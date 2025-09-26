Un hombre vietnamita logró el récord de las uñas más largas tras 34 años de crecimiento

Lưu Công Huyền entra al Guinness con las uñas más largas del mundo (Créditos: guinnessworldrecords)

Lưu Công Huyền, artista vietnamita, fue reconocido por Guinness World Records como el hombre con las uñas más largas del mundo en ambas manos, tras dedicar 34 años a este singular objetivo.

A comienzos de 2025, en su hogar de la provincia de Nam Định, Vietnam, las uñas de Huyền alcanzaron una longitud total de 594,45 centímetros, cifra que supera incluso la altura de una jirafa adulta y lo convierte en parte de la edición 2026 del libro Guinness World Records.

El proceso de validación del récord exigió una labor meticulosa. Craig Glenday, editor en jefe de Guinness World Records, se trasladó personalmente a la residencia de Huyền para supervisar la medición.

El artista vietnamita dedicó 34 años a alcanzar el récord mundial de uñas más largas (Créditos: guinnessworldrecords)

Un equipo especializado utilizó un cordón para recorrer cada curva de las uñas, marcando la distancia, que posteriormente se verificó con una cinta métrica. El resultado provino del promedio de dos mediciones: la mano izquierda alcanzó 388,85 centímetros y la derecha, 205,6 centímetros.

La uña más larga corresponde al pulgar izquierdo, con 127,5 centímetros. La familia de Huyền presenció la ceremonia, celebrando entre aplausos el logro.

La medición oficial fue supervisada por el editor en jefe de Guinness World Records (Créditos: guinnessworldrecords)

La motivación de Huyền nace de una profunda convicción espiritual, inspirada en su padre, quien ejercía como chamán. Según explicó a Guinness World Records, decidió dejarse crecer las uñas como homenaje: “Estas uñas comenzaron porque mi padre era chamán. Yo quería ser maestro, así que las dejé crecer para verme más majestuoso”, afirmó.

Aunque recibió advertencias de su padre sobre las dificultades, Huyền convirtió el crecimiento de sus uñas en parte de su identidad. Admitió el fuerte vínculo emocional con ellas: “Solo pensar en recortarlas me hace sentir cansado y enfermo”.

El día a día con uñas de este tamaño impone numerosos desafíos. Sin radares, ni comunicación por radio, Huyền debe protegerlas de la humedad para evitar que se debiliten o caigan, y cualquier contacto accidental puede fracturarlas. Acciones simples, como vestirse o conciliar el sueño, requieren cuidados especiales para prevenir daños.

El récord es un homenaje espiritual a su padre, quien era chamán en Vietnam (Créditos: guinnessworldrecords)

Pese a todo, continúa desarrollando su talento artístico, usando con delicadeza el pincel y el tarro de pintura. Sus murales, presentes en fachadas locales, despiertan la admiración de quienes lo ven trabajar. “Nunca reaccionan negativamente”, señaló. “Solo se preguntan cómo puedo pintar tan bien con uñas tan largas”.

El apoyo familiar fue clave en este camino. Su esposa, Thi Thuan, contribuyó de forma decisiva a que Huyền pudiera sostener su récord, ayudándolo tanto en la vida diaria como en su faceta artística.

Así lo reconoció ante Guinness World Records: “Sin alguien tan solidario como mi esposa, nunca podría mantenerlas tan bien. Ella me ayuda en todo”. Enfrentaron críticas de quienes sugieren que debería cortarse las uñas, pero ambos han defendido la decisión como una postura personal y compartida.

El reconocimiento no solo representa un logro individual, sino que reactiva una categoría vacante desde el fallecimiento de Melvin Boothe, último poseedor masculino del récord.

Huyền enfrenta desafíos diarios para proteger y mantener sus uñas intactas (Créditos: guinnessworldrecords)

Actualmente, en el ámbito femenino, la estadounidense Diana Armstrong ostenta la marca, con una longitud de 1.306,58 centímetros.

Tras su visita, Glenday destacó la hospitalidad de la familia Huyền y la magnitud del logro: “Fue un verdadero honor estar allí, conocerlos y medir sus uñas. Son realmente impresionantes, salvo una que se había roto”, señaló. Subrayó, además, la importancia de reconocer la dimensión espiritual de quienes convierten el crecimiento de sus uñas en una expresión de identidad y tradición.

La historia de Lưu Công Huyền, registrada en la edición 2026 de Guinness World Records, muestra cómo la búsqueda de un récord puede estar profundamente conectada con convicciones personales y una herencia espiritual que se mantiene viva a través de generaciones.