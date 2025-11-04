Decidió terminar una cita por un gesto que la dejó sin palabras y generó miles de reacciones en TikTok: “Sos un rata”

Una joven usuaria de TikTok, identificada como @anto.larobina, generó una ola de reacciones en la plataforma al compartir el motivo por el que dejó de salir con un chico: él pidió una oferta de jamón y queso durante una cita. El video, que se viralizó rápidamente, superó los 60.000 “me gusta” y acumuló más de 10.000 comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en la red social.
En la grabación, la joven planteó una pregunta directa a sus seguidoras: “Chicas, ¿cuál fue la razón más boluda y superficial por la que dejaron de ver a un pibe?”. Luego relató su experiencia, reconociendo que su decisión podría considerarse un motivo superficial.
Explicó que la situación ocurrió cuando ambos fueron a comprar algo para comer y el joven eligió una oferta de jamón y queso. Para ella, este gesto fue determinante: “Ya sé que es superficial y seguramente esté mal, pero me la bajó porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”, confesó en el video.
La joven profundizó en su razonamiento y aclaró que, si la relación hubiera tenido más tiempo, no habría interpretado el gesto de la misma manera. “Pero, o sea, yo recién te conozco, vos no podés ir a pedir una oferta porque pienso que sos un rata”, argumentó.
Las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de usuarios aprovecharon el espacio de comentarios para compartir sus propias historias sobre motivos superficiales que los llevaron a dejar de ver a alguien. Entre las anécdotas más llamativas, algunas personas mencionaron detalles como la elección de calzado: “Porque usaba mocasines”, relató una usuaria. Otras se refirieron a la vestimenta, como quien escribió: “Usaba chupines con zapatillas deportivas para una cita”.
También hubo quienes señalaron manías verbales, como la repetición constante de la palabra “fiumba”, o situaciones incómodas relacionadas con el dinero: “Adelante del mozo no me dejó pagar mi parte, llegué a casa y me pasó su alias pidiéndome la plata que no me aceptó adelante de la gente”, compartió otra participante.
Incluso se sumaron historias sobre detalles físicos, como la de quien recordó: “Nos juntamos a tomar mates y hablando, se rio tipo carcajada, no tuve mejor idea que mirarle los dientes, tenía como seis muelas negras”.
Este fenómeno, impulsado por la publicación de @anto.larobina en TikTok, evidencia cómo la plataforma se consolidó como un espacio donde los usuarios comparten experiencias personales y buscan la opinión de otros sobre situaciones cotidianas.
La viralización de este tipo de relatos genera debates sobre las relaciones y los motivos que pueden llevar a terminar una cita, y refleja la tendencia de exponer vivencias íntimas en busca de validación o consejo colectivo.