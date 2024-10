Contó su extraña preferencia a la hora de elegir pareja y revolucionó las redes

La creadora de contenido española explica por qué le atraen los hombres que transitaron situaciones complicadas y el video acumula más de 190 mil reproducciones (@meryyrodriguezz2)

En las redes sociales, las confesiones pueden resonar entre miles de personas, y este fue el caso de la creadora de contenido española Mery Rodríguez, que se animó a compartir su peculiar gusto sobre su tipo ideal de pareja. En un TikTok titulado “Mi prototipo de chicos”, que ya superó las 190 mil reproducciones y acumuló más de 14 mil “me gusta”, la influencer explicó por qué le atraen hombres que tuvieron dificultades en la vida. Su revelación rápidamente generó debate y hasta algunas bromas entre los usuarios de la plataforma.

“Me gustaría que la haya pasado mal”

En el video, Mery se sinceró: “Estoy soltera hace casi un año, y aunque no estoy buscando novio, me di cuenta de que el tipo de chicos que me atrae son los que la pasaron mal en la vida”. Según la joven, su preferencia está basada en la creencia de que las personas que enfrentaron complicaciones, especialmente en su adolescencia o infancia, desarrollaron una madurez que otros no tienen.

“Yo estuve con chicos que no saben lo que es el dolor, que no tuvieron un choque de realidad, y les juro que no es lo típico de ‘los hombres no lloran’, es que realmente no les pasó nada malo. Familia perfecta, sin problemas… no tuvieron que enfrentarse a nada duro en la vida”, explicó.

La influencer desató un debate sobre la madurez emocional y su relación con los hechos de la vida o el paso del tiempo (@meryyrodriguezz2)

¿Se madura con hechos o con el tiempo?

Uno de los puntos claves del argumento de Mery es que las personas maduran por las experiencias difíciles que atraviesan, más que por su edad: “me gustaría que el próximo chico que entre en mi vida haya pasado por algo complicado, para que sepa lo que es tener que superarlo. La madurez no llega con los años, sino con los hechos”. Esta reflexión provocó una oleada de comentarios, en los que muchos usuarios compartieron sus puntos de vista.

Algunos bromearon al respecto: “Yo soy del Atlético de Madrid, peor que nosotros no lo pasó nadie” y “Yo soy de Racing”, para demostrar que el sufrimiento por el fútbol podría servir para calificarse como su tipo ideal.

La importancia de la responsabilidad afectiva

La española también hizo hincapié en la importancia de la experiencia sentimental: “otro requisito es que haya tenido una expareja, porque, sinceramente, no quiero tener que enseñarle a alguien a estar en una relación. Si ya tuvo una relación, habrá aprendido qué es lo que no le gusta y lo que sí, y eso es fundamental”.

Aunque algunos apoyaron su perspectiva, con comentarios como: “tenés toda la razón. Si no la pasaron mal, vas a ser vos el que sufra”, otros cuestionaron si realmente era necesario que la “pareja ideal” haya transitado situaciones difíciles. Un usuario escribió: “Yo creo que no querés a alguien que la haya pasado mal en la vida. Cuando te enamorás de alguien, querés que tenga estabilidad emocional y que te pueda apoyar”.