Virales

Un canguro ingresó a un parque temático y terminó nadando en una pileta en Australia

El episodio ocurrió en un complejo recreativo cercano a Melbourne, quedó registrado por el personal y despertó sorpresa por la habilidad del marsupial para desplazarse en el agua

El video viral muestra a un canguro nadando en la pileta del parque temático Funfields, cerca de Melbourne, Australia.

Un insólito suceso sorprendió a los empleados del parque temático Funfields, ubicado en Whittlesea, a unos 40 kilómetros al norte de Melbourne, Australia. Un canguro joven ingresó a una pileta del parque y nadó brevemente en el circuito acuático antes del horario de apertura al público. El episodio, filmado por los trabajadores, fue difundido por People y generó amplia repercusión al convertirse en un video viral.

El ingreso inesperado y la reacción del parque

Según el material obtenido por el personal, el marsupial recorrió el circuito de agua caliente de la atracción Lava Lagoon Lazy River mientras se realizaban los preparativos para el día. De acuerdo con portavoces citados por People, el animal ingresó, nadó durante un corto trayecto y regresó rápidamente a tierra firme, lo que permitió ejecutar la limpieza habitual antes de la llegada de los visitantes humanos.

La administración de Funfields afirmó a People que el canguro nunca estuvo en peligro. El parque relató lo sucedido en sus redes sociales, expresando el impacto de la visita: “¡Nuestra visita del canguro ha llegado hasta las noticias en Estados Unidos!”, comunicó Funfields en Instagram junto al video. La noticia fue destacada internacionalmente y reseñada en una emisión de CNN, subrayando la dimensión global que adquirió el evento.

El canguro, un nadador inesperado

Australia alberga cinco especies diferentes de canguros, presentes en hábitats como llanuras áridas, bosques, pastizales y selvas húmedas. Aunque estos marsupiales no están adaptados morfológicamente para la natación, pueden desenvolverse con soltura en el agua si es necesario para acceder a nuevos pastos o escapar de predadores, según la organización Bush Heritage Australia. La entidad describe a los canguros como “nadadores razonablemente fuertes” que pueden recorrer distancias cortas en el agua si la situación lo amerita.

La administración del parque confirmó
La administración del parque confirmó que el canguro no estuvo en peligro en ningún momento durante su breve visita (Captura de video)

Casos similares ocurrieron en otras regiones del país. People cita a Matthew Griffiths, quien, según el medio PerthNow, observó a un canguro nadar junto al puente Mandurah Estuary en octubre de 2025. Griffiths relató que, en principio, confundió al animal con un pato y, una vez que se acercó, descubrió que era un canguro, sorprendiendo a quienes desconocían la habilidad de estos animales para nadar.

El particular nado del marsupial generó simpatía entre los visitantes del parque. Muchos compartieron su entusiasmo y comentarios sobre el episodio mientras recorrían la laguna, demostrando el efecto positivo que tuvo el curioso encuentro entre fauna silvestre y espacio recreativo.

