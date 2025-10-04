Un grupo de amigos corrió frente a un radar de velocidad y el video con sus marcas ya tiene millones de reproducciones

El reto entre amigos divirtió a la comunidad de TikTok (@notvalencastellote)

Un grupo de jóvenes se volvió tendencia en TikTok al participar en un reto de velocidad poco habitual: corrieron frente a un velocímetro instalado en un barrio privado para ver quién alcanzaba la mayor marca.

El video, publicado por el usuario @notvalencastellote, mostró cómo uno de los participantes logró registrar 30 km/h, lo que se convirtió en el momento más destacado de la grabación al mostrar al ganador.

La dinámica consistió en que varios amigos se turnaron para pasar corriendo a máxima velocidad frente al dispositivo, mientras el resto animaba y reaccionaba con humor. El video incluyó frases sobreimpresas que aportaron un tono cómico a la escena: “Ella: seguro está con otra. Los pibardos: test de velocidad a la 1 am”.

El insólito “test de velocidad” en plena madrugada acumuló casi cuatro millones de reproducciones y más de 480.000 “me gusta” en TikTok

Además, el creador del clip sumó un toque de humor y agregó en la descripción de la publicación: “Somos criaturas simples”.

El impacto en la plataforma fue inmediato. La publicación alcanzó cerca de cuatro millones de reproducciones y sumó alrededor de 481.000 “me gusta”, cifras que reflejan el alcance que pueden tener los retos simples y creativos en redes sociales. En tanto, los usuarios dejaron sus opiniones en la sección de comentarios.

“Le llegaba una multa a la casa con la foto del pibe corriendo”, “Es increíble lo feliz que me puso este video”, “Entonces es mentira que la adolescencia dura hasta los 25″, “Con que pocos somos felices los hombres” y “El segundo le daba una seca al cigarro para agarrar más potencia”, son algunos de los mensajes.