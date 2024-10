Una influencer brasileña denuncia que la echaron del gimnasio por usar “ropa vergonzosa”

El caso de una conocida figura del fitness ha desencadenado un intenso debate sobre la discriminación en establecimientos deportivos (TikTok: @eusoujessyfreitas)

Jéssica Freitas, una conocida influencer de fitness en Brasil, denunció que fue expulsada de un gimnasio debido a su vestimenta, que fue calificada de “vergonzosa” por el gerente del establecimiento. La mujer, quien también es creadora de contenido para adultos, relató que al llegar fue abordada por el encargado, quien le pidió que se retirara sin darle oportunidad de discutir la situación.

Según informó OGLOBO, Freitas considera que esta acción fue un acto de discriminación, ya que los empleados del gimnasio están al tanto de su actividad en plataformas para adultos.

Freitas, originaria de Americana, en el interior de San Pablo, explicó que su atuendo consistía en shorts y un top, ropa que considera adecuada para entrenar y que no debería ser motivo de controversia. “No estaba desnuda. Fui a entrenar como me siento cómoda”, declaró al medio. La influencer subrayó que no realizó ninguna actividad inusual ni grabó videos en el lugar, y que no causó incomodidad entre los otros clientes del gimnasio.

La polémica de la influencer que sacudió el mundo del fitness (TikTok: @eusoujessyfreitas)

La influencer también destacó que otras mujeres en el gimnasio vestían de manera similar, pero no fueron objeto de las mismas restricciones. “Había otras chicas ahí entrenando, vestidas con shorts, remeras, lo mismo que yo y no le pidieron a ninguna que se fuera”, afirmó Freitas, sugiriendo que su expulsión fue un caso de persecución personal.

Freitas ha notado miradas críticas por parte de los empleados del gimnasio, a quienes describe como “gente del siglo pasado, maliciosos y falsos moralistas”. Según ella, esta actitud refleja un prejuicio hacia su trabajo en redes sociales y plataformas para adultos. “Es como si la gente estuviera esperando que yo hiciera algo prohibido”, comentó, expresando su frustración por sentirse vigilada y presionada.

La situación ha generado un debate en redes sociales sobre la discriminación y los estándares de vestimenta en espacios públicos como los gimnasios. Freitas insiste en la necesidad de normalizar la diversidad de vestimenta en estos lugares y de respetar las elecciones personales de cada individuo.