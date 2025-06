Del calabozo a la fama: qué fue de la vida de Jeremy Meeks, el “preso más sexy del mundo”, 11 años después de que su foto se hiciera viral

Jeremy Meeks, conocido como el “criminal más sexy del mundo” ha construido un imperio empresarial valorado en millones de dólares

La transformación de Jeremy Meeks desde su arresto en 2014 hasta convertirse en una figura del entretenimiento representa uno de los casos más extraordinarios de reinvención personal en la era digital. El hombre que capturó la atención mundial como el “criminal más sexy del mundo” ha construido un imperio empresarial valorado en millones de dólares, demostrando que el fenómeno viral puede ser el catalizador de un cambio de vida radical.

El 18 de junio de 2014, la vida de Jeremy Ray Meeks cambió para siempre cuando el Departamento de Policía de Stockton publicó su foto policial en Facebook. La imagen, que mostraba sus penetrantes ojos azules, generó más de 95.000 comentarios y 20.000 likes, según reportó PEOPLE. Un portavoz del departamento confesó a Associated Press que nunca había visto tantas reacciones a una fotografía policial.

Meeks había sido arrestado por posesión ilegal de armas de fuego después de que la policía encontrara una pistola semiautomática y dos cargadores extendidos en el maletero de su automóvil, según informó Los Angeles Times. Las autoridades le imputaron cinco cargos relacionados con armas de fuego y pertenencia a pandillas, reportó la afiliada de NBC, KCRA 3.

La vida de Jeremy Ray Meeks cambió para siempre cuando el Departamento de Policía de Stockton publicó su foto policial en Facebook

El pasado criminal que precedió a la fama

La historia de Meeks antes de la viralidad estaba marcada por más de una década de problemas legales. Según detalló PEOPLE, había pasado más de 10 años en centros de detención juvenil y prisiones por diversos delitos. Su historial criminal incluía condenas por robo mayor en 2002, robo de identidad en 2005 y falsificación en 2007, además de una condena por robo de automóviles que le costó dos años adicionales de prisión.

El trasfondo familiar de Meeks ayuda a contextualizar su trayectoria delictiva. En una entrevista de 2021 para el podcast What’s Your Water, reveló: “Ambos padres eran adictos a la heroína. Fui un bebé de heroína... Mi infancia fue muy oscura. Mi padre cometió un asesinato cuando yo tenía nueve meses y mató a la mejor amiga de mi madre”.

Jeremy Meeks tuvo una infancia difícil y cayó detenido por posesión de armas de fuego

Por el cargo de 2014, Meeks fue sentenciado a 27 meses de prisión en febrero de 2015, aunque fue liberado anticipadamente el 8 de marzo de 2016, después de cumplir 13 meses, según reportó Los Angeles Times. Al día siguiente, expresó su gratitud en Instagram: “Quiero agradecer a mi familia y a todos por todo su amor, apoyo y oraciones. Estoy abrumado y agradecido por lo que viene. Estoy listo”.

La metamorfosis profesional: de criminal a empresario

La transformación de Meeks comenzó incluso antes de su liberación. Mientras permanecía encarcelado, recibió 45 contratos, según relató a BuzzFeed en 2020. “Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que iba a viajar por el mundo, caminar en desfiles de moda, actuar en películas, no sé qué habría hecho”, reflexionó.

Jeremy Meeks en la previa del desfile de Philipp Pleins durante el Milán Fashion Week

Su carrera como modelo despegó inmediatamente después de su liberación. Firmó con White Cross Management y comenzó a desfilar para diseñadores de renombre como Philipp Plein y Tommy Hilfiger. En 2019, WWD reportó que Meeks había firmado un contrato de 15 millones de dólares con Fashion Concept GmbH para desarrollar su propia línea de ropa.

Su colección de lujo debutó en la temporada otoño/invierno 2020, según informó Frow. La expansión de su marca continuó con el lanzamiento de su segunda colección para Canon Mitchell en enero de 2024, anunciada a través de la página de Instagram de la marca.

Incursión en el cine y la literatura

Luego de salir de prisión, incursionó en el mundo de la industria cinematográfica

La carrera actoral de Meeks ha sido igualmente prolífica. “Filmé cinco películas en 10 meses”, declaró a BuzzFeed, comenzando con “Trigger” en 2020. Su filmografía incluye títulos como “Secret Society” y “True to the Game 2 y 3”, consolidando su presencia en la industria cinematográfica.

En febrero de 2024, Meeks publicó su autobiografía “Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks”. Al hablar con PEOPLE sobre el libro, explicó: “Estoy en un lugar de mi vida donde soy extremadamente vulnerable y quiero contar mi historia, toda la historia, y espero que la gente pueda conectar con ella y entender cómo llegué al lugar donde estoy en mi vida”.

Vida personal: relaciones y paternidad

Jeremy Meeks estuvo casado anteriormente con Melissa Meeks (Instagram: @Melissa Meeks)

La vida sentimental de Meeks ha sido objeto de considerable atención mediática. Estuvo casado con Melissa Meeks durante casi 10 años antes de divorciarse oficialmente en junio de 2018. La separación se complicó cuando, en 2017, Jeremy fue fotografiado besando a Chloe Green, heredera de Topshop.

Melissa Meeks, quien afirmó no haber sido informada sobre los planes de divorcio de su esposo antes de que aparecieran las fotografías con Green, describió la situación a This Morning en octubre de 2017: “Fue un esposo increíble, honestamente... Fue muy, muy desgarrador para mí”.

La relación con Green duró dos años y resultó en el nacimiento de su segundo hijo, Jayden Meeks-Green, el 29 de mayo de 2018. “Nos complace anunciar el nacimiento de nuestro hermoso bebé Jayden Meeks-Green”, escribieron en publicaciones conjuntas de Instagram.

Jeremy Meeks junto a sus hijos (Instagram: @Melissa Meeks)

Meeks también es padre de Jeremy Jr., su hijo con Melissa, y mantiene vínculos con algunos de sus antiguos hijastros. En 2020, describió a Extra su situación familiar: “Tengo una relación increíble con Chloe... Y ahora tengo una relación con la madre de mi hijo mayor. Todos estamos criando juntos. Son madres increíbles”.

Perspectivas futuras y filosofía personal

Jeremy Meeks habló sobre su actualidad y sus próximos proyectos

En abril de 2024, Meeks confirmó a PEOPLE que estaba soltero tras terminar su relación con Green en 2019. “Estoy soltero. Trato de enfocarme en mí mismo”, declaró, sugiriendo un período de crecimiento personal y profesional.

Sus ambiciones no se limitan a la moda y la actuación. En una entrevista de 2017 con Forbes, reveló planes de diversificación: “No puedo limitarme a una sola cosa. No soy un modelo. Hago modelaje, pero también actúo y estoy a punto de empezar a grabar música”.

Reflexionando sobre su extraordinario viaje, Meeks expresó a BuzzFeed en 2020: “Ha sido un viaje salvaje, salvaje, pero estoy muy agradecido. No doy nada por sentado”. Esta declaración encapsula la perspectiva de un hombre que transformó un momento de notoriedad criminal en una plataforma para la reinvención personal y el éxito empresarial, demostrando que incluso los orígenes más adversos pueden ser el punto de partida para una transformación radical.