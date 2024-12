“Me muero”: una rata se sube al espejo retrovisor de un auto y desata pánico en la conductora

El hecho se dio mientras una mujer conducía por una avenida (TikTok: @tiasilvia563)

Un video compartido por la usuaria de TikTok @tiasilvia563 puso a todos los internautas a revisar dos veces su espejo retrovisor antes de poner en marcha su auto por un curioso episodio que se viralizó ¿La protagonista? Una rata que decidió hacer una aparición estelar en pleno viaje por la avenida San Martín, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

En el video, la conductora, claramente aterrada, grita con desesperación: “Me muero, sacámela”. La pobre mujer, que seguramente no esperaba esa visita mientras manejaba, tiene a la intrusa en el espejo retrovisor de su vehículo. Pero no contenta con causar ya bastante pavor, la rata dio un salto y se trasladó al capó del auto, donde comenzó a caminar con total tranquilidad, como si estuviera de paseo.

Tras unos segundos de incertidumbre, la rata decidió que su show había llegado a su fin y saltó a la calle, poniendo fin al episodio que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la vida de la conductora.

El video, que fue grabado durante el recorrido, se viralizó con casi 400.000 reproducciones y alrededor de 7.600 “me gusta”. Asimismo, los usuarios de TikTok quedaron atónitos al ver lo sucedido e inundaron la sección de comentarios de la publicación.

“Por qué no frenar para que baje sin lastimarse”, “Alto viaje se pegó”, “¿Y si tiene familia? ¿Cómo vuelve ahora?”, “La importancia de revisar el auto antes de salir”, “Me muero que quedó dura del pánico”, “Iba a buscar a las Torugas Ninjas” y “Una vez una araña gigante se me apareció en el vidrio y casi hago un desastre”, son algunos de los mensajes.