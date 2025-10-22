Virales

Contó que fue “desinvitada” a dos bodas por su comportamiento en la despedida de soltera y el video sorprendió en las redes

Un relato cargado de misterio y bromas encendió la curiosidad de millones. La reacción de sus amigas, el silencio posterior y la autoevaluación que cambió su perspectiva

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Celia Herráez se vuelve viral tras ser desinvitada de dos bodas - (Vía TikTok/@celiaherraezz)

Una joven se hizo viral luego de contar que fue desinvitada de dos bodas y que su historia, relatada en TikTok, provocó una discusión sobre la gestión de conflictos y la importancia del humor en situaciones personales.

Todo inició cuando Herráez respondió a la pregunta: “¿Cuál es el mayor ‘flex’ de tu vida?”, captando la atención de millones de usuarios al revelar que fue excluida de dos bodas debido a su comportamiento durante una despedida de soltera.

Su relato, cargado de misterio y humor, se transformó en un video viral que ilustró cómo la exposición de vivencias propias puede convertir situaciones privadas en temas públicos.

Una confesión inesperada en TikTok desató una ola de teorías y comentarios. El relato, entre el humor y la reflexión, puso en jaque los límites de la vida privada en redes sociales - (Vía TikTok/@celiaherraezz)

El video, publicado recientemente, superó 1,5 millones de visualizaciones y alcanzó más de 70 mil “me gusta” en pocas horas. Herráez explicó que evitó dar detalles precisos para no vulnerar la privacidad de las personas implicadas, decisión que provocó curiosidad y asombro entre la comunidad de TikTok. Esto impulsó aún más la difusión del caso, generando una oleada de comentarios y teorías sobre los hechos.

Durante el relato, Herráez contó cómo, el día de su cumpleaños, recibió un mensaje de sus amigas avisando que debían conversar sobre un tema importante. “Uf, ¡me van a dar una sorpresa!”, pensó. Lo que obtuvo fue muy distinto: “De repente llegan todas y me dicen una a una las cosas que había hecho yo en la despedida que les habían parecido mal. Y ya al final de ese periplo y ese escarnio público dijeron: ‘Bueno, pues no te queremos en nuestras bodas’”, relató Herráez.

La falta de respuesta de
La falta de respuesta de sus amigas lleva a Herráez a una autoevaluación sobre su comportamiento y relaciones personales (Captura de video)

Posteriormente, la tiktoker afirmó que intentó disculparse con mensajes extensos, pero no recibió respuesta. Esta falta de comunicación la llevó a reflexionar durante semanas sobre su comportamiento, la naturaleza de la amistad y su propio lugar en el grupo.

Herráez adoptó un enfoque humorístico frente a la situación. En un segundo video, ofreció recomendaciones irónicas a quienes busquen ser desinvitados de una boda, como levantar los brazos en las fotos cuando nadie más lo hace, pedir música durante una cata de vinos, o apropiarse de las pegatinas con la palabra “Bride” sin ser la novia. Todas las sugerencias se presentaron como bromas y reforzaron el tono ligero del relato.

El episodio de la tiktoker española abrió un debate sobre los límites de la amistad y la exposición en redes sociales - (Vía TikTok/@celiaherraezz)

El caso demuestra cómo TikTok puede amplificar experiencias personales hasta convertirlas en fenómenos públicos. Además de fomentar la conversación, la exposición digital de vivencias privadas impulsa la reflexión sobre los límites de la amistad y el papel del humor para afrontar situaciones difíciles.

Con el tiempo, Herráez concluyó que esas personas quizá no eran amigas tan cercanas. La experiencia la llevó a una autoevaluación sincera, pero eligió seguir adelante, dejando atrás culpas y dudas, y reafirmando su propio valor.

Temas Relacionados

TikTokVideo viralDespedida de solteraRedes socialesAmistadNewsroom BUE

Últimas Noticias

Susto en Roma: una rata arruinó una cita perfecta, el pánico de la joven y la avalancha de memes en internet

Un video viral muestra cómo una pareja vivió un momento inolvidable cuando el roedor interrumpió su velada, generando risas, solidaridad y anécdotas similares entre usuarios de las redes sociales

Susto en Roma: una rata

Se descuidó en el supermercado y le robaron las bolsas con las compras: el video viral que generó todo tipo de reacciones en las redes

Una experiencia personal se convirtió en punto de encuentro para quienes vivieron situaciones similares en España. El relato de la protagonista despertó solidaridad y sorprendió por la cantidad de casos compartidos

Se descuidó en el supermercado

Fingió estar embarazada, organizó un baby shower, pero todo se trataba de una farsa y presentó a una muñeca

Kira Cousins, organizó fiestas, compartió supuestas ecografías y mantuvo un embarazo simulado, hasta que la familia destapó el engaño y debió confesar la verdad

Fingió estar embarazada, organizó un

La comentada reacción viral de dos mujeres en Ecuador tras sufrir un accidente con el auto

Un video grabado en Loja muestra a las dos conductoras que protagonizaron el choque frente a frente, generando miles de reacciones positivas y debate sobre la convivencia vial

La comentada reacción viral de

Reservaron una mesa para 16 personas, nadie asistió y el dueño del restaurante respondió sin piedad: “Nos arruinaron un sábado”

Tras quedarse con el salón vacío y la cava lista, el dueño del local compartió su experiencia en redes sociales y abrió la discusión sobre nuevas medidas para evitar pérdidas por ausencias inesperadas

Reservaron una mesa para 16
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gerardo Werthein renunció a la

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y comienza el recambio en el Gabinete

Pablo Bereciartua: “La Línea F transformará la movilidad en Buenos Aires”

Mercados: leve mejora para acciones y caída para los bonos argentinos en Wall Street

El síndrome de burnout en los médicos: cuáles son las causas y el grupo más afectado

El CEO de JP Morgan está en la Argentina en la previa de las elecciones y en medio de las negociaciones por un paquete de apoyo privado

INFOBAE AMÉRICA
Tiroteo frente al Parlamento serbio:

Tiroteo frente al Parlamento serbio: al menos una persona resultó herida y se incendió una tienda

Marisa Monte reunió a Tribalistas para una nueva canción producida por Gustavo Santaolalla

Zelensky respaldó la propuesta de Trump de congelar la guerra en las líneas del frente actuales, pero duda que Putin acepte

El atractivo del Louvre reside en su historia (y esa es también su debilidad)

Marco Rubio viajará a Israel este jueves en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el alto el fuego en Gaza

TELESHOW
Marcelo Tinelli recordó su cita

Marcelo Tinelli recordó su cita fallida con Pamela Anderson: “Fuimos a tomar algo”

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”