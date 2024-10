Armó una lista de reglas para los invitados a su casamiento y generó debate en las redes

No habrá servicio de entretenimiento o guardería para niños en el evento (@aandreaglez_)

La organización de un casamiento puede ser un proceso lleno de emociones, expectativas y, sobre todo, de reglas que los novios quieren establecer para que todo salga perfecto. Esto es precisamente lo que decidió hacer Andrea, una influencer y modelo española que decidió compartir en su TikTok @aandreaglez_ la lista de “normas” para su boda que, según ella, van a ser clave para garantizar que todo salga como siempre soñó. El video tuvo 2,5 millones de reproducciones y más de 279 mil “me gusta”.

La creadora de contenido se casa el año que viene: “Lo tengo aquí, todo bien escrito para que no se me olvide nada. Así que vamos a ello”, dice al inicio de su relato, donde presenta las pautas que ella considera son “de sentido común”, pero causaron opiniones divididas entre sus seguidores. La primera es la que cree que debería ser evidente para todos los invitados: nada de vestidos blancos ni similares, como beige, crudo o tonos muy claros que puedan confundirse con el blanco en fotografías. “Creo que hay un abanico muy amplio de colores como para no tener que llevar blanco ese día”, explica, destacando que esta regla puede flexibilizarse para personas mayores que tengan dificultades para vestirse.

La segunda regla está relacionada con la presencia de niños. Aunque son bienvenidos, Andrea aclara que no habrá servicio de guardería ni entretenimiento para los pequeños. La intención, según ella, es que los padres puedan disfrutar de la fiesta sin preocupaciones.

Otra de las normas que marcó la influencer menciona es evitar anuncios importantes durante el casamiento: “Puedes hacerlo el día de antes o el día de después sin ningún problema. Anuncios tipo que estás embarazada, que se van a casar…”, señala, dejando en claro que su celebración no es el momento para este tipo de noticias.

Algunos consideran que las normas de Andrea son de sentido común mientras otros celebraron no estar invitados (@aandreaglez_)

Finalmente, pide que se respete el trabajo de los fotógrafos y personal audiovisual contratados para el evento. Aunque anima a sus invitados a grabar y compartir momentos del evento en las redes sociales, pide que no se interfiera con el trabajo profesional: “Si ven que está el fotógrafo en un momento determinado para hacer una foto concreta, dejen espacio, dejenlo trabajar porque su foto va a ser la que va a quedar en buena calidad y la que va a quedar para la posteridad”. Además, comenta que se va a casar por iglesia y espera que los invitados asistan a la ceremonia religiosa antes de pasar a la fiesta.

Reacciones de todo tipo: entre el sentido común y el “menos mal que no voy”