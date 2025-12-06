Récord mundial y mascota viral: así es Ozzy, el perro de Oklahoma con la lengua más larga del mundo

Ozzy, el perro de Oklahoma, obtiene el récord Guinness por tener la lengua más larga del mundo con 19,89 centímetros (Créditos: Guinness World Records)

Ozzy, un mestizo de mastín francés y bullmastiff de Oklahoma City, fue reconocido por Guinness World Records como el perro con la lengua más larga del mundo. La medición oficial determinó que la lengua alcanza los 19,89 centímetros, cifra que sorprendió tanto a su familia, los Pick, como a la comunidad veterinaria local poco antes de las fiestas navideñas.

El récord se confirmó después de una visita rutinaria al veterinario, donde la longitud fue medida desde el extremo del hocico hasta la punta.

El logro de Ozzy superó de manera notable la marca anterior, ostentada por Rocky, un perro de Bloomington, Illinois, cuya lengua llegaba a 12,7 centímetros. Además, dejó atrás los registros humanos más sobresalientes: Chanel Tapper, de 9,75 centímetros, y Nick Stoeberl, de 10,1 centímetros, ambos de Estados Unidos.

La medición oficial de la lengua de Ozzy se realizó durante una visita rutinaria al veterinario en Oklahoma City (Créditos: Guinness World Records)

Según explicó Angela Pick, dueña de Ozzy, la prominente lengua del animal siempre llamó la atención en su entorno: “Siempre ha tenido una lengua que sobresale de su boca, desde que nació. Pero no hay nada médicamente incorrecto en él, lo hemos llevado varias veces al veterinario y no hay ningún problema dental ni de otro tipo; simplemente es anormalmente e incómodamente larga”, detalló Pick a Guinness World Records.

Angela afirmó: “Es curioso, para que su lengua sea como es, realmente no lame mucho. No da besos, se acerca a tu cara y te demuestra cariño frotando la nariz, pero no lame mucho las cosas”.

El perro prefiere jugar en el jardín, dar paseos en auto y saltar con entusiasmo, lo que llevó a su familia a compararlo con un canguro.

Ozzy supera ampliamente el récord anterior de Rocky, de Illinois, y los registros humanos más destacados (Créditos: Guinness World Records)

Angela lo describió como un animal que combina una extrema pereza con una energía inesperada: “Es extremadamente perezoso, pero al mismo tiempo muy activo, lo cual es una locura. Sale al exterior y salta como un canguro”.

El tamaño de Ozzy supone un apetito acorde a sus dimensiones. Su familia estima que consume cerca de medio litro de alimento para perros al día, preferentemente una fórmula diseñada para alta actividad, lo cual facilita la alimentación dado el largo de su lengua. Esta dieta ayuda a mantenerlo en un estado físico saludable y facilita su rutina diaria.

La noticia del récord generó entusiasmo en la familia Pick y entre quienes conocen a Ozzy. “Es súper emocionante que Ozzy finalmente reciba reconocimiento por su maravillosa lengua, ya que ahora podemos compartir nuestro amor por nuestra mascota con todo el mundo”, manifestó Angela a Guinness World Records.

La dueña de Ozzy asegura que la longitud de la lengua no afecta su salud ni su comportamiento diario (Créditos: Guinness World Records)

Siempre que sale a pasear, la lengua de Ozzy se convierte en el foco de miradas, despertando sonrisas entre niños y adultos.

Ozzy no solo superó a otros perros y personas en el singular récord, sino que aseguró un lugar especial en la historia de Guinness World Records, que destacó su caso como una muestra de las sorprendentes curiosidades presentes en la naturaleza.

Más allá de los números, la presencia de Ozzy y su peculiar sonrisa transmiten alegría a quienes lo ven, transformando cada paseo en un momento inolvidable.