Un restaurante español cierra dos días por semana y desata polémica por el descontento de los clientes

La viralización del caso en redes sociales ha puesto en el centro del debate la tensión entre derechos laborales y expectativas de los consumidores

El video generó debate en las redes sociales (TikTok: @abrigaca)

El cierre de un restaurante español durante dos días a la semana, con el objetivo de asegurar el descanso de toda su plantilla, ha generado un intenso debate en redes sociales y ha polarizado a la clientela. La decisión poco habitual en España ha sido ampliamente difundida.

El responsable del establecimiento, conocido en TikTok como @abrigaca, explicó que la medida de cerrar los martes y miércoles responde a la necesidad de garantizar que “toda la plantilla sí o sí tenga dos días libres”.

Esta práctica busca cumplir con los convenios laborales y ofrecer a los trabajadores un descanso digno, algo que, según él, rara vez se observa en el sector. Sin embargo, la reacción de parte de la clientela no ha sido favorable. El dueño detalló que muchos clientes han expresado su descontento, llegando a afirmar: “No veas cómo te lo montas, cerrando dos días. Sí cierras dos días sabes que mucha gente dejaremos de venir, porque si vamos a comer a otros sitios y nos gusta no vendremos más”.

El dueño de un restaurante
El dueño de un restaurante hace un descargo ante las quejas de algunos clientes por cerrar dos días para el descanso de sus trabajadores (TikTok)

El propietario puso el foco en la contradicción social que percibe: mientras los clientes exigen mejores condiciones laborales para los trabajadores, rechazan las medidas que afectan su propia comodidad como consumidores. “No, familia, ni estoy cargado de dinero ni voy de sobrado ni nada por el estilo. Cierro dos días, uno por cumplir los convenios de hostelería y de trabajadores que tanto exigen los mismos clientes. Ellos mismos fuera de aquí dicen: la hostelería, cuántas horas, pero luego cuando cumplo: ‘Pues dejaremos de venir porque hay otros bares que están abiertos y nos quieren todos los días’”, lamentó

La viralización del caso en redes sociales ha amplificado el debate sobre los derechos laborales en la hostelería española. En la publicación original de TikTok, algunos usuarios sugirieron alternativas, como organizar turnos de descanso para evitar el cierre total del local.

Frente a estas críticas, otros participantes defendieron la postura del hostelero, argumentando que si el negocio no permite dos turnos, la única opción viable es ajustar las jornadas: “Nosotros exigimos que nos paguen y nos den descanso, pues los trabajadores igual”.

En este contexto, el debate se ha convertido en un reflejo de la tensión entre la defensa de los derechos laborales y las expectativas de disponibilidad permanente en el sector. El responsable del restaurante defendió que los trabajadores deberían aspirar a dos días de descanso consecutivos, una aspiración que considera legítima y que, según él, debería ser la norma: “¿En serio? Creo que es algo a lo que todo el mundo debería aspirar, tener dos días de fiesta que encima sean seguidos y aprovecharlo. Y en el mundo de la hostelería, que se ve muy poquito, mejor todavía. La hostelería es un trabajo más. Tú haces fiesta dos días yo también”.

