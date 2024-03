Recibió una pelota proveniente de un colegio y salvó el recreo de unos niños

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: carlotacouso)

En Madrid, España, una usuaria de TikTok conocida como @carlotacouso capturó la atención de las redes sociales al compartir un sorprendente momento protagonizado por su novio, quien se convirtió en un héroe improvisado durante una situación cotidiana en un colegio.

Te puede interesar: Compró un café pero se lo vendieron con la alarma antirrobo y no paraba de sonar: el insólito método para detenerla

El video, que acumula más de 26 millones de reproducciones y supera el millón y medio de “me gusta”, muestra el instante en el que el novio de Carlota se encuentra caminando por la calle y recibe una pelota proveniente del patio de una escuela.

En la grabación, se observa cómo el hombre decide intervenir para solucionar un pequeño percance: la pelota de los niños se había escapado durante el recreo.

Un gesto de heroísmo cotidiano: el emocionante momento en el que un joven se convierte en el héroe del recreo al rescatar la pelota de los niños en Madrid, España (TikTok)

Con gestos de confianza y determinación, el joven se despoja de su campera para mayor comodidad, luego agarra la pelota y solicita el aliento de los pequeños presentes en el lugar. La escena, cargada de espontaneidad y empatía, evidencia el compromiso del protagonista con el disfrute y la diversión de los niños.

Te puede interesar: “Terco nivel supremo”: una joven uruguaya explicó la conversación que mantuvo con un español y su relato se hizo viral

Aunque el desenlace exacto de la historia quedó en suspenso, el video concluye con el joven pateando la pelota, dejando entrever que los pequeños recibieron de vuelta su preciado objeto de juego, asegurando así la continuidad de sus actividades recreativas.

La autora del video añadió una nota de misterio al afirmar que “lo bueno se hace esperar”, manteniendo así la intriga sobre el desenlace completo de este singular episodio. La incertidumbre sobre el destino final de la pelota despertó la curiosidad y el interés de los espectadores, quienes mostraron su apoyo y admiración.

Te puede interesar: La criticaron por su físico y recurrió a las redes para contar su experiencia: “¿Te vas a poner malla?”

“Obviamente falló”, “¿Cómo no puedes subir el final?”, “No puedo creer que hayas cortado el tiro”, “Dios, qué rabia me ha dado el corte” y “No hay final, no hay like”, son algunos de los mensajes de los usuarios. Asimismo, la autora del video enfatizó: “La película acaba bien”.