutos finales de la competencia, cuando ya había superado su objetivo de 5.000 repeticiones.

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Tiene 51 años y batió dos récords mundiales al hacer 5.023 saltos de tijera en una hora
El plan de preparación comenzó en enero con sesiones de diez minutos y avanzó de manera gradual hasta completar sesenta minutos continuos en abril (Guinness World Records)

La estadounidense recordó que su hijo celebró al verla dejar atrás la marca de Portela cuando aún quedaba tiempo. “Estaba eufórica, no solo por mí, sino por todas las mujeres”, señaló Crawford-King, quien consideró que el apoyo de sus seres cercanos fue decisivo para completar la prueba.

Con su resultado, la profesora inauguró una categoría femenina que hasta entonces no tenía una marca registrada. La necesidad de contar con una meta de entrenamiento durante el invierno fue el punto de partida de su preparación.

Una conversación con su hijo dio origen a la preparación para el récord

La idea surgió durante una charla con su hijo Matthew sobre posibles metas de salud. Ambos revisaron títulos de Guinness World Records y encontraron los registros de plancha y flexiones obtenidos por la canadiense DonnaJean Wilde cuando tenía cerca de 60 años.

La experiencia de Wilde llevó a Crawford-King a pensar en una prueba propia. “Con el clima gris de enero y sin una meta de entrenamiento desde hacía diez años, decidí que necesitaba una motivación para el invierno”, relató.

Tiene 51 años y batió dos récords mundiales al hacer 5.023 saltos de tijera en una hora
La trayectoria deportiva previa de Crawford-King incluye la participación en el Maratón de Boston y una carrera de 161 kilómetros en 22 horas (Guinness World Records)

Al comprobar que no existía un récord femenino de saltos de tijera en una hora, presentó su solicitud. Su propósito era establecer esa marca y, al mismo tiempo, superar las 4.754 repeticiones de Portela.

Antes de iniciar esta preparación, la mujer ya entrenaba al menos cinco días por semana, con ejercicios cardiovasculares y pesas. Desde enero incorporó dos sesiones semanales de saltos de tijera: empezó con 10 minutos y extendió el tiempo de forma gradual hasta llegar a una hora en abril.

La experiencia en maratones y triatlones fue parte de su preparación

El desafío se sumó a una vida ligada al deporte. La atleta comenzó a correr a los ocho años por influencia de su hermana mayor, Kasey. Con los años, participó en pruebas de resistencia de distinta duración.

Corrió su primer maratón de 42 kilómetros en sus veintitantos años y empezó a competir en triatlones durante la década siguiente. Más adelante participó en el Maratón de Boston y, ya en sus 40, recorrió 161 kilómetros en 22 horas.

Tiene 51 años y batió dos récords mundiales al hacer 5.023 saltos de tijera en una hora
La profesora aconsejó emprender retos físicos con incrementos graduales sin importar factores como la edad o el género (Guinness World Records)

Además de su actividad deportiva, Crawford-King trabajó durante 20 años como maestra de alumnos con dificultades de aprendizaje. También fue voluntaria en una guardería de crisis, refugios para personas sin hogar y centros de cuidados paliativos.

La docente vinculó sus objetivos con la curiosidad y la constancia. “Para mí, vivir es tener curiosidad por las posibilidades y disfrutar el proceso”, dijo a Guinness World Records. Y agregó: “Esas posibilidades pueden tener que ver con los viajes, la familia, el ejercicio, los amigos, la carrera o cualquier cosa que despierte curiosidad”.

Tras establecer la nueva marca, la profesora recomendó comenzar los retos físicos de forma gradual. “Si crees que quieres hacer algo, empieza con pequeños incrementos y sigue avanzando. Sin importar el género, la edad, el tiempo que tengas en el día u otro factor, inténtalo”, sostuvo.

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