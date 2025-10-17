Un multimillonario británico de 79 años busca pareja por Tinder para dar a luz a un heredero: “No creo que sea demasiado mayor”

Benjamin Slade. (Facebook/Sir Benjamin Slide)

Tinder es una aplicación de citas en línea que permite conocer personas nuevas, hacer amigos o encontrar pareja. Utiliza un sistema de deslizar perfiles hacia la derecha, si hay interés, y hacia la izquierda si es al contrario.

Tiene bastante demanda, principalmente entre la población joven y las nuevas generaciones. Sin embargo, también hay personas de mayor edad que tienen su perfil en esta app. Un caso destacado es el de un multimillonario británico de 79 años que está presente en Tinder para buscar pareja, y más concretamente, para engendrar un heredero.

Benjamin Slide está en busca de una pareja más joven con la intención de tener un hijo. Para lograrlo, ha recurrido a esta aplicación de citas gracias a la sugerencia de un empleado. Slade es propietario de una finca de 520 hectáreas en Somerset y descendiente del rey Carlos II de Inglaterra.

Un cambio significativo

Pero Slide hizo un cambio significativo en la aplicación, declarándose de 56 años en lugar de 79, con el objetivo de atraer a más candidatos potenciales, según indica Money.ro.

En una entrevista para Millonaire Age Gap Love del Canal 5, sir Benjamin declaró: “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”.

Mientras navegaba por los perfiles de Tinder, Benjamin no dudaba en expresar su opinión sobre posibles parejas. Según la fuente, era bastante crítico, usando frases como “es horrible” y “no me gusta nada”, mientras miraba las fotos de las mujeres.

De igual forma, la edad fue un criterio clave en su búsqueda. Al ver perfiles de 58 años, los consideró como muy mayores para él y preguntó si se podía reducir el rango a menos de 40.

Intentos previos

Slade tiene una hija, pero siempre ha deseado un hijo que herede sus terrenos y mantenga su apellido vivo a lo largo de las generaciones, tal y como comentan sus amigos. Algunos medios británicos, como The Mirror, informaron que tuvo planes de casarse con la poeta y compositora estadounidense Sahara Sunday Spain, mucho más joven que él. Sin embargo, la relación no duró, ya que Benjamin canceló la boda a última hora.

El aristócrata estuvo casado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991, pero él mismo pidió el divorcio. Este se fundaba en los deseos de tener familia y en el alegato de que los 17 gatos de su esposa eran demasiado para él. Posteriormente convivió con Bridget Convey, pero se separó porque ella tenía 50 años y no podía darle un heredero.

Sir Benjamin Slade también se ha paseado por las televisiones contando su historia, llegando a ofrecer un sueldo anual de más de un millón de euros a su pareja, pero un año después perdió un par de juicios por manutención y discriminación a sus empleadas. Las dos mujeres trabajaban con él y quedaron embarazadas con solo unas semanas de diferencia. Posteriormente fueron despedidas y el miembro de la realeza apeló sus denuncias para no afrontar los gastos.

Finalmente perdió ambos juicios, por los que además tuvo que pagar 179.500 euros en indemnizaciones y que poner en venta sus fincas de 1.300 acres por 30 millones de euros. Ahora, con el mismo deseo de tener un heredero, continúa con su búsqueda, pero esta vez a través de Tinder.