Estaba haciendo una videollamada con un amigo, se le cayó el celular atrás del horno y el video recorrió las redes

Hizo una videollamada con su amigo, se le cayó el celular atrás del horno y el video con la reacción de ambos se volvió viral en redes sociales

Un curioso incidente durante una videollamada entre dos amigos terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok, captando la atención de cientos de miles de usuarios en pocas horas. La joven que protagonizó y compartió este momento en las redes sociales, identificada como @trini.montiell en la plataforma, relató cómo un simple descuido se transformó en motivo de risas y asombro colectivo.

Todo comenzó cuando ambos jóvenes realizaban una videollamada como parte de una interacción cotidiana. En un descuido, uno de ellos dejó caer accidentalmente su teléfono móvil detrás del horno, una situación inesperada que interrumpió la charla habitual. La caída del dispositivo no solo sorprendió a quienes estaban en la llamada, sino que, al quedar registrado el incidente en video, permitió compartir con los usuarios de TikTok un instante espontáneo e inusual. El inicio del video, marcado por la frase “POV: Haces videollamada con tu amigo y se le cayó el celular atrás del horno”, anticipó la naturaleza del contenido y sumó un toque humorístico desde el principio.

El video viral de TikTok muestra la reacción espontánea de dos amigos tras la caída de un celular detrás del horno durante una videollamada

En la grabación, los protagonistas exhiben reacciones naturales ante el infortunio. Mientras uno de los jóvenes trata de recuperar el equipo extraviado detrás del electrodoméstico, ambos no pueden contener la risa. El primer intento fue con un simple palo, pero al no lograr resultados, el joven optó por meter la mano. Las carcajadas no cesaron durante estos esfuerzos poco fructíferos. Posteriormente, volvió a intentarlo con un palo de escoba, lo que intensificó aún más la diversión de ambos. Por un momento incluso parece resignarse a dejar el celular allí, sin embargo, pronto regresa al ver imposible dejar el dispositivo en ese incómodo sitio. La atmósfera de camaradería y el tono humorístico de las acciones y reacciones quedó plasmada en todo momento, sumando atractivo al material.

El usuario @trini.montiell compartió en redes sociales el incidente que rápidamente superó las 500 mil reproducciones en 24 horas

La espontaneidad y el tono ligero del video fueron elementos clave para su rápido ascenso en la popularidad de redes sociales. Tras ser publicado en la cuenta de @trini.montiell, el video no tardó en viralizarse. En apenas 24 horas, acumuló más de 500 mil reproducciones, superando los 112 mil “me gusta” y sumando más de 300 comentarios. Este impacto inmediato demuestra la rapidez con la que los contenidos frescos y auténticos pueden extenderse en la esfera digital, especialmente en plataformas donde los algoritmos favorecen la interacción y la novedad.

Los comentarios reflejaron el tono de sorpresa y diversión de la audiencia. Mensajes como “¿Cómo se le habrá caído el celular ahí jajaja?” y “Justo cuando hace una videollamada se le queda el celular ahí, qué mala suerte” evidenciaron la empatía y el humor de los espectadores ante la singularidad del episodio. La mayoría de los usuarios reaccionó compartiendo experiencias similares o simplemente sumándose a la risa colectiva, reafirmando el potencial viral de las situaciones cotidianas cuando son presentadas de manera genuina y con un toque de humor. El caso se convirtió en un ejemplo más de cómo lo inesperado puede conectar a comunidades enteras en un instante.