Qué son el FOMO y el ROMO, y por qué estas ideas ganaron lugar en la conversación digital

La hiperconexión instaló términos como FOMO y ROMO para describir malestares cotidianos ligados al uso de pantallas y redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La hiperconexión instaló en los últimos años un vocabulario nuevo para describir malestares cotidianos ligados al uso de pantallas. En ese marco, el FOMO y el ROMO son dos conceptos que ganaron lugar en la conversación digital para nombrar reacciones opuestas frente a la presión de permanecer conectados. El primero alude al temor de quedar afuera de una conversación, una noticia o una experiencia social. El segundo describe el alivio que produce desconectarse y dejar pasar parte de ese caudal constante de información. La discusión cobró fuerza a medida que las redes sociales quedaron asociadas a problemas de descanso, atención, ansiedad y comparación permanente.

Más allá de cómo se llamen, ambos conceptos permiten ordenar una inquietud más amplia sobre el efecto de la conexión constante en la vida diaria. El interés periodístico aparece ahí: ya no se trata únicamente de medir horas de pantalla, sino de entender qué fenómenos describen esas palabras y por qué ganaron lugar en la conversación sobre sueño, concentración, estudio, trabajo y vínculos presenciales.

PUBLICIDAD

El debate se volvió más concreto cuando el foco pasó del tiempo de pantalla al impacto diario

A medida que las plataformas digitales consolidaron un entorno de actualización constante, escenas recortadas de la vida diaria y disponibilidad casi permanente, el debate sobre salud mental dejó de concentrarse solo en la cantidad de horas frente a una pantalla. Documentos oficiales de los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina fueron en esa dirección al incorporar criterios ligados al bienestar emocional, los hábitos de descanso y la convivencia con dispositivos.

Ese cambio de enfoque ayuda a entender por qué el tema conserva vigencia. La preocupación pública ya no gira solo alrededor del acceso a la tecnología, sino alrededor de sus efectos cuando interfiere con actividades básicas. Dormir menos por revisar notificaciones, interrumpir conversaciones para mirar el celular, estudiar con atención fragmentada o desplazar encuentros presenciales son situaciones más concretas que una discusión abstracta sobre modernidad digital.

PUBLICIDAD

El FOMO nombra el temor a quedar afuera de una conversación, una noticia o una experiencia social en un entorno de actualización permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FOMO describe una vigilancia persistente sobre lo que hacen los demás

El FOMO, sigla de Fear Of Missing Out, se usa para describir la inquietud que aparece cuando alguien percibe que otras personas participan de experiencias gratificantes de las que está ausente. Esa lógica suele traducirse en conductas concretas, como revisar el celular de forma compulsiva, interrumpir el descanso para seguir conectado o sentir urgencia por responder de inmediato. En estudios académicos y materiales institucionales aparece asociado con la presión de mantenerse presente en espacios digitales.

El malestar no se explica solo por el tiempo en línea. También influye la forma en que las plataformas presentan escenas editadas, recompensas sociales visibles y expectativas de participación constante. En ese contexto, el FOMO funciona como una vigilancia sostenida sobre lo que hacen otros y sobre la posibilidad de llegar tarde a una tendencia, una invitación o una noticia.

PUBLICIDAD

Un metaanálisis titulado Fear of missing out and social networking sites use and abuse, publicado en 2021 en Computers in Human Behavior, revisó 33 grupos de estudio con 21.473 participantes y encontró una asociación positiva entre FOMO, uso de redes sociales y uso problemático de esas plataformas. También registró vínculos con ansiedad, depresión y neuroticismo, un rasgo de personalidad asociado con mayor tendencia al malestar emocional. El alcance de esos resultados depende de los trabajos incluidos, pero sirve para ubicar el concepto dentro de una línea de investigación reconocible y no solo como una etiqueta de redes.

Los CDC ubicaron la salud mental de adolescentes y jóvenes en el centro de las estrategias de prevención vinculadas con el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ROMO apareció como una forma de nombrar el alivio de no seguir todo en tiempo real

Frente a esa saturación, empezó a circular el ROMO, sigla de Relief Of Missing Out. El término alude al alivio que produce no participar de la sobreinformación ni de la exigencia de seguir cada conversación en tiempo real. En vez de vivir la desconexión como una pérdida, la plantea como una pausa deliberada dentro de la rutina.

PUBLICIDAD

Más que una categoría clínica, el ROMO funciona como una señal cultural. Su utilidad está en mostrar que parte del malestar digital ya no se expresa solo como miedo a quedar afuera, sino también como necesidad de poner límites. En esa clave, perderse algo deja de aparecer siempre como un problema y puede convertirse en una decisión para proteger la atención, bajar la intensidad del estímulo y ordenar prioridades.

Las recomendaciones oficiales apuntan a detectar interferencias concretas en el sueño y los vínculos

Las guías sobre salud mental y uso de tecnología convergen en varias medidas concretas. Los Centers for Disease Control and Prevention incluyen entre sus recursos para adolescentes y familias la necesidad de sostener conversaciones abiertas sobre el bienestar emocional y de prestar atención a señales de malestar. En la guía argentina sobre cuidados en entornos digitales también se propuso evitar el uso de pantallas antes de dormir o durante las comidas, favorecer el uso compartido de dispositivos, establecer acuerdos razonables y promover actividades al aire libre y tiempos de desconexión.

PUBLICIDAD

El criterio que ordena esas recomendaciones es simple: el uso de pantallas debe revisarse cuando interfiere con el sueño, el estudio, el juego, la actividad física o el vínculo con otras personas. Ese enfoque desplaza la mirada desde una cuenta estricta de horas hacia una evaluación del impacto concreto de la conexión. Ahí está, también, la justificación editorial más sólida para publicar un texto sobre FOMO y ROMO: no como glosario de términos llamativos, sino como herramienta para entender un problema que afecta hábitos, descanso y salud mental.