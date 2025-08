Engañó a miles en Instagram con una vida de lujo pero detrás del millonario había un jubilado

El experimento de Boris Bork revela la facilidad para crear identidades falsas en redes sociales (Instagram Boris Bork)

Durante meses, una cuenta de Instagram mostraba la vida de un supuesto magnate: almuerzos en restaurantes exclusivos, paseos en autos de lujo, viajes en helicóptero y una actitud altiva frente a la cámara. Era Boris Bork, un multimillonario en apariencia real, seguido por más de 18.000 personas que a diario consumían su estilo de vida ostentoso. Sin embargo, nada era lo que parecía. Boris no existía. Era una creación ficticia, producto de un experimento ideado por dos jóvenes que querían poner a prueba la credulidad digital.

Según detalló BBC, la idea surgió después de que uno de los creadores, Roman Zaripov, de 23 años, leyera un artículo que estimaba que convertir a una persona en estrella de redes sociales requería una inversión de seis o siete cifras. Zaripov decidió cuestionar esa afirmación. Convencido de que se podía lograr con mucho menos dinero, se propuso crear un personaje desde cero.

Comenzó su búsqueda en la red social rusa VKontakte hasta encontrar a alguien con el aspecto adecuado para encarnar a un millonario. Dio con Boris Kudryashov, un jubilado de mediana edad con un físico “fresco” y buena predisposición. Kudryashov aceptó participar del experimento.

Durante varios fines de semana, Zaripov lo fotografió en escenarios cuidadosamente elegidos: interiores de autos caros, ropa llamativa y paisajes urbanos que sugerían éxito y poder adquisitivo. Las imágenes fueron publicadas en Instagram con descripciones que reforzaban la ilusión. En pocos meses, el personaje de Boris Bork se consolidó como una figura aspiracional dentro del ecosistema digital.

Detrás de la imagen glamorosa, sin embargo, no había más que un jubilado con ingresos modestos. El relato visual proyectaba lujos y placeres típicos de una élite económica, pero era, en realidad, una construcción cuidadosamente guionada. Boris no tenía fortuna ni conexiones. Solo una cámara, una narrativa atractiva y un equipo detrás que sabía lo que hacía.

Según relató Zaripov a la BBC, la cuenta de Instagram llegó a recibir hasta 30 mensajes por día. Muchos eran propuestas para promocionar marcas de ropa o aceptar regalos a cambio de publicidad. La lógica del mercado digital reaccionaba como si Boris fuera real. Para muchos usuarios —y empresas— no parecía relevante corroborar su identidad.

Después de seis meses, Zaripov decidió poner fin al experimento. Publicó una extensa reflexión en Facebook donde explicó el proyecto y sus motivaciones. “Todavía me sorprende cómo, gastando apenas 800 dólares en dos meses, podés lograr que decenas de miles de adultos crean en una persona que no existe”, escribió. “Lo que más me impactó fue lo fácil que es engañar a la gente y cómo quienes deberían verificar la información que circula en redes no lo hacen”.

El medio El Español agregó que Boris Bork fue inspirado en Gianluca Vacchi, el empresario italiano de 58 años que se volvió viral por sus videos bailando en yates, acompañado por su hija y su esposa, Sharon Fonseca, de 30 años.

El fenómeno expuso los mecanismos detrás de la creación de identidades virtuales y puso en evidencia hasta qué punto las redes sociales pueden servir como plataformas de ficción. Boris Bork no fue solo una broma, sino un experimento sociológico que reflejó la vulnerabilidad de los usuarios ante imágenes cuidadosamente editadas. Dinero, fama y seguidores fueron los ingredientes de una narrativa que atrapó a miles, y cuya revelación dejó al descubierto la fragilidad del mundo digital.

A la distancia, el caso de Boris Bork aún plantea preguntas incómodas sobre los límites de la credulidad en internet y la facilidad con la que se puede construir —y consumir— una ilusión con apariencia de verdad. En un entorno donde la imagen suele pesar más que la fuente, el experimento de Zaripov no solo desenmascara al personaje, sino también al sistema que lo hizo posible.