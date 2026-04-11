La emotiva sorpresa que recibió un joven docente que pedaleaba 16 kilómetros por día para llegar a clase

El hombre pedaleaba 16 kilómetros diarios para llegar a la escuela y su esfuerzo tuvo reconocimiento (TikTok: @conexion.a24_)

La historia de Leonardo Brito, quien pedaleaba 16 kilómetros diarios para llegar desde Pampa Chica hasta Chepes y completar sus estudios en el instituto Esmeralda Fares de Aguilar, fue reconocida por sus compañeros con un emotivo regalo al recibir su diploma de profesor.

Brito recibió una bicicleta de parte de sus compañeros y de la comunidad educativa en su acto de graduación en La Rioja, Argentina. La iniciativa surgió como agradecimiento por el notable esfuerzo de recorrer cada día 16 kilómetros entre su casa y el instituto, reflejando el acompañamiento y el compromiso compartidos en el entorno rural.

Durante toda su carrera, Leonardo partía diariamente desde Pampa Chica y llegaba al instituto de formación docente a las 18:40, según detalló La 100. Volvía a casa alrededor de las 23:30, incluso en invierno, sin faltar jamás a clases ni a las actividades institucionales.

La historia de una graduación en La Rioja evidencia el impacto de la colaboración y la empatía dentro de una institución educativa (TikTok)

La comunidad educativa y sus compañeros organizaron un homenaje que culminó con la entrega de la bicicleta. El acto quedó registrado en un video, donde se ve a Leonardo recibiendo, además del diploma de profesor, una carta y el cariño de quienes valoraron su esfuerzo constante ante las distancias y las condiciones adversas del entorno.

La profesora Alicia remarcó la dedicación de Brito: “Leonardo no faltó nunca a la escuela, ni a ninguna situación o jornada institucional o cualquier otra actividad que teníamos planificada”, afirmó ante La 100. El gesto solidario fue replicado también en redes sociales y medios locales, ampliando el reconocimiento al joven.

El caso de Leonardo Brito se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y solidaridad para la comunidad de La Rioja. El acompañamiento de sus compañeros y docentes fue clave para destacar la superación diaria y el impacto que puede tener la empatía colectiva.

Los 16 kilómetros recorridos por Leonardo cada día evidenciaron cómo la dedicación a la educación puede movilizar a toda una comunidad. Ahora, su historia representa una referencia motivacional para otros jóvenes del ámbito rural.