Le propuso matrimonio con una camiseta de fútbol y su reacción se volvió viral: “¿Esto es de verdad?”

La propuesta generó una ola de comentarios humorísticos en redes sociales (@camisetasfutbolsorpresa)

Un joven español, con el apoyo de la cuenta @camisetasfutbolsorpresa, ideó una propuesta fuera de lo común. Utilizó una camiseta del Atlético de Madrid como la excusa para sorprender a su novia Lucía. En un video publicado en TikTok, que ya cuenta con 1,2 millones de reproducciones y más de 120.000 “me gusta”, el momento fue captado por un reportero que formó parte del plan.

El fútbol, más allá de ser un deporte, es una pasión que une a millones de personas en todo el mundo. Para muchos, es una forma de vida y un vínculo que trasciende el estadio. Este fue el caso de Sergio y Lucía, dos seguidores del Atlético de Madrid, cuya propuesta de matrimonio se convirtió en viral tras una original y sorpresiva presentación.

Una sorpresa vestida de fútbol

La tienda Camisetas fútbol sorpresa ofrece a sus clientes remeras aleatorias de diferentes equipos de fútbol a precios especiales, lo que añade un toque de azar a la experiencia. En este caso, Sergio participó en la apertura de un pack promocional y, casualmente, le tocó una camiseta del Atlético de Madrid. Sin embargo, en lugar de quedársela, decidió que la regalaría a Lucía como parte de una sorpresa.

La joven recibió la camiseta con una sonrisa, sin imaginar que el verdadero mensaje estaba en el dorsal de la prenda: “Cásate Conmigo”, escrito especialmente para ella por Sergio.

La reacción de Lucía

El video de la propuesta acumuló 1,2 millones de vistas y más de 120.000 “me gusta” en TikTok (@camisetasfutbolsorpresa)

El momento que muchos esperaban con ansias no fue precisamente de alegría instantánea. Al ver el mensaje en la camiseta, Lucía no pudo contener su sorpresa y, visiblemente confundida, se alejó un poco. “No, no, no, no. ¿Pero esto es de verdad?”, preguntó, dejando a todos en suspense. La reacción de la joven se convirtió rápidamente en el centro de atención de las redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre la sorpresa y la incredulidad.

Sin embargo, luego de unos segundos de tensión, Lucía finalmente respondió con un emocionado “Sí”, mientras se abrazaban y besaban. Este inesperado momento en la propuesta añadió una capa de emoción y humor que cautivó a miles de espectadores.

Impacto en las redes

El video de la propuesta no solo alcanzó gran popularidad, sino que desató una ola de comentarios en TikTok, donde muchos seguidores se mostraron sorprendidos por la reacción de Lucía. Algunos comentaron con humor: “Soldado caído, allí no es hermano”, haciendo alusión a la aparente incomodidad de la joven en ese primer momento. Otros, más escépticos, bromearon con que Lucía podría devolver el anillo cuando llegara a casa.

Luego de que el video se hiciera viral, también generó debate sobre la originalidad de las propuestas de matrimonio y la dinámica de las sorpresas públicas. Sin embargo, el hecho de que todo se realizara en el contexto futbolero, algo tan arraigado en la relación de la pareja, convirtió el momento en un verdadero espectáculo de emociones.