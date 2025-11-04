Decidió terminar una cita por un gesto que la dejó sin palabras y generó miles de reacciones en TikTok: “Sos un rata”

El video viral de TikTok sobre una cita fallida por una oferta de jamón y queso desata miles de historias similares (Créditos: TikTok - @anto.larobina)

Una joven usuaria de TikTok, identificada como @anto.larobina, generó una ola de reacciones en la plataforma al compartir el motivo por el que dejó de salir con un chico: él pidió una oferta de jamón y queso durante una cita. El video, que se viralizó rápidamente, superó los 60.000 “me gusta” y acumuló más de 10.000 comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en la red social.

En la grabación, la joven planteó una pregunta directa a sus seguidoras: “Chicas, ¿cuál fue la razón más boluda y superficial por la que dejaron de ver a un pibe?”. Luego relató su experiencia, reconociendo que su decisión podría considerarse un motivo superficial.

Explicó que la situación ocurrió cuando ambos fueron a comprar algo para comer y el joven eligió una oferta de jamón y queso. Para ella, este gesto fue determinante: “Ya sé que es superficial y seguramente esté mal, pero me la bajó porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”, confesó en el video.

La joven profundizó en su razonamiento y aclaró que, si la relación hubiera tenido más tiempo, no habría interpretado el gesto de la misma manera. “Pero, o sea, yo recién te conozco, vos no podés ir a pedir una oferta porque pienso que sos un rata”, argumentó.

La usuaria @anto.larobina revela el motivo superficial que la llevó a cortar una cita y genera debate en redes sociales (Captura de video-TikTok - @anto.larobina)

Las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de usuarios aprovecharon el espacio de comentarios para compartir sus propias historias sobre motivos superficiales que los llevaron a dejar de ver a alguien. Entre las anécdotas más llamativas, algunas personas mencionaron detalles como la elección de calzado: “Porque usaba mocasines”, relató una usuaria. Otras se refirieron a la vestimenta, como quien escribió: “Usaba chupines con zapatillas deportivas para una cita”.

También hubo quienes señalaron manías verbales, como la repetición constante de la palabra “fiumba”, o situaciones incómodas relacionadas con el dinero: “Adelante del mozo no me dejó pagar mi parte, llegué a casa y me pasó su alias pidiéndome la plata que no me aceptó adelante de la gente”, compartió otra participante.

Incluso se sumaron historias sobre detalles físicos, como la de quien recordó: “Nos juntamos a tomar mates y hablando, se rio tipo carcajada, no tuve mejor idea que mirarle los dientes, tenía como seis muelas negras”.

Este fenómeno, impulsado por la publicación de @anto.larobina en TikTok, evidencia cómo la plataforma se consolidó como un espacio donde los usuarios comparten experiencias personales y buscan la opinión de otros sobre situaciones cotidianas.

La viralización de este tipo de relatos genera debates sobre las relaciones y los motivos que pueden llevar a terminar una cita, y refleja la tendencia de exponer vivencias íntimas en busca de validación o consejo colectivo.