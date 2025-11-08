La joven argentina que estudia gratis en Corea del Sur y recibe un sueldo de 900 dólares por mes

El testimonio de una argentina en Corea del Sur revela cómo una beca permite estudiar y recibir un estipendio mensual (@melimoritatisfit/TikTok)

“Increíblemente me pagan por estudiar”. Con esa frase, una joven argentina, oriunda de Lanús, describió su experiencia de vivir en Seúl, donde cursa una maestría gracias a una beca del Gobierno de Corea del Sur y la Embajada de ese país en Argentina.

Su testimonio fue recogido en una entrevista realizada por @melimoritatisfit, quien también subió el video a TikTok. El relato generó notable interés entre miles de usuarios, sorprendidos ante la posibilidad de estudiar en el extranjero y recibir un pago mensual que cubre los gastos básicos.

La joven permanece desde hace un mes en la capital surcoreana y actualmente reside en el campus de la Universidad de Corea. Comentó que la beca está destinada a quienes aspiran a realizar una maestría. Sin embargo, señaló que el programa exige completar un año de aprendizaje del idioma coreano antes de iniciar los estudios de posgrado.

“Primero tenés que estudiar un año de coreano y después podés empezar la maestría en la Universidad de Corea”, explicó la estudiante.

La beca del Gobierno de Corea y la Embajada de Corea en Argentina cubre gastos básicos y exige un año de idioma coreano previo a la maestría (Captura de video @@melimoritatisfit /TikTok)

En relación al proceso de postulación, la joven precisó que cualquier persona con título universitario y un promedio académico adecuado puede inscribirse según los requisitos del programa.

“Cualquiera se puede inscribir si tiene una carrera universitaria y ciertas notas que te piden”, afirmó. De este modo, alentó a otros jóvenes a explorar alternativas para continuar su formación académica en el exterior.

Uno de los aspectos que más interés generó fue el aporte económico asociado. La estudiante mencionó que recibe aproximadamente USD 900 mensuales, aunque esa suma puede variar según el nivel de dominio del idioma coreano que demuestre el becario.

Aunque admitió que el costo de vida en Seúl es elevado, sostuvo que el estipendio alcanza para cubrir las necesidades esenciales y se equipara a un salario de medio tiempo en Corea.

Respecto al alojamiento, eligió vivir en la residencia universitaria, donde abona cerca de USD 150 por mes. “Este dormitorio tiene cocina compartida, está súper bien y, además, estoy cerca de la universidad, así que no tengo que gastar en transporte”, detalló.

Esta alternativa le permite ahorrar y aprovechar al máximo los recursos de la beca, sin verse obligada a buscar empleo durante la duración de sus estudios.

El proceso de postulación a la beca en Corea del Sur está abierto a graduados universitarios con buen promedio académico (Créditos: @_from.lu_/Instagram)

El video donde la joven compartió su experiencia se viralizó rápidamente, con más de 150.000 visualizaciones y 9.000 “me gusta” en pocos días. Los comentarios reflejaron tanto admiración como curiosidad sobre la oportunidad de estudiar en Corea del Sur.

Entre las reacciones destacadas aparecieron expresiones como “Yo quiero ir a Corea”, “¿Aceptan enfermeras?”, “Lanús en todos lados”, “mi sueño” y “El sueño del pibe”, lo que evidencia el impacto de su historia en quienes buscan oportunidades educativas fuera de Argentina.

Para la joven, poder dedicarse enteramente a los estudios sin la preocupación de financiar su estadía constituye una ventaja significativa. Su vivencia destaca el valor de las becas internacionales para acceder a formación de calidad y vivir una experiencia enriquecedora lejos del propio país.