Una fanática de Racing de 3 años enamoró a los hinchas académicos en las redes

La pasión familiar y la espontaneidad de Cata para cantar su top 5 de canciones del club se volvieron furor en las redes sociales

Catalina Ochoa Luna, de 3 años, se hizo viral por su ranking de canciones de Racing (@la.piriiii)

Catalina Ochoa Luna, una nena de tres años oriunda de Zárate, provincia de Buenos Aires, se convirtió en el centro de atención de los hinchas de Racing Club tras la difusión de un video viral en el que comparte su ranking personal de canciones de Racing. La grabación, realizada en la semana previa a un partido con Boca Juniors, rápidamente se viralizó y conquistó a la comunidad académica.

Ranking de canciones de Racing Club: el video viral de Catalina

El video muestra a Cata presentando su “top five” de cánticos de Racing Club. Con entusiasmo, la pequeña inicia el conteo: en el 5° lugar, entona: “En el este y al oeste, en el norte y en el sur, brilla la blanca y celeste, la academia Racing Club. Y la Acadé, y la Acadé, y la Acadé, y la Acadé”.

Para el 4° puesto, elige “Para venir a Racing se necesita un poco de locura, un poco de locura y una cosita, y arriba y arriba. Y ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La Academia, la Academia”.

El 3° lugar lo ocupa el clásico “Racing, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos del corazón. No me importa lo que digan, lo del rojo y los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Y dale, y dale, y dale, así dale”.

“El fanatismo de Racing
“El fanatismo de Racing viene por su papá Federico", dijo Brenda, la mamá de Cata

En el 2° escalón, Cata canta “Muchachos, traigan vino juega la Acadé. Esta banda está de fiesta. Hoy no podemos perder. Muchachos, traigan vino juega la Acadé. Bien borracho, bien borracho. Si el rojo se va a la B”.

Finalmente, su favorita es “Yo la banda de la Acadé, de lejos yo te vengo a ver. Acá no importa el resultado, yo te sigo a todos lados descontrolado; te vino a alentar, la Guardia Imperial. Yo la banda de la Acadé. De lejos, yo te vengo a ver. Acá no importa el resultado, yo te sigo a todos lados”.

Pasión familiar y primera experiencia en la cancha

Brenda, madre de Catalina, compartió con Infobae cómo la pasión por Racing Club se ha transmitido en la familia. “El fanatismo de Racing viene por su papá Federico, yo soy de Boca… Somos una familia futbolera y fue de común acuerdo que ella sea de Racing ya que él lo vive de una forma muy pasional su amor por Racing. Ella es socia desde que nació y las canciones las escuchan juntos mientras se baña, o van al jardín”, explicó Brenda. La madre también reveló que la llegada de Emilia, la hija que está en camino, ya suma otra hincha a la familia.

La primera experiencia de Cata en el Cilindro de Avellaneda resultó inolvidable. Brenda relató que la niña asistió al estadio cuando Racing ganó la Copa Sudamericana. “Ella tenía recién cumplidos los 3 años y apenas llegaron a la cancha, como hay que ir temprano, se durmió en la tribuna con toda la gente cantando. Estaba sola con el papá porque yo no tenía entrada así que se la bancó igual re bien. Después se despertó, comió, cantó, corrió por ahí; lo disfrutó a full”, recordó la madre.

La pasión familiar por Racing
La pasión familiar por Racing Club impulsó a Catalina a compartir su top 5 de cánticos favoritos antes del clásico con Boca

La idea de grabar el video surgió en el entorno familiar, impulsada por una página de hinchas. Brenda detalló “una página de Racing que se llama @enfermoderacing nos propuso hacer un video en colaboración con él y nos pusimos a pensar qué podíamos hacer de cara al clásico que se jugaba ese sábado con Boca. Siempre pensamos los videos en familia, nos ayudan mi hermana Melisa y Mai y Juli, sus primas, y vamos armando entre todos. Fede fue quien las ordenó de acuerdo a las que ella ya sabía. Con Cata es cuestión de ponerle la playlist y arranca a cantar, le gusta”.

La repercusión del video no tardó en llegar. Los hinchas de Racing Club celebraron la espontaneidad y el entusiasmo de Catalina, y la grabación se multiplicó en distintas plataformas digitales, recibiendo muestras de afecto y admiración por parte de la comunidad académica.

