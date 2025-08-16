Virales

Una señora de 93 años sorprende conduciendo hasta el trabajo de su nieta y se vuelve viral en TikTok

El video registrado en Almería superó las 20 millones de reproducciones y desató un debate sobre la autonomía y seguridad de los mayores al conducir

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @noeliacaparros_)

La llegada de una señora de 93 años al volante de su propio auto para visitar a su nieta en Almería, España, ha generado un fenómeno viral en TikTok.

El video, grabado por la nieta mientras la mujer estacionaba su vehículo frente a la estación de servicio donde trabaja, ha provocado una ola de reacciones y un debate sobre la autonomía y la seguridad de las personas mayores al conducir.

La protagonista del video es Noelia Caparrós, quien trabaja en una estación de servicio en el sur de España. Ella decidió registrar el momento en que su abuela llegaba para sorprenderla durante su jornada laboral.

La vitalidad de una señora
La vitalidad de una señora de 93 años y su destreza al volante generaron asombro y ternura entre los usuarios de TikTok

En la publicación de TikTok, acompañó las imágenes con la frase: “POV: mi abuela viene a verme al trabajo y me alegra la mañana”, reflejando la emoción que le produjo la visita inesperada.

La grabación, compartida en la cuenta @noeliacaparros_, superó los 20 millones de visualizaciones en pocos días. La edad de la conductora, 93 años, generó tanto admiración como inquietud entre los usuarios, quienes debatieron sobre la capacidad de las personas mayores para manejar y los riesgos asociados.

En ese sentido, las reacciones en redes sociales reflejaron una amplia gama de opiniones. Muchos usuarios expresaron asombro y ternura ante la vitalidad de la abuela, mientras otros manifestaron preocupación por la seguridad vial.

Entre los comentarios destacados se encuentran mensajes como: “Conduce por intuición, porque la ruta no la ve” y “No ha cometido ningún fallo durante el video”, en referencia a la destreza de la mujer al volante. Otros, en tono más emotivo, compartieron frases como: “Los abuelos deberían ser eternos”.

