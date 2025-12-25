Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral

Su prima presentó a su novio y la familia le hizo creer que tenían una tradición antes de ponerse a comer

Una situación insólita protagonizada por una familia y el novio de una de sus integrantes se volvió viral en las redes sociales tras la publicación de un video que expone una broma inesperada durante una comida familiar.

El registro, compartido en Instagram por la usuaria mariacamilasolorza, muestra el momento en que un joven asiste por primera vez a una comida familiar invitado por su novia, quien es prima de la autora del video. El ambiente, cargado de expectativas típicas de una primera presentación, se transforma cuando la familia decide poner a prueba al invitado con una tradición ficticia.

Antes de comenzar a comer, y con la excusa de una costumbre familiar, todos los presentes se pusieron de pie sobre sus sillas. Sin previo aviso, paar iniciar un ritual en el que “rezan” de manera llamativa tres veces seguidas, generando un ambiente de desconcierto absoluto para el joven, que observa perplejo y sin entender lo que sucede a su alrededor.

La familia, perfectamente coordinada, mantiene la compostura y evita reírse para hacer que la situación parezca lo más auténtica posible. La complicidad de todos los miembros resulta clave para sostener la broma, incrementando el desconcierto y la incomodidad del novio, que permanece expectante ante cada movimiento.

La familia fingió una falsa tradición antes de comer para sorprender al novio invitado por primera vez a la casa

Finalizado el supuesto ritual, el joven, aún sorprendido, le pregunta a su novia qué es lo que acaba de presenciar. La respuesta de la joven es breve y natural: le informa que ya puede comer, como si nada estuviese fuera de lo común. El desconcierto del invitado es evidente, pero no reacciona de mala manera, sino que permanece atento a las indicaciones de su entorno.

A los pocos segundos, cuando la tensión parece disiparse y todos se disponen a disfrutar de la comida, la familia no logra contener la risa y estalla en carcajadas, revelando la verdadera naturaleza de la situación. La broma queda expuesta y el joven, lejos de molestarse, comprende el chiste y se suma a las risas, integrándose de manera espontánea al grupo.

El video de la broma familiar al novio primerizo superó los 3 millones de visualizaciones en redes sociales

La escena, grabada y difundida en redes sociales, no tardó en captar la atención de miles de usuarios. El video superó rápidamente los 3 millones de visualizaciones, alcanzando además más de 300 mil “me gusta” y acumulando cerca de 1.500 comentarios.

Entre las reacciones, predominan los mensajes de empatía y humor hacia el novio, quien fue el blanco de la broma, y de admiración por el ambiente familiar que supieron generar los autores del chiste. Comentarios como “Pobre el novio jajaja”, “Él aún no lo sabe pero ganó una hermosa familia” y “Esa es la familia correcta” reflejan la buena recepción del episodio y el aprecio por la creatividad de la familia.

El éxito viral de la publicación evidencia el atractivo de los contenidos espontáneos y humorísticos en las plataformas sociales, donde situaciones cotidianas, llevadas al extremo por la complicidad y el ingenio, generan identificación y risas entre los usuarios.