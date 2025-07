“Casi me como la caja con el anillo”: la inesperada reacción de una mujer ante una propuesta de matrimonio se vuelve viral

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @mariagabrielaam)

“POV: te piden matrimonio y no te das cuenta por hambrienta”. Así tituló su video una usuaria de TikTok conocida como @mariagabrielaam, que se volvió viral por protagonizar una de las propuestas de casamiento más insólitas y divertidas del último tiempo. La publicación, que ya supera los 34 millones de reproducciones y acumula alrededor de cuatro millones de “me gusta”, muestra cómo una sorpresa romántica terminó siendo un episodio tan inesperado como gracioso.

En las imágenes, se observa que la pareja se encontraba en un restaurante, aparentemente disfrutando de una comida especial. En determinado momento, llega a la mesa un postre cubierto de chocolate blanco, presentado de manera elegante. Lo que la joven no sabía era que dentro de esa cobertura dulce se encontraba una pequeña caja con el anillo de compromiso, cuidadosamente colocada por su pareja.

Sin notar nada fuera de lo común, la joven recibió el postre con total naturalidad. Tomó la cuchara y comenzó a golpear el chocolate blanco para romperlo y comer el interior. En su entusiasmo, rompió la cobertura dura, pero no advirtió la presencia de la caja del anillo, por lo que empezó a comer como si se tratara de un postre más.

La reacción entre el desconcierto y la emoción convirtió la propuesta de matrimonio en una escena viral que conquistó a millones de usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando el novio, ante la posibilidad de que el gesto pasara completamente desapercibido, tomó la cajita y se la mostró para hacer formal la propuesta de matrimonio.

En ese momento, la reacción de la joven cambió por completo. Se quedó paralizada, visiblemente impactada por lo que acababa de descubrir. Luego de unos segundos de sorpresa, aceptó la propuesta y ambos culminaron el emotivo momento con un beso.

En la descripción del video, la usuaria escribió con humor: “Casi me como la caja con el anillo”,dejando en claro que no esperaba en absoluto el gesto romántico de su pareja.

El clip no tardó en viralizarse en la plataforma y generó miles de comentarios por parte de usuarios que no pudieron evitar reírse con la situación. “No es romántico pedir matrimonio con la comida”, “En su mente dijo no y lo sabe perfectamente”, “Se veía más feliz con el postre que con el anillo”, “Yo fingiendo que no lo vi para que me lo pida de otra manera” y “No sé qué es peor, si la caja dentro de la comida o la forma tan simple en que se lo pidió, mínimo se hubiera arrodillado o algo”, son algunos de los mensajes.