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La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

La nueva normativa obligará a los equipos a destinar como máximo el 85% de sus ingresos a transferencias, salarios y honorarios de agentes, con castigos previstos para quienes superen ese límite

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La Premier League implementará el
La Premier League implementará el Squad Cost Ratio para limitar el gasto de los clubes al 85% de sus ingresos (REUTERS/Phil Noble)

La Premier League se prepara para implementar una regulación financiera que controlará el gasto de los clubes, alineando sus normas con los estándares de la UEFA y promoviendo la sostenibilidad económica en el fútbol inglés. La nueva disposición, impulsada por una propuesta de Brighton, busca premiar a las entidades mejor gestionadas y evitar desequilibrios en la competición.

El cambio responde a las críticas recibidas por el actual sistema de Profit and Sustainability (PSR), que, según algunos directivos, restringe el crecimiento de los clubes con menores ingresos. Además, la regulación permitirá a equipos como Brighton Hove & Albion, que han demostrado eficiencia en el mercado de fichajes y no han estado cerca de infringir el PSR, contar con un incentivo: si un club no utiliza el 85% del límite permitido durante dos años consecutivos, podrá trasladar un 10% al tercer año, superando el tope sin recibir sanciones.

Esta enmienda fue propuesta por Brighton ante el riesgo de que el nuevo esquema penalizara a las instituciones bien administradas.

La nueva regulación, denominada Squad Cost Ratio (SCR), limitará el gasto de los clubes en salarios, transferencias y honorarios de agentes al 85% de sus ingresos. Según la revista británica especializada FourFourTwo, el objetivo es evitar que los clubes comprometan su estabilidad financiera destinando un porcentaje excesivo de sus recursos a la conformación de sus plantillas. Esta medida se someterá a votación antes de finalizar la temporada y, de ser aprobada, entrará en vigor para el próximo mercado de transferencias.

Los clubes que no superen
Los clubes que no superen el 85% del límite de gasto durante dos años podrán trasladar un 10% extra al tercer año (Action Images via Reuters/Carl Recine)

Detalles de la normativa y sanciones previstas

El Squad Cost Ratio establece que el gasto máximo permitido será del 85% de los ingresos anuales del club, en línea con la tendencia de la UEFA que fija un límite del 70%. De acuerdo con FourFourTwo, la propuesta incluye sanciones progresivas: si un club sobrepasa el límite original sin autorización, será multado, y el dinero se redistribuirá entre los demás clubes. En caso de superar el 115% de los ingresos, la sanción será una deducción de seis puntos en la tabla de posiciones.

Durante la última junta de accionistas, ninguno de los 20 clubes participantes manifestó objeciones a la reforma, y todo indica que será ratificada antes del cierre de la temporada. Según el diario británico The Guardian, la nueva regulación busca fortalecer la equidad financiera y evitar que las diferencias económicas condicionen la competencia.

Brighton y el impacto en los clubes bien gestionados

Brighton ha adquirido jugadores por montos bajos y los ha transferido posteriormente por sumas elevadas, como ocurrió con Marc Cucurella y Moisés Caicedo, ambos transferidos al Chelsea, y Alexis Mac Allister, quien actualmente es una de las figuras del Liverpool. El club propuso la enmienda para asegurar que los equipos que gestionan de manera responsable sus recursos no sean penalizados por la nueva normativa. La modificación permitirá que el esfuerzo por mantener un gasto por debajo del 85% sea recompensado.

La nueva política obligará a
La nueva política obligará a los equipos de la Premier League a revisar sus estrategias de inversión para mantenerse dentro del marco legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y próximos pasos para la Premier League

La introducción del Squad Cost Ratio representa un paso clave para la Premier League en su intento de adaptarse a las exigencias regulatorias internacionales y garantizar un entorno financiero más equitativo. Tanto FourFourTwo como The Guardian coinciden en que la medida servirá para estimular la sostenibilidad y premiar la buena gestión. Algo que, esperan, siga mejorando el nivel de competitividad en la liga a partir de la temporada 2026/27.

La votación final está prevista para las próximas semanas y, de ser aprobada, la regulación se aplicará a partir del próximo mercado estival de transferencias. Los clubes deberán ajustar sus estrategias de inversión y contratación para cumplir con el nuevo marco normativo, cuyo objetivo es preservar la competitividad y la salud financiera del campeonato inglés.

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