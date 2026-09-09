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Dejó Paraguay para buscar un futuro mejor y terminó trabajando para Tobey Maguire: “Soy el jardinero de Spider-Man”

Richard Alfredo Aguilar es fotógrafo de profesión, pero desde hace diez meses vive en Ibiza junto a su esposa y se gana la vida cuidando jardines. Uno de sus "clientes" resultó ser el actor estadounidense

Richard Alfredo Aguilar, fotógrafo de profesión, contó que uno de sus clientes en Ibiza fue Tobey Maguire, actor de Spider-Man - (Facebook: Richard Alfredo Aguilar Delgado)
Richard Alfredo Aguilar, fotógrafo de profesión, contó que uno de sus clientes en Ibiza fue Tobey Maguire, actor de Spider-Man - (Facebook: Richard Alfredo Aguilar Delgado)
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Richard Alfredo Aguilar es oriundo de Caaguazú, Paraguay, y se define como fotógrafo de profesión. Sin embargo, desde hace diez meses -cuando decidió emigrar a España junto a su esposa, poco después de casarse- se gana la vida como jardinero en Ibiza, en España.

Ese trabajo lo llevó a vivir una experiencia que, según él mismo reconoce, todavía le cuesta dimensionar: cruzarse cara a cara con Tobey Maguire, el actor que interpretó a Peter Parker en la primera trilogía cinematográfica de Spider-Man, estrenada en 2002.

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En diálogo por teléfono desde Ibiza, Aguilar contó a NPY que trabaja en una finca que se alquila todos los veranos a celebridades internacionales. “No solamente está Peter Parker, por llamarlo así con su nombre artístico. Vienen muchas más personas”, relató, y precisó que en el mantenimiento de la propiedad trabajan tres paraguayos, entre ellos él, además de otro compatriota a cargo de la casa.

Tobey Maguire encarnó al Spider-Man definitivo que marcó a toda una generación desde el año 2002 - (Youtubr: JohannPlay_G)

Quince días con Maguire y un cruce fugaz con DiCaprio

Según su relato, Maguire permaneció unos quince días en la propiedad. Durante esa estadía, Aguilar también coincidió con Leonardo DiCaprio, aunque no logró sacarse una foto con él: “El tema de la restricción de su imagen es mucho más difícil. Nos avisaron de una vez que con él hasta saludarlo, pero hasta ahí nomás”, explicó. Con Maguire la situación fue distinta: además de la fotografía que compartió en sus redes, consiguió su autógrafo.

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Aguilar describió la escena con humor: mientras él y sus compañeros limpiaban el jardín con la azada, las estrellas de cine tomaban café y jugaban al póquer a pocos metros. “Es algo extraordinario, es algo que no se puede dimensionar”, resumió.

Tobey Maguire ﻿Spider-Man
Richard Alfredo Aguilar dejó Paraguay, emigró a España con su esposa y trabaja como jardinero en Ibiza desde hace diez meses

“Sos jardinero de Spider-Man”

El paraguayo también destacó el trato de las celebridades: “Son personas humildes porque te saludan y te hablan. Caminan por el pasto, te saludan, no hay ningún problema con eso”. Y agregó una reflexión sobre el idioma: a sus 36 años, dijo, entendió la importancia de manejar inglés para desenvolverse en ese entorno.

La historia se conoció después de que Aguilar publicara en Facebook una foto junto a Maguire, acompañada de un mensaje con humor: “Cuando eres jardinero en España, pero tienes clases particulares de cómo trepar muros de un maestro en eso. Un gran ídolo del cine, al lado de un tal Peter Parker”. La publicación se viralizó rápidamente en Paraguay y fue replicada por varios medios del país.

El posteo de Aguilar acumuló decenas de comentarios de compatriotas y desconocidos por igual. Varios lo celebraron con humor: “Más paraguayo que el tereré”, mientras otro le sumó, también en tono de chiste, sobre el calzado que llevaba puesto. Hubo también mensajes de orgullo compatriota —“la felicidad que me da que un compatriota le conozca, es un sueño”, escribió una usuaria— y hasta quien reconoció un lazo más cercano, al identificar a Richard como familiar de una conocida en común.

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