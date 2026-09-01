Virales

Una bolsa de aire, 3 personas como impulso y 28 metros de vuelo: la historia detrás del saltador que alcanzó el récord Guinness en Suiza

Robin Steiner protagonizó la hazaña en Brunnen, tras ser catapultado por sus compañeros de equipo sobre una plataforma inflable. El intento dejó atrás un registro que se mantenía desde 2012

Robin Steiner batió un récord mundial de blobbing en Suiza con un salto de 28,22 metros reconocido por Guinness World Records (Créditos: @flips_by_robin/Instagram)

Guardar

Robin Steiner logró en Suiza una nueva marca reconocida por Guinness World Records en blobbing, una disciplina en la que un participante sale despedido por el aire desde una plataforma inflable, al alcanzar 28,22 metros de altura en un salto realizado el 9 de agosto en Brunnen, en el cantón de Schwyz.

Fue impulsado por Luc Siegenthaler, Lennart Florczak y Tristan Kuhn, quienes saltaron de manera sincronizada desde una torre de 14 metros sobre la plataforma inflable para generar la fuerza necesaria. Con ese intento, el equipo dejó atrás el registro anterior de 22 metros, conseguido en 2012 por un grupo alemán.

PUBLICIDAD

La nueva marca equivale a 92,58 pies y quedó cerca de duplicar la altura del cartel de Hollywood, según Guinness World Records. El intento previo del mismo equipo ya había superado el récord anterior, al llegar a 23 metros, pero fue el segundo salto el que fijó la cifra definitiva.

La preparación se apoyó en años de experiencia con esta disciplina

Voló más de 28 metros impulsado por una bolsa de aire y logró un récord Guinness
El salto récord de Robin Steiner se realizó el 9 de agosto en Brunnen, en el cantón de Schwyz, dentro de una prueba de blobbing (Créditos: Guinness World Records)

La organización estuvo a cargo de Adrian Baumann y su hermano Eric, vinculados desde hace años a este tipo de exhibiciones a través de una empresa dedicada a experiencias de paintball. Baumann explicó que conoció a Steiner hace unos cuatro años, durante uno de sus eventos, y que desde entonces detectó condiciones poco habituales para esta práctica.

PUBLICIDAD

Según relató a Guinness World Records, la idea de buscar una nueva marca tomó forma después de ver la evolución del deportista y de mantener reuniones con el grupo durante el último año. “¡Hagámoslo!”, recordó sobre la decisión de avanzar con el proyecto, por el interés compartido en ese desafío.

El grupo llegó al intento con presión por el clima y un cambio de último momento

La jornada del récord estuvo marcada por varios contratiempos. De acuerdo con Baumann, uno de los saltadores sufrió una lesión y el equipo debió incorporar un reemplazo poco antes de la prueba. A eso se sumó la amenaza de una tormenta, que obligó a acelerar la ejecución del salto.

Voló más de 28 metros impulsado por una bolsa de aire y logró un récord Guinness
Luc Siegenthaler, Lennart Florczak y Tristan Kuhn impulsaron a Robin Steiner con un salto sincronizado desde una torre de 14 metros sobre una plataforma inflable (Créditos: Guinness World Records)

“El intento de récord mundial a esta altura no es algo que deba tomarse a la ligera”, señaló el organizador en declaraciones recogidas por Guinness World Records. También indicó que “muchos factores tenían que alinearse perfectamente en el momento exacto” para que la maniobra saliera como estaba prevista.

Cinco minutos después del segundo intento, el temporal llegó al lugar y obligó a evacuar la zona. El viento arrastró carpas y parte de la infraestructura montada para la actividad, de modo que la ventana para concretar el salto quedó reducida al mínimo.

Robin Steiner comparó el despegue con “un choque de autos en reversa”

Steiner describió la sensación del lanzamiento como “un choque de autos en reversa”, seguido por una percepción de libertad mientras permanecía en el aire. Además, sostuvo que el impulso inicial resultó más intenso que el impacto posterior contra el agua.

Para el equipo, el registro significó el cierre de una búsqueda iniciada tiempo atrás. Baumann recordó que ya había participado en una marca de alrededor de 17 metros en 2011, antes de que esa cifra fuera superada por el conjunto alemán al año siguiente.

Temas Relacionados

SuizaGuinness World RecordsRécord GuinnessNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Levantó casi 290 kilos en hip thrust y rompió el récord Guinness femenino

La entrenadora cubana Lilian M. Zamora Alonso logró la marca en Miami con una sola repetición. Superó por más de 15 kilos el registro anterior, vigente desde 2024

Levantó casi 290 kilos en hip thrust y rompió el récord Guinness femenino

Fue ícono de la argentinidad, meme y fenómeno viral: murió Jorge Williams, el excéntrico sastre que quería vestir a Messi

El creador, que se volvió conocido por asistir a los comicios con trajes inspirados en la bandera nacional, se había mudado a la Costa Atlántica para recibir cuidados de un familiar

Fue ícono de la argentinidad, meme y fenómeno viral: murió Jorge Williams, el excéntrico sastre que quería vestir a Messi

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

El noruego no convirtió ante Bournemouth ni en la Community Shield frente a Arsenal y acumula una sequía que los hinchas relacionaron con un cambio ocurrido días antes del inicio de la temporada

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

Transmitían en vivo desde Tandil, una mujer cayó al bajar una loma y sorprendió a los conductores del noticiero

Mientras el programa mostraba cómo amanecía la ciudad, la cámara enfocó a un grupo que se preparaba para entrenar y registró la inesperada caída que se hizo viral

Transmitían en vivo desde Tandil, una mujer cayó al bajar una loma y sorprendió a los conductores del noticiero

Tiene 82 años y 14 récords Guinness: el secreto de Annie Judis para mantenerse en competencia

Convirtió el ejercicio en una rutina diaria y logró títulos en pruebas como salto con cuerda y plancha abdominal

Tiene 82 años y 14 récords Guinness: el secreto de Annie Judis para mantenerse en competencia

DEPORTES

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Kyle Lowry llegará a lo más alto en Toronto: los Raptors retirarán su número 7

La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

El detrás de escena de la turbulenta salida de Gorosito de San Lorenzo: los roces internos y lo candidatos a sucederlo

TELESHOW

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Carla Peterson cuestionó la mirada social que convirtió a Barreda en una figura popular: “Él era culpable”

El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

Gero Arias habló en Infobae a la Tarde: del éxito en La Velada 6 a la disciplina que convirtió en una forma de vida

La furia de Sasha Ferro contra el programa de streaming de Lío, su hermano: “Mañana no se salva ni uno”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

El Salvador coordinó apoyo para un bebé internado con cuidados intensivos en Guatemala

República Dominicana: El presidente Luis Abinader pide ética y transparencia a 147 servidores públicos graduados

El Salvador pide impulsar la integración centroamericana desde la seguridad

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27