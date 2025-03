Una pareja pasó la noche dentro de una montaña rusa y el video se hizo viral

Una pareja de influencers compartió su experiencia única de hospedarse en el corazón de una montaña rusa a través de TikTok (Fuente: TikTok)

A la hora de elegir un hotel, los huéspedes suelen priorizar factores como la comodidad, la calidad de las instalaciones y, siempre que es posible, las vistas. Muchos buscan panorámicas al mar, a la ciudad o a paisajes naturales que les permitan desconectar y disfrutar del entorno. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que la ubicación y la estructura de un hotel pueden sorprender, y en algunos casos, incluso desconcertar a los visitantes.

Este es el caso de una pareja de ‘influencers’, quienes han compartido en redes sociales su experiencia en una habitación alojada en el corazón de una montaña rusa, en un parque temático en Alemania. Su alojamiento pertenece al ‘Hotel Charles Lindbergh’, situado dentro del ‘Phantasialand’, en Brühl.

La inusual experiencia de esta pareja

La idea de alojarse en una montaña rusa puede sonar como un concepto sacado de una película o una fantasía surrealista, pero, en este caso, es una realidad. Esta experiencia única se puede vivir en el ‘Hotel Charles Lindbergh’, situado dentro del parque temático ‘Phantasialand’. Además de ser conocido por sus atracciones de gran escala, tiene la particularidad de que su hotel tiene una de sus habitaciones integrada a la estructura en funcionamiento.

La pareja de ‘influencers’ que compartió su experiencia en redes sociales no podía ocultar su asombro. En un video breve de menos de 30 segundos, uno de ellos explica: “Alba está flipándolo fuerte. Nuestra habitación es esa de ahí, la de abajo, la que apenas se ve. Está en todo el medio”. El tono de sorpresa y desconcierto se hace evidente, pues la idea de dormir en una habitación tan cerca de la acción de la montaña rusa, que probablemente genera ruido y movimiento constante, es completamente diferente a lo que muchos imaginan cuando piensan en un lugar de descanso.

La estructura del hotel, parte de un parque de atracciones, pone en evidencia cómo se están llevando los conceptos de alojamiento a nuevos niveles de creatividad. No se trata de un hotel convencional, sino de una mezcla entre la experiencia de hospedaje y la aventura de las atracciones de parque temático.

La habitación está literalmente dentro de la montaña rusa, lo que significa que, desde el momento en que se realiza la reserva, los huéspedes ya saben que se enfrentan a una experiencia que probablemente sea todo lo contrario a la tranquilidad habitual que se espera en un hotel tradicional.

Phantasialand es reconocido por atracciones impactantes como la montaña rusa Taron y su enfoque en el entretenimiento inmersivo (TikTok)

Las reacciones en las redes

El video generó sorpresa e incredulidad entre los usuarios de TikTok. Aunque el concepto de alojarse en una montaña rusa dentro de un parque de atracciones puede resultar fascinante para algunos, la mayoría de los comentarios reflejan una postura completamente contraria a la idea.

Algunos expresaron malestar solo de imaginar la situación, como en el caso de un comentario que señala: “Me duele la cabeza solo de pensarlo”. La idea de dormir en un lugar tan inusual y expuesto a los constantes movimientos y ruidos no resulta atractiva para muchas personas, quienes preferirían un entorno más tranquilo para descansar.

“Ni pagando me meto en una habitación así, para dormir no será”, expresó otro. Este tipo de reacciones sugiere que, aunque la ubicación pueda ser emocionante y divertida para quienes buscan una experiencia extrema, no es ideal para los que valoran la paz y el descanso como aspectos fundamentales en su estadía.

Cómo es el hotel ubicado en medio de una montaña rusa

El Hotel Charles Lindbergh, ubicado en el parque temático Phantasialand en Brühl, Alemania, combina la experiencia del hospedaje con el entretenimiento del parque. Este alojamiento único, inspirado en la era dorada de la aviación, rinde homenaje a Charles Lindbergh, el aviador que realizó el primer vuelo transatlántico sin escalas en 1927. Ofrecer una inmersión total en su ambiente temático convierte cada estadía en una experiencia inolvidable.

Phantasialand, conocido por sus atracciones espectaculares como la montaña rusa Taron, es un referente en entretenimiento de alto impacto que atrae a visitantes de todo el mundo. El hotel destaca al brindar acceso directo a las atracciones, enriqueciendo la experiencia de los huéspedes y añadiendo comodidad. Con su diseño distintivo, el Charles Lindbergh eleva la propuesta de alojamiento al convertirse en parte esencial de la oferta del parque temático.