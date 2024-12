Adornos navideños de hace más de 30 años se viralizan por su inquietante apariencia

Un video en TikTok mostraba muñecos navideños de más de 30 años que causaron sorpresa en la comunidad (@namkooki3)

La Navidad es una de las épocas del año en las que las decoraciones adquieren un protagonismo especial. Las familias se esmeran en colocar adornos como árboles, pesebre, luces y medias, buscando crear un ambiente festivo que transmita la esencia de las fiestas. Sin embargo, no todos los adornos navideños envejecen de la misma manera. Lo que en su momento fue considerado entrañable y adorable, en ocasiones, con el paso de los años, puede adquirir una apariencia inquietante y hasta aterradora.

Este fenómeno fue registrado recientemente por la tiktoker Dani, @namkooki3, quien compartió un video en el que mostraba dos muñecos de Papá Noel que datan de más de 30 años. En el clip, la joven chilena expresó su desconcierto ante la apariencia de los muñecos, cuyas facciones le parecieron poco acogedoras. “¿Por qué tienen la cara así? Qué miedo”, decía en la descripción de su video, provocando rápidamente la reacción de miles de usuarios en la plataforma. También lo acompañaba un sonido que decía: “Yo necesito ayuda”, lo que resaltaba el sentimiento que le provocaban estos muñecos.

La respuesta de los internautas fue inmediata, y muchos compartieron sus propias experiencias. “Todos tenemos ese Papá Noel”, comentó una usuaria, mientras que otra reconoció tener específicamente el primer muñeco mostrado en el video. En menos de 24 horas, el video alcanzó más de 800.000 visitas y 180.000 ‘likes’, lo que sugiere que este tipo de muñecos, que alguna vez fueron populares en los hogares, generan una percepción común de incomodidad.

La tendencia no es un caso aislado. Los comentarios de los usuarios coincidieron en un sentimiento generalizado: los muñecos, aunque con una estética retro, no parecen haber resistido el paso del tiempo con la misma gracia que otros adornos navideños. Sin embargo, a pesar de su aspecto inquietante, existe una característica que muchos consideran positiva: su durabilidad. “Y lo peor es que sigue durando año tras año”, comentó un usuario, mientras que otro se refería a su muñeco como “de cuando se creó el mundo”. Para muchos, estos muñecos no solo evocan una nostalgia particular, sino que permanecen inalterables a lo largo de los años, como símbolos de una tradición familiar que persiste a pesar de los cambios en los gustos estéticos.

El video de namkooki3 puso de manifiesto cómo los adornos navideños, lejos de ser solo elementos decorativos, pueden adquirir un significado cultural y emocional con el paso del tiempo. Aunque para algunos estos muñecos representan una conexión con la infancia, para otros, son la prueba de cómo hasta la Navidad se va adaptando a las nuevas tendencias.