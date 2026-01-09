Quién es Benjamin Slade, el multimillonario de 79 años que busca pareja en apps de citas para tener un hijo que herede su fortuna

Descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, Slade representa una de las ramas históricas de la nobleza británica con gran patrimonio en Somerset (Facebook)

El aristócrata británico Benjamin Slade, de 79 años, se ha convertido en una figura reconocida tanto por su excéntrica personalidad como por su inusual búsqueda de una pareja joven. Descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra, Slade integra una de las ramas históricas de la nobleza británica y ha mantenido siempre un estrecho vínculo con las tradiciones y el legado de su linaje.

Su historia familiar, marcada por la herencia de un nombre y una fortuna, ha sido el eje central de su vida y de sus decisiones más controvertidas.

Nacido en el seno de una familia aristocrática, Slade heredó propiedades de gran valor y una posición que lo distingue en la sociedad inglesa. Entre sus posesiones más destacadas figura una finca de 520 hectáreas en Somerset, a unos 230 kilómetros de Londres, donde ha residido durante décadas. Este vasto terreno representa no solo un símbolo de estatus, sino también el escenario donde se han desarrollado muchos de los episodios más llamativos de su biografía.

Además, su patrimonio ha incluido castillos, campos con faisanes y otros elementos típicos de la nobleza rural británica. La administración de estas propiedades, así como la preservación del apellido familiar, han sido prioridades constantes para Slade a lo largo de su vida.

Benjamin Slade, multimillonario británico de 79 años, busca una pareja joven para asegurar la continuidad de su apellido y fortuna (Facebook)

El deseo de perpetuar su linaje y asegurar que su fortuna permanezca en manos de un heredero directo ha motivado la búsqueda pública y activa de una pareja mucho más joven. Slade sostiene que la tradición y el honor de su apellido solo pueden conservarse a través de un descendiente varón que continúe la historia familiar. Pese a tener una hija, el aristócrata ha manifestado en repetidas ocasiones que aspira a tener un hijo que pueda heredar tanto su patrimonio como su apellido, en línea con los usos de la aristocracia británica.

Para cumplir con este objetivo, ha establecido requisitos muy específicos para la candidata ideal. Según declaraciones propias y reportes de medios británicos como The Mirror, busca una mujer de entre 30 y 40 años, con una estatura superior a 1,52 metros, que sea capaz de pilotear un helicóptero, posea licencia para portar armas y esté dispuesta a compartir su vida en un castillo. Además, ofrece un salario anual de un millón de euros, vacaciones en destinos exóticos y la posibilidad de integrarse plenamente en el estilo de vida aristocrático. Dentro de sus exigencias, también ha dejado claro que no aceptaría candidatas de países cuyo nombre empiece por “I”.

Entre las exigencias de Benjamin Slade para una posible pareja destaca la edad, habilidades como pilotar helicóptero y porte de armas (Facebook)

El avance de la tecnología y las nuevas formas de socialización llevaron a Slade a explorar alternativas poco convencionales para encontrar pareja. En octubre de 2025, y siguiendo la sugerencia de un empleado, creó un perfil en la popular aplicación de citas Tinder.

Para aumentar sus posibilidades de éxito, redujo su edad en el perfil de 79 a 56 años, una estrategia que justificó como un modo de atraer a más candidatas jóvenes. Durante su participación en el programa televisivo Millionaire Age Gap Love, emitido por el Canal 5 británico, Slade explicó que no considera que la edad sea un impedimento para tener hijos. “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”, afirmó con convicción.

Su interacción en Tinder ha sido tan particular como su personalidad pública. Slade ha mostrado ser muy crítico al evaluar los perfiles de posibles parejas, descartando a mujeres que considera “muy mayores” y mostrando preferencia exclusiva por candidatas menores de 40 años.

En las entrevistas, expresó sin reservas sus opiniones sobre las fotos y características de las mujeres, utilizando términos como “es horrible” o “no me gusta nada” para justificar sus rechazos. Además, ajustó los filtros de búsqueda para excluir a cualquier mujer que superara la edad que él considera adecuada para cumplir su propósito de ser padre nuevamente.

Slade utiliza aplicaciones de citas como Tinder, modificando su edad en el perfil para atraer a candidatas más jóvenes en su búsqueda de heredero (Facebook)

La vida sentimental de Slade ha estado marcada por relaciones y episodios que han captado la atención de los medios. Estuvo casado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991, pero el matrimonio concluyó debido a diferencias irreconciliables y a la presencia de 17 gatos en el hogar, situación que él mismo describió como insostenible. Posteriormente, convivió con Bridget Convey, pero puso fin a la relación al considerar que ella, con más de 50 años, no podía darle el heredero que tanto anhela. Otro episodio mediático fue su relación con la poeta y compositora estadounidense Sahara Sunday Spain, mucho menor que él, cuyo compromiso canceló en el último momento.

Su historial sentimental se caracteriza por matrimonios fallidos y relaciones polémicas, como su rompimiento con la poeta Sahara Sunday Spain (Facebook / Sir Benjamin Slide)

No solo su vida sentimental ha sido fuente de controversias. Slade enfrentó en años recientes problemas legales tras perder dos juicios por manutención y discriminación contra empleadas que quedaron embarazadas mientras trabajaban para él. Como resultado, tuvo que pagar un total de 179.500 euros en indemnizaciones y se vio obligado a poner en venta parte de sus propiedades para afrontar los gastos judiciales. Estos episodios incrementaron su notoriedad, generando debates en la opinión pública británica sobre su figura y sus métodos.

A pesar de los escándalos y la constante exposición mediática, Benjamin Slade continúa firme en su propósito de encontrar una pareja joven con la que pueda tener un hijo. Su historia, alimentada por declaraciones polémicas y exigencias poco comunes, lo mantiene en el centro de la atención de los medios británicos e internacionales.

Su presencia en plataformas como Tinder, sumada a su patrimonio y su linaje aristocrático, lo han convertido en un personaje singular dentro del panorama social y mediático del Reino Unido.