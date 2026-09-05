Un turista murió tras arrojarse de cabeza desde el muelle de un hotel en una zona de 50 centímetros de profundidad

El hombre tomó impulso y saltó pese a las advertencias de peligro. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del hotel (x: @halktvcomtr)

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Un hombre de 39 años murió en Alanya, en la provincia turca de Antalya, después de que se arrojó de cabeza desde el muelle de un hotel hacia una zona de agua muy poco profunda, donde el impacto le causó heridas fatales. El hecho ocurrió alrededor de las 15 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La víctima fue identificada como Arif Erman, un hombre casado y padre de tres hijos que residía en el distrito de Sapanca, en la provincia de Sakarya. Según la información difundida sobre el caso, el sector del muelle donde ocurrió el episodio contaba con carteles visibles que advertían que lanzarse al agua era peligroso y que esa práctica estaba prohibida, según Halktv.

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Antes del salto, el hombre se acercó al borde de la estructura y observó durante unos instantes el punto desde el que pensaba tirarse. Después retrocedió varios pasos para tomar impulso y, a continuación, corrió hacia el borde del muelle.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Arif Erman tomó impulso y saltó pese a las advertencias de peligro instaladas en el lugar (X: @halktvcomtr)

La secuencia captada por las cámaras de seguridad muestra que Arif Erman se lanzó por encima de la valla de protección instalada en el muelle. En ese punto, la profundidad del agua era de aproximadamente 50 centímetros, una altura insuficiente para un salto de esas características.

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El impacto le provocó heridas graves de manera inmediata. En las imágenes también se observa cómo varias personas que estaban en la zona reaccionaron tras el golpe y se acercaron al lugar, mientras un guardavidas intervino para asistirlo en los primeros segundos posteriores al accidente.

De acuerdo a la información de Halktv, tras la primera atención en el lugar, el hombre fue derivado a un centro de salud. Pese a la intervención del personal médico, murió poco después como consecuencia de las lesiones sufridas, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

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El episodio ocurrió en una zona turística de Antalya, uno de los destinos costeros más concurridos de Turquía, y volvió a poner el foco sobre los riesgos de ingresar al agua desde estructuras elevadas cuando la profundidad es reducida o existen restricciones expresas.

Un hombre de 39 años murió en Alanya tras lanzarse de cabeza desde un muelle hacia una zona con apenas 50 centímetros de profundidad (X: @halktvcomtr)

De acuerdo con los datos difundidos tras el hecho, Arif Erman vivía en Sapanca, dentro de la provincia de Sakarya, y estaba previsto que fuera enterrado allí. También se informó que era padre de tres hijos, un dato que añadió una dimensión familiar a una muerte que tuvo amplia repercusión por la forma en que ocurrió.

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La investigación sobre el episodio seguía en curso para determinar con precisión las circunstancias del hecho y revisar todos los elementos registrados por las cámaras del hotel. Entre ese material se encuentra la grabación completa del momento en que el hombre inspecciona la zona, retrocede para ganar envión y finalmente se lanza al agua en un sector señalizado como peligroso.