Detalló los tres requisitos para tener una cita con ella y desató un debate en TikTok: “¿Mi vara está muy alta?”

Los mensajes sobre los criterios en las relaciones se ampliaron en redes sociales, lo que motivó a miles de personas a compartir sus experiencias y reflexiones

El video viral de @claralenger en TikTok desata un debate sobre los requisitos para salir con un hombre

Una joven usuaria de TikTok, identificada como @claralenger, generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales tras compartir un video en el que enumera los tres requisitos para salir con un hombre. El contenido, que rápidamente se volvió viral en la plataforma, desató un debate sobre las expectativas en las relaciones y la percepción de los estándares personales, especialmente entre mujeres jóvenes y usuarias de plataformas digitales.

El fenómeno comenzó cuando @claralenger publicó un video en el que plantea, de manera directa, la dificultad que experimenta para encontrar a un hombre que cumpla con sus criterios básicos.

La repercusión fue inmediata: el video circuló ampliamente y se convirtió en tema de conversación tanto dentro como fuera de la plataforma, mostrando el alcance de este tipo de contenidos y su capacidad para instalar debates sobre temas cotidianos.

En el video, la joven expone que sus exigencias no son excesivas, sino que se limitan a tres condiciones fundamentales: que el hombre no sea adicto a ninguna sustancia, que sea inteligente y que la trate como un ser humano. “¿Mi vara está muy alta? Posta pregunto, porque no estoy pudiendo encontrar ningún hombre que no sea adicto a ninguna sustancia, sea inteligente y me trate como un ser humano”, expresó en su publicación.

Además, mencionó en tono humorístico un posible cuarto requisito relacionado con la altura, aunque aclaró que no es excluyente y que no salió con hombres más bajos que ella, a quienes se refirió con simpatía.

La joven plantea que sus
La joven plantea que sus condiciones para una pareja no son excesivas: no ser adicto, ser inteligente y tratarla bien (Captura de video @claralenger/TikTok)

La reflexión de la joven incluyó una autocrítica sobre los estándares que suelen manejar las mujeres en el ámbito de las relaciones. “Siento que las mujeres estamos muy acostumbradas a pensar tipo bueno, está bien, es drogadicto (risa), pero es un divino, como que nunca pueden tener las tres cosas juntas, ¿entendés?”, comentó en el video.

Esta observación resonó entre muchas usuarias, quienes se sintieron identificadas con la dificultad de encontrar parejas que reúnan cualidades consideradas básicas.

La publicación de @claralenger no solo generó miles de visualizaciones y comentarios, sino que también abrió un espacio de debate sobre las expectativas y la autopercepción en las relaciones de pareja. Numerosos usuarios de TikTok compartieron sus propias experiencias y opiniones, alimentando la conversación en torno a los estándares y la tendencia a conformarse con menos de lo que se considera ideal.

La joven, por su parte, se mostró sorprendida por la magnitud de la repercusión y la identificación que provocó su planteo, según se desprende de sus propias palabras en la plataforma.

En el cierre de su reflexión, @claralenger dejó planteada una inquietud que sigue impulsando la conversación: si ella puede reunir las cualidades que exige, ¿por qué no pueden hacerlo los hombres? Esta pregunta continúa generando debate sobre las expectativas y los desafíos en las relaciones actuales.

